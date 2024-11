Schmuck günstig am Black Friday bei Gioielli di Valenza

Bis zu 50% Rabatt plus zusätzliche 10% auf Weißgold-Schmuck für Damen und Herren auf weissgold-valenza.de.

Gioielli di Valenza, der renommierte italienische Juwelier, kündigt heute seine bisher großzügigste Black Friday-Kampagne an. Vom 8. November bis zum 1. Dezember 2024 können Schmuckliebhaber von außergewöhnlichen Rabatten auf handgefertigte Weißgold-Schmuckstücke profitieren.

Im Juweliergeschäft Weißgold-Valenza können Sie Weißgoldschmuck für Damen und Herren kaufen: Weißgoldringe, Armbänder, Halsketten und Ohrringe. Zu den Highlights gehören die berühmten Tennisarmbänder, Halsketten aus Weißgold mit edlen Anhängern und wunderschöne Ewigkeitsringe mit Edelsteinen.

SCHMUCK SALE: BIS ZU 50% PLUS EXTRA 10% BLACK FRIDAY RABATT

Die diesjährige Aktion übertrifft alle Erwartungen mit Rabatten von bis zu 50% auf ausgewählte Schmuckstücke und einem zusätzlichen Rabatt von 10% auf alle Weißgold-Schmuckstücke. Kunden können sich auf folgende Highlights freuen:

– 30% Rabatt plus zusätzliche 10% auf Weißgold-Schmuck ohne Edelsteine

– 50% Rabatt plus zusätzliche 10% auf Weißgold-Schmuck mit Diamanten und anderen Edelsteinen

Diese exklusive Black Friday-Kampagne ist eine einmalige Gelegenheit, um die geschätzten Kunden zu verwöhnen und neue Schmuckbegeisterte für die unvergleichliche Qualität und Handwerkskunst von Gioielli di Valenza zu begeistern.

GUTER SCHMUCK GÜNSTIG AM BLACK FRIDAY

Mit dieser sensationellen Aktion möchte Gioielli di Valenza allen die Chance bieten, sich selbst oder Ihren Liebsten ein wahrhaft zeitloses und elegantes, aber günstiges Schmuckstück zu gönnen.

Die Kampagne zeichnet sich durch mehrere Alleinstellungsmerkmale aus:

Verlängerte Dauer: Die Aktion läuft über drei Wochen, deutlich länger als bei Mitbewerbern.

Höchste Qualität: Alle Schmuckstücke sind aus 18-karätigem Weißgold gefertigt und werden mit einem Qualitätszertifikat geliefert.

Kostenlose Zusatzleistungen: Versand, Gravur und Geschenkverpackung sind im Preis inbegriffen.

Gioielli di Valenza, gegründet in der Wiege der italienischen Goldschmiedetradition, verbindet seit Jahrzehnten traditionelle Handwerkskunst mit modernem Design. Jedes Schmuckstück wird in Valencia von Meistergoldschmieden handgefertigt und verkörpert die Essenz italienischer Eleganz.

Verpassen Sie nicht diese tolle Chance, um sich von der Masse abzuheben. Seien Sie dabei und entdecken Sie Luxus aus Weißgold auf weissgold-valenza.de.

Gioielli di Valenza ist ein italienisches Juweliergeschäft, das sich auf die Herstellung von hochwertigem Weißgoldschmuck mit Diamanten und Edelsteinen spezialisiert hat.

Mit einer großen Auswahl an Schmuckstücken, vom Tennisarmband bis zum Solitärring, bietet das Unternehmen Schmuck für jeden Anlass. Gioielli di Valenza steht für Qualität, Handwerkskunst und Innovation mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mehr dazu beim Online-Juwelier.

Firmenkontakt

Gioielli di Valenza

Davide Maggi

Via Vittorio Veneto 1

15048 Valenza

+39 0131 530255



https://www.weissgold-valenza.de

Pressekontakt

E-Germania

Silvio Bertante

Esmarchstraße 5

40223 Düsseldorf

+4921193895130



https://www.e-germania.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.