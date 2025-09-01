Die Schlossanger Alp präsentiert sich nach umfangreichen Renovierungen mit einem erweiterten Wellnessbereich, neuen Zimmern und einem modernen Spa-Angebot. Ab dem 17. April 2025 erwartet Gäste ein 3.000m² großes ALP SPA mit Infinity-Pool, Panorama-Sauna und erweiterten Wellnessangeboten. Familienfreundliche Angebote und die atemberaubende Bergkulisse machen die Schlossanger Alp zu einem idealen Ziel für Sommer- und Herbsturlaube

Unsere Sommer- & Herbstangebote

1. Schlossanger Wellness-Tage

Dauer: 3 bis 7 Nächte

Preis: ab 495EUR pro Person für 3 Nächte

Leistungen:

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unserem neuen 3.000m² großen ALP SPA mit Panorama-Sauna, Infinity-Pool und vielfältigen Wellnessanwendungen. Tägliche Genusspension mit regionalen und gesunden Köstlichkeiten rundet Ihr Verwöhnprogramm ab. Ideal für alle, die sich eine Auszeit voller Entspannung und Erholung in den Allgäuer Bergen wünschen. Zusätzlich erhalten Sie eine kleine Wellnessüberraschung bei Anreise.

Jetzt Wellness-Tage buchen

2. Familienzeit auf der Alm

Dauer: 4 bis 7 Nächte

Preis: ab 599EUR pro Person für 4 Nächte (Kinder bis 6 Jahre kostenfrei)

Leistungen:

Perfekt für Familien: Große, komfortable Familienzimmer mit Blick auf die Berge, kinderfreundliche Ausstattung und Zutritt zum großzügigen ALP SPA. Die Kleinen können den Spielplatz und die Natur rund ums Hotel entdecken, während die Erwachsenen im neuen Spa entspannen. Halbpension mit familiengerechten Speisen sorgt für kulinarischen Genuss für Groß und Klein.

Familienzeit auf der Alm sichern

3. Herbstzauber im Allgäu

Dauer: 3 bis 5 Nächte

Preis: ab 429EUR pro Person für 3 Nächte

Leistungen:

Erleben Sie die Farbenpracht des Allgäus im Herbst bei geführten Wanderungen, frischer Bergluft und dem besonderen Charme der Jahreszeit. Nach aktiven Tagen erwarten Sie herbstliche Menüs und die Nutzung des neuen ALP SPA zur tiefen Entspannung. Genießen Sie die Ruhe und Kraft der Natur mit viel Zeit für sich selbst.

Herbstzauber buchen

4. Alpines Aktivprogramm & Wellness

Dauer: 5 Nächte

Preis: ab 699EUR pro Person

Leistungen:

Kombinieren Sie aktive Tage mit professionell geführten Wanderungen und Mountainbike-Touren mit regenerativen Stunden im ALP SPA. Genießen Sie jeden Tag eine wohltuende Massage oder Anwendung nach Wahl und stärken Sie sich mit unserer Genusspension mit regionalen Spezialitäten. Dieses Paket ist ideal für Aktivurlauber, die Wellness und Natur perfekt verbinden möchten.

Aktivprogramm & Wellness buchen

5. Romantik & Genuss für Paare

Dauer: 2 bis 4 Nächte

Preis: ab 390EUR pro Person für 2 Nächte

Leistungen:

Verbringen Sie romantische Stunden in stilvollen neuen Zimmern mit Bergblick. Das Paket beinhaltet eine Flasche Sekt bei Anreise, ein Candle-Light-Dinner, freien Zugang zum ALP SPA und ein liebevoll zusammengestelltes Verwöhnmenü. Perfekt, um gemeinsam dem Alltag zu entfliehen und Kraft zu tanken.

Romantik & Genuss erleben

6. Familien-Herbstferien

Dauer: 7 Nächte

Preis: ab 799EUR pro Person (Kinderpreise auf Anfrage)

Leistungen:

Ideal für die Herbstferien: Kinderfreundliche Programme, Spielplatz und Naturerlebnisse rund um das Hotel, täglicher Zugang zum ALP SPA und abwechslungsreiche Halbpension. Lassen Sie die Seele baumeln und entdecken Sie die Berge mit der ganzen Familie – ob beim Wandern, Biken oder einfach beim Entspannen.

Familien-Herbstferien buchen

Highlights der Schlossanger Alp:

Neues ALP SPA: 3.000m² Wellnessbereich mit Infinity-Pool, Panorama-Sauna und erweiterten Wellnessangeboten.

Neue Zimmer: 18 Zimmer und 17 Suiten mit modernem Design und Blick auf die Allgäuer Berge.

Familienfreundliche Angebote: Spezielle Familienzimmer und kinderfreundliche Einrichtungen.

Aktivitäten: Wandern, Radfahren und Wellness für die ganze Familie.

Kontakt & Buchung:

Schlossanger Alp

Am Schlossanger 1, 87459 Pfronten, Deutschland

+49(0)836391455-0

info@schlossanger.de

www.schlossanger.de

Die Schlossanger Alp ist der ideale Ort für eine Auszeit im Grünen. Du kannst die Ruhe genießen, in stilvollen Zimmern entspannen und dich kulinarisch verwöhnen lassen. Die Schlossanger Alp bietet dir die perfekte Mischung aus Geschichte, modernem Komfort und Naturerlebnis. Hier kannst du den Alltag hinter dir lassen und dich von der Schönheit der Umgebung inspirieren lassen. Lass dich von einem Aufenthalt in der Schlossanger Alp verzaubern – ein einzigartiger Ort, an dem Erholung und Erlebnisse aufeinander treffen.

Firmenkontakt

GENUSS AM BERG GmbH & Co. KG

Beatrice Ebert

Am Schlossanger 1

87459 Pfronten

+49 (0)8363 91 455-0



https://www.schlossanger.de

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstraße 3

82131 Gauting

.: +49 (0)89 / 55 29 88 78



https://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.