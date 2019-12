Schmackhafte Ayurveda-Leckereien zu Weihnachten

Kostenfreies Rezept-Büchlein: Ayurveda-Rezepte für Weihnachten.

Alle Jahre wieder – kommt die wundervolle Advents- und Weihnachtszeit. Und jetzt ist schon der dritte Advent Vergangenheit. Auch in meiner Familie kommt die dringliche Frage, was sollen wir an Weihnachten kochen? Nicht jeder mag so richtig traditionelle indische Kost oder dir traditionelle deutsche Küche.

Ich habe für Neugierige ein E-Book mit ayurvedischen Leckereien gestaltet, welches kostenfrei auf meiner Seite runter geladen werden kann.

Es sind bewährte Rezepte, die schnell und leicht gekocht werden können und mit denen man bei der Familie und bei Gästen punkten kann.

Bei Ayurveda-Kuren und von meinen Schülerinnen höre ich oft:

“Die Ayurveda-Kost bei Ihnen schmeckt köstlich und macht zufrieden, ist das denn nicht schwierig, zu Hause zu integrieren?

“Ich würde ja gerne einmal an Weihnachten etwas außergewöhnliches Kochen, kann ich denn auch mit Ayurveda meine Gäste verwöhnen.”

“Gibt es im Ayurveda gesunde Süßigkeiten, mit denen man auch im Advent und zu Weihnachten “punkten” kann?”

Wolfgang Neutzler, der Autor vom Ayurveda-Kochbuch “Ayurveda-Daily hat ein kleines E-Book mit leckeren Rezept-Ideen gestaltet. Einen kleinen Einblick geben auch die kostenfreien Rezepte für die Weihnachtsbäckerei, die auch in diesem Rezeptheftchen zu finden sind.

Ayurveda bietet besondere Köstlichkeiten, die sehr schmackhaft sind und die gleichzeitig auch die Gesundheit unterstützen.

Begehrte Leckereien im Ayurveda Pur, in denen ich über mehrere Jahre die Kuren anleitete, waren die gefüllten Datteln, die “Kathrinchen”, die auch für “nussempfindliche” Menschen geeignet sind und die Energiekugeln “Hot-Energy”.

Der Renner sind aber jedes Jahr die Ganesha-Stollen, die Probleme aus der Welt räumen können.

Warum das so ist, und wie diese Köstlichkeiten hergestellt werden, können Sie in den Rezeptheftchen nachgelesen.

Freunde der Ayurveda-Küche können sich durch unsere Ayurveda-Rezepte für Weihnachten inspirieren lassen.

Manch einer freut sich, wenn er zu Weihnachten seine Familie mit besonderen Köstlichkeiten verwöhnen kann.

Es gibt Rezepte, die etwas aufwendiger sind, aber auch welche, die ganz schnell herzustellen sind.

Dies ist wichtig für diejenigen, welche die Weihnachtszeit auch persönlich zum Regenerieren und zum Wohlfühlen nutzen wollen, statt stundenlang am Herd zu stehen. .

Es sind “30-Minuten-Ayurveda-Rezepte”, sagt Wolfgang Neutzler. Es gibt also keine Ausrede mehr, auch an Weihnachten die “ayurvedische Küche” zu genießen.

Advent und Weihnachten – das Kind in Dir – Weihnachten in aller Welt

Weitere Rezepte finden Sie in meinem Kindle-E-Book: “Advent und Weihnachten – das Kind in Dir – Weihnachten in aller Welt”, welches auf Amazon zu finden ist.

Dieses Büchlein ist für Groß und Klein ein schöner Begleiter durch die Advents- und Weihnachtzeit – mit Gedichten, Liedern, besinnlichen Geschichten für jeden Tag, sowie interessanten Infos, wie Weihnachten in aller Welt gefeiert wird. Dieses Kindle-B-Book beinhaltet auch 64 Ayurveda-Rezepte zum Nachkochen und Nachbacken und ist damit eine Anleitung für ein Adventserlebnis der Sinne.

Hier geht es zum kostenfreien E-Book “Ayurveda-Leckereien zu Weihnachten”

Hier geht es zur Beschreibung des Ayurveda-Kochbuches: “Ayurveda-Daily”

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule. Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation und berät Paare und Familien, anstehende Probleme lösungs-orientiert anzugehen.

Weitere Schwerpunkte seiner sind Ernährungsberatung und das Entwickeln von Gesundheits-Seminaren, wie Kochkurse, Abnehmkurse, Fastenwochen, Stressbewältigungs-Strategien – Live-Veranstaltungen und digitale Produkte.

Er ist als Autor, Co-Autor, Schulungsleiter sowie Privatdozent für Ayurveda tätig und führt Ayurveda-Inhouse-Schulungen in Hotels. Beautyfarmen und Gesundheits-Zentren durch.

Das Ziel ist es, noch vielen Schülerinnen und Schülern sowie Interessierten das ganzheitliche Konzept der indischen Lehre Ayurveda näher zu bringen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

0157 51271025

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Pressekontakt

Ayurveda-Presse-Agentur

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

09073 44 80 761

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.