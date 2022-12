Schnarchen statt Stöhnen B SYNC ON Umfrage zeigt: 73 % sind zu müde für Sex

St. Gallen, Schweiz, 14.12.22 – Zweisamkeit belebt die Beziehung. Was einfach klingt, lässt sich im Alltag jedoch nicht immer umsetzen. Entweder fehlt die Zeit, die Kinder sind im Haus, der Partner auf Dienstreise oder im Schichtdienst, oder einer von beiden ist einfach zu müde. Das richtige Timing für ungestörte intime Momente zu zweit ist entscheidend. Doch auch die Müdigkeit macht vielen Paaren einen Strich durch die Rechnung: morgens zu unausgeschlafen und abends schon wieder zu müde. Lust ja – aber nicht auf Sex, sondern eher auf Ruhe und Schlaf. Dieses Ergebnis zeigt eine aktuelle Umfrage (1) des Schweizer Unternehmens Galventa zum Thema Müdigkeit im Sexleben.

Lustkiller Müdigkeit

Die Ergebnisse zeigen, wie es in deutschen Schlafzimmern um die Lust steht und es wird deutlich: Wer fit und ausgeschlafen in den Tag startet, ist nicht nur im Alltag und Job leistungsfähiger, sondern auch im Sexleben. Doch Studien zeigen, dass bei 70 % der Bevölkerung eine Differenz von mehr als einer Stunde zwischen ihrem bevorzugten Lebensstil und ihrer inneren Uhr besteht. Wir wachen also müde auf und kommen nur schwer aus dem Bett.

Wenig verwunderlich ist in diesem Zusammenhang die Antwort von 62 % der Befragten, die angeben, Müdigkeit am Morgen als Lustkiller zu empfinden. Ganze 91 % fühlen sich zudem sexuell leistungsfähiger, wenn sie fit und ausgeschlafen sind. 57 % geben an, sogar deutlich leistungsfähiger zu sein, wenn sie sich fit und ausgeschlafen fühlen. Dass auch der Sex dann als deutlich besser empfunden wird, bestätigen 51 % der Befragten. Hätten wir also häufiger Sex am Morgen, wenn wir uns regelmäßig nach dem Aufwachen fit und ausgeschlafen fühlen? 42 % sind zumindest der Meinung, dann sehr häufig Lust auf Sex nach dem Aufstehen zu haben.

So bringt B SYNC ON Leben ins Schlafzimmer

Doch wie lassen sich die Ergebnisse der Umfrage in den Alltag übertragen, in dem oftmals die Energie fehlt, um mit dem Partner intim zu werden? Alle Befragten gaben an, es schon einmal erlebt zu haben, dass der Partner oder die Partnerin aufgrund von Müdigkeit keine Lust auf Sex hatte. Bei der Frage nach der Häufigkeit antworteten 73 %, sich manchmal oder sogar sehr häufig zu müde für Sex zu fühlen. Einen Lösungsansatz bietet das einzigartige Nahrungsergänzungsmittel B SYNC ON von Galventa. Die Aufwach-Kapsel hilft nicht nur dabei, mit Leichtigkeit aufzuwachen, sondern passt unsere innere Uhr wieder an unseren Lebensstil an. B SYNC ON kombiniert die perfekte Mischung aus bewährten, rein natürlichen und vitalisierenden Inhaltsstoffen mit einer patentierten Technologie, die dafür sorgt, morgens frisch und mühelos aufzuwachen. Jede Kapsel enthält eine einzigartige Kombination aus Koffein, Vitamin B5, B12 und Zink. Das Besondere: B SYNC ON entfaltet seine Wirkung erst kurz vor dem morgendlichen Aufwachen. Rund 7 Stunden nach der Einnahme werden die Nährstoffe freigesetzt. Eine Einnahme vor dem Schlafengehen verringert nicht nur die Müdigkeit und Erschöpfung am Morgen, sondern sorgt auch für eine bessere Stimmung nach dem Aufstehen und eine höhere Leistungsfähigkeit am Tag. Das natürliche Nahrungsergänzungsmittel bietet also eine einfache Möglichkeit, die Beziehung zu beleben. Wer sich nach dem Aufstehen fit und energiereich fühlt, profitiert davon nicht nur im Alltag, sondern auch im Sexleben. Alle sexuell Aktiven, die gerne die Qualität ihres Sexlebens dauerhaft verändern möchten, finden mehr Infos zum Produkt unter: https://www.b-sync.de

(1) Umfrage unter 100 Erwachsenen aus Deutschland, Dezember 2022

Galventa – das Unternehmen hinter B SYNC ON

Die Schweizer Galventa AG mit Sitz in St. Gallen wurde 2018 von Dr. Dario Dornbierer und Sascha Fritsche gegründet. Gemeinsam mit Schlafforschern, Ernährungswissenschaftlern und Pionieren verfolgen die beiden seitdem die Vision, jedem Menschen die Möglichkeit zu bieten, seine Lebensqualität zu verbessern, indem er einen optimalen Schlaf- und Wachrhythmus findet und so seine innere Uhr an seinen Lebensstil anpasst. Das Team aus Unternehmern, Wissenschaftlern und Marktexperten arbeitet mit Leidenschaft an der Entwicklung innovativer und klinisch getesteter Nahrungsergänzungsmittel, die dabei helfen, den zirkadianen Rhythmus mit dem individuellen Lebensstil zu synchronisieren. Als erstes Produkt entwickelten die Experten auf dem Gebiet der Schlafforschung, Ernährung und Innovation B SYNC ON – das erste und einzige Nahrungsergänzungsmittel, das den Aufwachprozess unterstützt und verbessert. Die galenische Formulierung garantiert die zeitverzögerte Freisetzung der Wirkstoffe und wurde aufgrund des innovativen Charakters der Technologie bereits patentiert. Ziel des Unternehmens ist es, diese Technologie in Zukunft in weiteren Produkten einzusetzen.

