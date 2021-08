Schlemmer- & Abend-Markt anlässlich 70 Jahre Frechen

Am 02. September feiert die Stadt Frechen die Verleihung der Stadtrechte vor 70 Jahren.

Der Frechener “Schlemmer- & Abend-Markt” lädt am 1.+2. September 2021 zum 70jährigen Jubiläum der Stadt Frechen zu kulinarischen Freuden ein. Am zweiten September feiert die Stadt Frechen die Verleihung der Stadtrechte vor 70 Jahren. Hierfür wird der Schlemmer- & Abend-Markt nicht zur am 01. September, sondern auf zwei Tage verlängert und lädt erneut zum Verweilen sowie zu einem leckeren Gaumenschmaus ein.

Von 15.00 bis 22.00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger, Familien und Besucher*innen die Gelegenheit auf dem Rathausplatz der Stadt Frechen an zwei Tagen kulinarische Besonderheiten und Unterhaltung zu genießen. Bereits im Juli und August zeigte sich reges Interesse und Menschen nahmen die Möglichkeit wahr bei gelungenem Wetter die Angebote der Aussteller zu nutzen und zu verköstigen.

Ein besonderer Anlass ist das 70jährige Stadtjubiläum, das bereits im Vorfeld mit Ausstellungen und Vorträgen eingeläutet wurde. Frechen ist eine Stadt des Rheinischen Braunkohlereviert im Rhein-Erft-Kreis und grenzt westlich an Köln in Nordrhein-Westfalen. Mit über 50.000 Einwohnern und 9 Stadtteilen liegt Frechen nicht nur im Regierungsbezirk Köln, bietet auch im Rhein-Erft-Kreis und nahegelegen zur Eifel vielerlei Möglichkeiten für Freizeit und Unterhaltung.

Auch dieses Mal wird die Veranstaltung wieder von dem kleinen Retro-Food-Trailer und Cateringanbieter Dschinn – all you wish! begleitet. Mit Kreationen der Ofenkartoffel, darunter natürlich mit Quark, doch auch mit Bolognese oder Käse werden kulinarische Alternativen angeboten. Auch eine Lauchcremesuppe wird wiederum auf der Speisekarte stehen.

“Wir freuen uns sehr wieder an dem Schlemmer- & Abend-Markt teilzunehmen. Für uns war die erste Teilnahme mit unserem Food-Trailer im Juli eine Premiere und wir konnten uns über eine tolle Rückmeldung zu unseren Gerichten freuen”, so Markus Müller, Inhaber des Catering-Angebotes Dschinn – all you wish!. “Das wir zudem das 70jähre Jubiläum der Stadt Frechen begleiten, ist für uns zudem ein gelungener Anlass für eine erneute Teilnahme.” so Herr Müller weiter.

