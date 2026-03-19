Schluss mit ewigen Stolperfallen: Warum freistehende Stühle im Flur passe sind

Möbelpapst GmbH räumt auf

In modernen Gebäuden zählt jeder Zentimeter. Freistehende Stühle in Fluren blockieren jedoch Reinigungsabläufe, stören Saugroboter und bilden gefährliche Barrieren in Fluchtwegen. Sie sind schlicht nicht mehr zeitgemäß.

Effizienz durch intelligentes Design

Lose Bestuhlung verursacht versteckte Betriebskosten, da sie bei jeder Reinigung händisch bewegt oder umfahren werden muss. Wandklappsitze lösen dieses Problem: Fest montiert lassen sie den Boden frei und garantieren eine stets aufgeräumte, professionelle Optik.

Sicherheit ohne Kompromisse

Wandklappsitze sind die ideale Lösung, um Sitzkomfort und freien Durchgang zu vereinen. Da sie nach Gebrauch selbstständig einklappen, bleibt die volle Fluchtwegbreite erhalten – ein entscheidender Vorteil für den Brandschutz.

Sicherheit an erster Stelle

Es gibt keine bessere Lösung, um Fluchtwege dauerhaft freizuhalten und gleichzeitig Sitzmöglichkeiten zu bieten“, so die klare Ansage zur Marktlage. Wandklappsitze fahren nach der Nutzung selbstständig zur Wand hin ein, und geben die volle Durchgangsbreite frei. Ein entscheidender Vorteil für den Brandschutz und die allgemeine Sicherheit im Gebäude.

Jetzt umrüsten

Wer auf lose Stühle verzichtet und auf moderne Wandklappsysteme setzt, investiert in Sicherheit und senkt langfristig seine Reinigungskosten!

Kurzbeschreibung der Firma: Die Möbelpapst GmbH feiert im Jahr 2026 ihr 20.jähiges Jubiläum, nachdem diese inzwischen mehr als 17.000 B2B-Kunden mit hochwertigen Objektmöbeln (Tische & Stühle) beliefert hat. Das vorrangige Thema dieses europaweit agierenden Unternehmen sind langlebige Sitzmöbel für gewerbliche Zwecke und Zubehör wie Reihen- und Stuhlnummerierungen, Reihenverbinder, Transportwagen und vieles Weitere mehr dazu. Geschäftsführer und Inhaber ist Peter Effner, welcher seit fast 40 Jahren, unermüdlich im Objektmöbel-Bereich tätig ist. Langjährige Kompetenz und Erfahrung prägen das Unternehmen Möbelpapst GmbH.

Kontakt

MöbelPapst GmbH

Peter Effner

Liebigstrasse 14

48712 Gescher

02542 / 95508-0



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