Schlafe wie im Hotel – ZOLLNER Kopfkissen für Zuhause

Schlafe wie im Urlaub – Kopfkissen von ZOLLNER bringen Komfort nach Hause

Seit über 150 Jahren steht ZOLLNER für hochwertige Textilien in Hotel-, Gastronomie- und Klinikumgebungen. Das Unternehmen erweitert das Angebot für private Haushalte und bringt professionelle Schlafqualität direkt ins Schlafzimmer. Mit dem vielfältigen Sortiment an Kopfkissen vermittelt ZOLLNER das Gefühl von Urlaub zu Hause. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und langjährige Erfahrung sichern einen Komfort, der den Ansprüchen von Hotellerie und Gastronomie entspricht. Die Produkte verbinden traditionelles Handwerk mit modernen Innovationen, sodass jedes Kopfkissen Langlebigkeit, Unterstützung und Wohlbefinden bietet.

Das Sortiment umfasst Kopfkissen mit Mikrofaserfüllung, Daunenkissen sowie Federkissen. Mikrofaserkissen überzeugen durch Formstabilität, Pflegeleichtigkeit und ein angenehm leichtes Schlafgefühl. Sie passen sich der Kopf- und Nackenform an und bieten gleichmäßige Unterstützung. Die unkomplizierte Handhabung macht sie ideal für Menschen, die Komfort und einfache Pflege verbinden möchten.

Daunenkissen stehen für luxuriösen Schlafkomfort. Sie bieten eine weiche und anschmiegsame Oberfläche. Durch die natürliche Anpassungsfähigkeit der Daunen stützt der Kopf sanft, ohne ein zu festes Liegegefühl zu erzeugen. Gleichzeitig regulieren sie Feuchtigkeit und bleiben atmungsaktiv, was für ein angenehmes Schlafklima sorgt.

Federkissen bestehen hauptsächlich aus Enten- oder Gänsefedern, die für stabile Stützkraft sorgen. Meist enthalten sie einen Anteil an Daunen, da diese die Füllung weicher und anschmiegsamer machen. Die Kombination aus Federn und Daunen sorgt für eine ausgewogene Mischung aus Unterstützung und Komfort, sodass der Kopf sanft gebettet wird und das Kopfkissen sich somit an die individuellen Konturen anpasst.

Mit diesen unterschiedlichen Füllungen ermöglicht ZOLLNER jedem Schläfer, das passende Kissen für persönlichen Komfort zu wählen. Das Gefühl von Urlaub und erholsamem Schlaf kommt direkt nach Hause. Beide Kissenarten schaffen das Gefühl von Urlaub zu Hause. Das Sortiment von ZOLLNER ermöglicht jedem, das passende Kissen für individuellen Schlafkomfort zu wählen. Ob leicht und pflegeleicht oder weich und luxuriös – die Produkte erfüllen hohe Ansprüche. Mit den Kopfkissen von ZOLLNER wird der Traum vom erholsamen Urlaubsschlaf Wirklichkeit – ohne das Haus zu verlassen. Die Kombination aus Erfahrung, Qualität und vielfältigen Füllungen macht die Produkte zu einer lohnenden Investition für alle, die Wert auf erholsame Nächte legen.

Zollner24 ist ein Online-Shop für hochwertige Heim- und Haustextilien. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an Handtüchern, Bettwäsche, Küchen- und Gastronomietextilien, die sowohl im privaten Alltag als auch im professionellen Einsatz überzeugen. Die Produkte orientieren sich an den hohen Standards der Hotellerie und Gastronomie und verbinden Funktionalität mit Langlebigkeit.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Textilbereich steht Zollner24 für geprüfte Qualität, sorgfältige Verarbeitung und verlässlichen Service. Kunden profitieren von einem breiten Sortiment, nachhaltigen Materialien und praxisnahen Tipps rund um Pflege und Anwendung.

Firmenkontakt

ZOLLNER24

Michael Zollner

Veldener Str. 4

84137 Vilsbiburg

08742636260



https://zollner24.de/

Pressekontakt

ZOLLNER24

Verena Studener-Kurlitsch

Veldener Str. 4

84137 Vilsbiburg

08742636260



https://zollner24.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.