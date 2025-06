Schmiermittel der Kommunikation – mit einem Augenzwinkern

Ein Plädoyer für Lob, Wertschätzung und Humor

Wussten Sie, dass es sogar einen offiziellen Tag der Komplimente gibt? Er fällt auf den 1. März. Natürlich soll man nicht nur an diesem einen Tag loben – aber er ist ein schöner Anlass, sich bewusst zu machen: Wertschätzung ist ein essentielles Schmiermittel der Kommunikation.

Gerade in stressgeprägten Arbeitsfeldern wie dem Gesundheitswesen kommt Lob oft zu kurz. Dabei ist es gerade in angespannten Situationen besonders wertvoll – es motiviert, stärkt den Zusammenhalt und setzt nachweislich Glückshormone wie Oxytocin oder Serotonin frei. Das schafft Verbindung – und verbessert die Kommunikation auf allen Ebenen.

Komplimente sind wie ein Lächeln – kleine Gesten mit grosser Wirkung.

Bereits Abraham Maslow zählte Anerkennung zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Ob von der Führungskraft, von Kolleg:innen oder von Kund:innen – ehrliches, konkretes Lob wirkt immer. Und: Es ist keine Einbahnstrasse! Auch Mitarbeitende dürfen ihrem Chef sagen, dass er einen guten Job macht. In jeder Keynote zur gelingenden Zusammenarbeit sind Lob und Wertschätzung zentrale Inhalte – und das zu Recht.

Stefan Häseli fasst das in seiner Humor-Keynote in drei goldenen Regeln für Komplimente zusammen:

1.Ehrlich: Was gesagt wird, muss wirklich so gemeint sein – die Körpersprache verrät alles.

2.Konkret: Statt nur „Gut gemacht“, lieber: „Dein Umgang mit dem schwierigen Kunden war wirklich beeindruckend.“

3.Selbstlos: Kein Lob mit verstecktem Eigenlob – also nicht: „Super gemacht! … weil du meiner Idee gefolgt bist.“

Und noch etwas: Humor hilft!

Wertschätzung zeigt sich nicht nur in Worten, sondern auch im Tonfall. Ein kleines Augenzwinkern entschärft Konflikte, baut Brücken und schafft Nähe. Wer gemeinsam lacht, kommuniziert auf Augenhöhe – auch in stressigen Momenten. In jeder überzeugenden Keynote wird Humor bewusst eingesetzt – weil er verbindet und aktiviert.

Statt: „Hast du schon wieder das Formular vergessen?!“

lieber lächelnd: „Das Formular ist wohl wieder auf Weltreise gegangen, was?“

Die Botschaft bleibt – aber die Beziehung leidet nicht. Humor macht Fehler menschlicher und ist ein starkes Bindemittel – gerade im Team. Gute Kommunikation lebt vom Ton, nicht nur vom Inhalt.

Fazit:

Wertschätzende Kommunikation mit einem Schuss Humor bringt Menschen einander näher. Ein ehrliches Kompliment, ein kleines Lächeln oder ein liebevoller Witz im richtigen Moment – oft ist es genau das, was den Unterschied macht. Und genau diese Botschaft gehört in jede gute Keynote, die inspirieren und verbinden will.

