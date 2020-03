Schmerzfehler- das neue Lied von Michel sings

Der Niederländer hat ein neues Lied veröffentlich

Michel wurde am 16.05.1970 in Kerkrade / Niederlande geboren und singt aktuell einen Song von Lei de Bruyn und Guido Morsblech, das goldene Duo in Sachen Komposition und Musik – Schmerzfehler!

“Mit sehr viel Stolz singe ich dieses Lied” sagt Michel.

“Singen ist meine Leidenschaft, normalerweise schreibe ich selber, der Grund ist, dass ich mein Leben in meine Songs schreibe. Dieser Song ist so mega geschrieben da kann ich nicht nein sagen. Da muss man mitmachen,

es ist eine Geschichte in der es darum geht, dass der Mann erkannt hat, dass er nur Schuld hat, dass er zu viel Kummer hat um seine verlorene Liebe. Es ist nicht der Mann, sondern die Frau die einen Fehler macht und der Mann jetzt weiß, dass seine Schmerzen ein Fehler sind und, dass die Frau sich rechtfertigen muss. “SCHMERZFEHLER ich bin schuld, Schuld an den Gefühlen die mir denn Kummer bringen.”

Michel sings – Schmerzfehler

Musik und Text: Lei de Bruyn und Guido Morsblech

ARRANGEMENT/OPNAME ROYAL MUSIC PRODUCTIONS KERKRADE.

Veröffentlichungs-Datum: 27. März 2020

Mehr Infos gibt es im Internet zu Michel unter www.michelsings.com und per Mail bei info@michelsings.com

ISRC :NLL872000050 TEKST&MUSIK GUIDO MORSBLECH-LEI DE BRUYN

Info- und bildquelle: Büro Michel sings

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook und anderen sozialen Medien und Business-Plattformen. Wir machen eine Mailbemusterung bei ca. 700 Webradios und lokale UKW-Radios, sowie 145 DJs. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland. Genauso ist es möglich CD-Bemusterungen in Österreich, Schweiz, Südtirol und Belgien vorzunehmen. Angebote senden wir Ihnen gerne zu. Wir sind auch bei Xing, Linkedin, Facebook, Google Drive, Pinterest, Instapaper, Dtoday, Diiego, Marketingbörse, Marktplatz Mittelstand, Kompetenznetzwerk Mittelstand, Stadtleben und Twitter.

Firmenkontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

kontakt@sperbys-musikplantage.de

http://www.sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

hps-win@gmx.net

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com

Bildquelle: Michel sings