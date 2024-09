Schlank und scharf: AOC baut seine Gaming-Serie G4 aus

Amsterdam, 13. September 2024 – AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore1 und IT-Zubehör – baut seine G4-Serie um vier weitere Modelle aus. Das neue Line-up umfasst neben den 68,6 cm (27″) Curved-Displays AOC GAMING C27G4ZXU und CQ27G4X sowie der größeren 80-cm-Variante (31,5″) AOC GAMING CQ32G4VE auch den 68,6 cm (27″) Flat-Screen Q27G4XF. Alle vier Neuzugänge zeichnen sich durch hohe Bildwiederholraten und reaktionsschnelle Panels für Einsteiger und preisbewusste Gamer aus.

Curved Immersion und blitzschnelle Bildwiederholraten

Der AOC GAMING C27G4ZXU führt den Reigen mit seiner beeindruckenden Bildwiederholrate von 280 Hz auf einem 27″ Curved Fast-VA-Panel an. Der Full-HD-Monitor (1920 x 1080) bietet eine 1500R-Krümmung für ein immersives Spielerlebnis und eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG und 0,3 ms MPRT für kristallklare Bewegungsabläufe. Mit einem Kontrastverhältnis von 4000:1 und einer Helligkeit von 300 Nits liefert er lebendige Bilder und tiefe Schwarztöne für visuell anspruchsvolle Games und kompetitive Titel gleichermaßen. Hinzu kommen integrierte Lautsprecher und ein 4-Port-USB-3.2-Hub zum bequemen Anschluss von Gaming-Peripheriegeräten. Kleiner Tipp: Wer mit einem einfachereren Standfuß oder einer VESA-Halterung vorlieb nehmen und auf Lautsprecher sowie USB-Hub verzichten kann, ohne auf die übrigen Specs verzichten zu wollen, kann auch auf den von AGON by AOC im Juni 2024 eingeführten AOC GAMING C27G4ZXE zurückgreifen.

QHD-Auflösung für scharfe Darstellungen

Für Gamer, die eine höhere Auflösung ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit suchen, empfehlen sich der 27″ AOC GAMING CQ27G4X und der 31,5″ AOC GAMING CQ32G4VE mit Curved Fast-VA-Panels (1500R), QHD-Auflösung (2560 x 1440), einer beeindruckenden Bildqualität mit 300 Nits Helligkeit und einem Kontrastverhältnis von 4.000:1 (CQ27G4X) beziehungsweise 3.500:1. Sie verfügen zudem über eine Bildwiederholrate von 180 Hz, eine GtG-Reaktionszeit von bis zu 1 ms und eine MPRT von 0,5 ms. Sie kombinieren also scharfe Darstellungen mit hohen Geschwindigkeiten und überzeugen dadurch mit einem flüssigen, reaktionsschnellem Gameplay bei vielen Titeln.

Flat Panel für klassische Set-ups

Ergänzt wird das neue Angebot mit dem AOC GAMING Q27G4XF, einem 27″ Flat Screen mit Fast-IPS-Panel und QHD-Auflösung. Er kombiniert eine Bildwiederholrate von 180 Hz mit einer Reaktionszeit von bis zu 1 ms (GtG) und 0,5 ms (MPRT) für außergewöhnlich klare, flüssige Darstellungen. 300 Nits Helligkeit und HDR10-Konformität sorgen für lebendige Farben und ein dynamisches Spielerlebnis.

Spielorientierte Features wohin man schaut

Alle Modelle der G4-Serie sind mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die speziell für Gamer entwickelt wurden: MBR (Motion Blur Reduction) Sync synchronisiert die Hintergrundbeleuchtung mit der Bildwiederholrate, um die wahrgenommene Unschärfe auf ein Minimum zu reduzieren und ein scharfes, flüssiges Spielerlebnis zu bieten. Low Input Lag sorgt für eine unmittelbare Reaktion des Bildschirms auf Benutzeraktionen. Dynamic Dial Point bietet ein anpassbares Fadenkreuz-Overlay, das seine Farbe vor dem Hintergrund ändern kann, um besser sichtbar zu bleiben – eine Funktion, die die Genauigkeit in Ego-Shootern optimiert. Shadow Control erlaubt es dem Gamer, Licht und Schatten für eine optimale Sichtbarkeit in allen Spielszenarien anzupassen. Der Frame Counter schließlich zeigt dem User seine Framerate auf dem Bildschirm an. Darüber hinaus unterstützen alle Modelle die AOC Software G-Menu, die eine einfache Anpassung der OSD-Einstellungen direkt über den Desktop ermöglicht.

Schlankes Design

Die G4-Serie zeichnet sich durch eine moderne Designästhetik aus, die sich nahtlos in jedes Gaming-Setup einfügt. Ihr grau-schwarzes Farbschema, schmale Rahmen und scharfe Linien, die an ein Tarnkappenflugzeug erinnern, verleihen den Monitoren ein schlankes, attraktives Aussehen. Die Standfüße mit einer kleinen Standfläche bieten eine stabile Basis, ohne den eleganten Gesamtauftritt zu beeinträchtigen, und bieten ausreichend Platz für die Bewegung von Tastatur und Maus. Während sich der größere CQ32G4VE neigen lässt, können alle drei 27″-Modelle für eine optimale Körperhaltung auch bei längeren Gaming-Sessions um 130 mm in der Höhe verstellt sowie geneigt und geschwenkt werden. Das Kabelmanagement im Standfuß erlaubt eine übersichtliche Anordnung auf dem Tisch. Die Verpackung der 27-Zöller kommt mit Papierpolstern, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Adaptive-Sync für ruckelfreies Spielen

Alle vier neuen Modelle der G4-Serie unterstützen die Adaptive-Sync-Technologie, die ein flüssiges, ruckelfreies Gameplay bei einer Vielzahl von Grafikkarten gewährleistet. Der Q27G4XF geht mit zertifizierter NVIDIA G-SYNC Kompatibilität noch einen Schritt weiter und bietet Nutzern mit NVIDIA-Grafikkarten ein noch besseres Erlebnis.

Für jeden Gamer das passende Modell

Die erweiterte G4-Serie, die Anfang 2024 eingeführt wurde und ständig weiterentwickelt wird, ist Beleg für das Engagement von AGON by AOC, hochwertige Gaming-Monitore für jeden Spielertyp und jedes Budget anzubieten. Ganz egal, ob die User ein gebogenes oder flaches Display, Full-HD- oder QHD-Auflösung, einen kleinen oder größeren Screen bevorzugen, in der G4-Reihe findet sich der passende Bildschirm zu einem erschwinglichen Preis. Weitere Modelle im Portfolio:

– 24G4X und 27G4X: 24″ und 27″, Full HD, 180 Hz Fast-IPS-Modelle mit ergonomischem Standfuß

– 24G4XE und 27G4XE: 24″ und 27″, Full HD, 180 Hz Fast-IPS-Modelle mit einfachem Standfuß

– Q27G4X: 27″, QHD, 180 Hz Fast-IPS-Modell mit ergonomischem Standfuß

– C27G4ZXE: 27″, Full HD, 280 Hz Fast-VA-Modell mit einfachem Standfuß (1500R Curved)

Preise und Verfügbarkeiten

Die neuen AOC GAMING Monitore der G4-Serie kommen im September 2024 in die Regale und werden zu folgenden Preisen (alle UVP) erhältlich sein:

C27G4ZXU:

269,00 EUR beziehungsweise 259,00 CHF, exkl. MwSt. und vRG

CQ27G4X:

249,00 EUR beziehungsweise 239,00 CHF, exkl. MwSt. und vRG

Q27G4XF:

249,00 EUR beziehungsweise 239,00 CHF, exkl. MwSt. und vRG

CQ32G4VE:

309,00 EUR beziehungsweise 299,00 CHF, exkl. MwSt. und vRG

Alle Monitore werden mit einer 3-Jahres-Garantie ausgeliefert.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

