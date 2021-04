Schlüssellose Zustellung ins Fahrzeug per Nachtexpress

Partnerschaft zwischen flinkey und Night Star Express – innovativer In-Car-Delivery Service

Velbert, 16.04.21

Welche Vorteile ein schlüsselloses Flottenmanagement für Lieferservices haben kann, zeigt die Partnerschaft von Night Star Express und flinkey. So erlaubt das flinkey System ein digitales und kontaktloses Öffnen von Fahrzeugen – was vor allem dann nützlich wird, wenn Service-Fahrzeuge beliefert werden sollen. Durch die Partnerschaft mit europaweit tätigen Dienstleister Night Star Express ist die schlüssellose Zustellung nun auch in der Nacht möglich. Damit erreichen effiziente Expresslieferungen ein nächstes Level.

Schlüssellose Belieferung in der Nacht

flinkey und Night Star Express starteten das Jahr 2021 mit dem Einstieg in eine erfolgreiche Kooperation. Night Star Express bietet Expresszulieferungen in der Nacht an – die Sendungen werden am frühen Abend bei den Kunden abgeholt und bis spätestens 8 Uhr in der Früh beim Empfänger zugestellt. Die Sendungen stellt das Unternehmen hauptsächlich an vorab vereinbarte Depotplätze, aber auch in Service- und Technikerfahrzeuge zu.

Durch die Zusammenarbeit mit flinkey kann Night Star Express diesen Service nun auch schlüssellos anbieten. Dabei orten die Zusteller von Night Star Express das jeweilige Fahrzeug mit der flinkey App und können es digital öffnen, beladen und anschließend wieder verschließen. Die Öffnung erfolgt komplett ohne physischen Schlüssel über die im Fahrzeug platzierte flinkey Box.

Dieser neue Service birgt enorme Vorteile für Unternehmen, die beispielsweise über Firmenwagen oder Servicefahrzeuge verfügen. So können diese vor Arbeitsbeginn von Night Star Express-Fahrerinnen und Fahrern für den nächsten Einsatz ausgerüstet werden – kontaktlos und digital. Ob Waren, Ersatzteile oder Materialien – Kunden unterschiedlichster Branchen profitieren von der Zulieferung durch Night Star Express. Die Zustellung in das Servicefahrzeug in der Nacht bedeutet eine enorme Zeitersparnis: Umwege zum Warenlager oder das Warten auf eine Zustellung entfallen.

Flexibilität, Zeitersparnis und digitale Planbarkeit erleichtern beiden Seiten die Arbeit – sowohl den Zustellern von Night Star Express als auch den Fahrern der belieferten Firmen-Fahrzeuge.

Wie funktioniert In-Car-Delivery über die flinkey Box?

Die flinkey Box wird im Wagen platziert und erlaubt das sichere Öffnen und Schließen des Fahrzeugs mit der mitgelieferten Smartphone-App. Durch eine Bluetooth-Verbindung funktioniert dieser Service sogar in Tiefgaragen.

Die Nutzung der flinkey Box ist für nahezu allen gängigen Fahrzeugmodelle ab Baujahr 2003 möglich. Die Inbetriebnahme funktioniert dabei ganz ohne Werkzeug oder Umbauten am Fahrzeug. Durch eine mehrfache Verschlüsselung des Bluetooth-Signals sowie beschränkte Zugangsberechtigungen entspricht das flinkey System höchsten Sicherheitsstandards.

Die neue Partnerschaft mit Night Star Express ermöglicht einen neuartigen Service, der Technik, Logistik und Fahrzeugmanagement vereint.

