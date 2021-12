Schlüsseldienst Michael öffnet Tür und Tor – schnell und seriös

Immer wieder werden Fälle bekannt, wo horrende Summen für eine Türöffnung aufgeschlagen werden – aber das muss nicht sein.

Es passiert manchmal schneller als man denkt: Man tritt aus der Tür, die Tür fällt ins Schloss und der Schlüssel liegt drinnen. Liegt kein Ersatz bei Freunden oder Nachbarn bereit, kommen die Frage nach dem Schlüsseldienst und die Angst vor hohen Kosten und Abzocke.

Keine Angst vorm Schlüsseldienst

Die Angst vor Abzocke kommt nicht von ungefähr. Immer wieder werden Fälle bekannt, wo auf die Dienstleistung horrende Summen für Anfahrt und Vermittlung aufgeschlagen werden. Doch das muss nicht sein. Im Raum Stuttgart ist Schlüsseldienst Michael seit vielen Jahren als seriöses und zuverlässiges Unternehmen bekannt und klärt auf: „Der ADAC erhebt tagsüber 95 Euro und nach 20 Uhr und am Wochenende 169 Euro. Somit sind wir tagsüber 20 Euro günstiger und am Wochenende sogar 69 Euro.“

Damit liegt Schlüsseldienst Michael noch unter der Preisempfehlung des Bundesverband Metall, der für Notöffnungen werktags tagsüber 83 bis 100 Euro veranschlagt. Und nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen zwischen 120 und 250 Euro je nach Zeitpunkt der Öffnung.

Seriosität erkennen

Dass ein Schlüsselnotdienst auf seiner Firmenseite Festpreise nennt, ist längst nicht Standard. Unseriöse Schlüsseldienste weigern sich sogar oftmals auf Nachfrage eine Auskunft über ihre Preise zu geben. Von so etwas sollten Kunden die Finger lassen. Klar kann es je nach Aufwand zu Abweichungen kommen, dass für eine simple Türöffnung, die in wenigen Minuten ohne größere Schäden erfolgt ist, gleich mehrere hundert Euro fällig werden, ist aber in jedem Fall Abzocke.

So sieht es auch die Verbraucherzentrale. Ist die Tür lediglich ins Schloss gefallen, sollte eine Öffnung inklusive Anfahrt aus der näheren Umgebung unter der Woche tagsüber weniger als 100 Euro kosten. Ein seriöses Unternehmen kommt zudem ohne Vermittlungshotline und Lockvogelangebote. Bezahlt wird allein die Leistung.

Eine besonders fiese Masche: Unseriöse Schlüsseldienst führen unnötige Beschädigungen der Tür herbei, um die Preise in die Höhe zu treiben. Dabei wären Beschädigungen in den meisten Fällen zu verhindern.

Schlüsseldienst Michael ist der Fachmann bei Türöffnungen, Auto- und Tresoröffnungen ohne Schaden. Das Unternehmen bietet Türschloss Sofortwechsel, Schließanlagen, Autoschlüssel und Kopien. Der Service ist schnell, zuverlässig und günstig.

Fachfirma für seriöse und schnelle Öffnungen von Türen, Autos, Tresore und Garagen, Türschloss Sofortwechsel und Schließanlagen.

