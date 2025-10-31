Schlicht Vegan: Vegane Küche gelingt auch ohne Ersatzprodukte bei Sarah Hein

Dass vegane Küche ohne industriell gefertigte Ersatzprodukte alltagstauglich und genussvoll ist, zeigt Sarah Hein mit ihrer Marke Schlicht Vegan. Ihre Philosophie setzt auf regionale Zutaten, klare Strukturen und eine praxisnahe Vermittlung, die sowohl Hobby- als auch Profiköche inspiriert. Der Zugang zur pflanzlichen Küche bleibt dabei bewusst unkompliziert mit Fokus auf Geschmack, Nachhaltigkeit und Authentizität.

Konzept ohne Fleischersatzprodukte: Schlicht Vegan setzt neue Akzente

Bei Schlicht Vegan stehen frische, saisonale und regionale Zutaten im Mittelpunkt. Statt auf stark verarbeitete Alternativen zu setzen, kombiniert Sarah Hein klassische Kochtechniken mit modernen Ansätzen und zeigt, wie vertraute Gerichte auch pflanzlich überzeugen können. Der bewusste Verzicht auf Fleischersatzprodukte schafft neue Geschmackserlebnisse und bringt die Qualität der Zutaten in den Vordergrund. So entsteht eine Küche, die nicht missioniert, sondern durch Geschmack und Bodenständigkeit überzeugt, von der Alltagsküche bis zum besonderen Anlass.

Vegane Kochkurse und individuelle Beratung

Die veganen Kochkurse von Schlicht Vegan finden in Wien und Niederösterreich statt und richten sich an Hobbyköche, Profis und auch Fernsehköche, die neue Ideen suchen. Das Kurskonzept ist praxisnah und Schritt-für-Schritt aufgebaut: Von den Grundlagen des veganen Kochens bis zur kreativen Umsetzung regionaler Rezepte. Die Teilnehmer lernen, pflanzliche Küche sicher und mit Freude in den Alltag zu integrieren, ohne Überforderung und mit echtem Bezug zur Praxis. Neben den Kursen bietet Sarah Hein auch individuelles Lifestyle-Coaching sowie veganes Catering an, das den nachhaltigen Gedanken konsequent weiterführt.

Nachhaltig Kochen mit regionalen Zutaten

Im Zentrum des Ansatzes steht die Rückbesinnung auf lokal produzierte und saisonale Rohstoffe. Damit liefert Schlicht Vegan nicht nur schmackhafte Alternativen, sondern legt den Fokus auf Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Transparenz. Die vegane Küche von Sarah Hein zeigt, wie regionale Lieferketten in den Alltag integrierbar sind und der ökologische Fußabdruck effektiv verringert wird. Dies spricht nicht nur umweltbewusste Genießer an, sondern wirkt auch gegen das gängige Vorurteil, vegane Ernährung sei teuer oder kompliziert. Die Philosophie, aus wenig viel zu machen und auf überflüssige Zutaten zu verzichten, prägt alle Angebote – von den Rezepten über die Kursgestaltung bis hin zu Caterings.

Authentizität und lebensnaher Ansatz in der veganen Küche

Die persönliche Geschichte von Sarah Hein, die von der traditionellen Gastronomie zu einer bewussten, pflanzlichen Ernährung wechselte, prägt Schlicht Vegan wesentlich. Ihre Erfahrung im Küchenalltag sowie die Mentaltrainer-Ausbildung fließen in die Unternehmenskultur ein. Dabei geht es ihr nicht um Perfektion, sondern um Ehrlichkeit, Austausch und Lernfreude. In ihren Kursen dürfen Fragen, Unsicherheiten und persönliche Herausforderungen Raum finden. Diese Offenheit macht Schlicht Vegan zu einem Ort, an dem Lernen Spaß macht und Gemeinschaft entsteht. Das Ziel? Menschen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu einer nachhaltigen, pflanzlichen Lebensweise zu finden.

Ausblick und persönliche Handschrift: Zukunftspläne bei Schlicht Vegan

Mit ihrem Kochbuch Schlicht Vegan Wirtshausedition erweitert Sarah Hein ihr Angebot von veganem Catering und Kochkursen um ein Nachschlagewerk voller alltagstauglicher Rezepte und Tipps. Begleitend dazu entstehen auf Social Media regelmäßig neue Impulse, Kochideen und Einblicke in die vegane Lebensweise. Die aktive Community und der Austausch über Kurse, Workshops und Events zeigen, dass vegane Küche weit mehr ist als Ernährung – sie steht bei Schlicht Vegan für Lebensfreude, Achtsamkeit und bewussten Genuss.

Mehr zu Angeboten, aktuellen Kochkursen oder Tipps zur veganen Lebensweise findet man direkt auf www.schlichtvegan.at.

Impressum:

Schlicht Vegan e.U.

Sarah Hein

Neugasse 19, A-3443 Sieghartskirchen

Tel: +436604070020

E-Mail: office@schlichtvegan.at

Website: www.schlichtvegan.at

Schlicht Vegan steht für eine moderne, alltagstaugliche Form des veganen Lebensstils. Gründerin Sarah Hein bietet neben pflanzenbasierter Rezeptinspiration auch Kochkurse, Coachings und Community-Austausch. Im Mittelpunkt stehen Einfachheit, Regionalität und Genuss – ohne Dogmen, aber mit Begeisterung für bewusste Ernährung und nachhaltiges Leben.

Bildquelle: Schlicht Vegan e.U.