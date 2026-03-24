Schlaadt ist offizieller Netzwerkpartner des BVMF

Bundesverband Modell- und Formenbau e.V. (BVMF)

Lorch am Rhein, 24.03.2026 – Die Schlaadt GmbH ist ab sofort offizieller Netzwerkpartner des Bundesverbands Modell- und Formenbau e.V. (BVMF). Mit der Partnerschaft baut Schlaadt die Zusammenarbeit mit der Modell- und Formenbau-Branche weiter aus und stärkt den fachlichen Austausch rund um Materialien, Anwendungen und Prozesslösungen im technischen Modell- und Formenbau. Als Anbieter von Formteilen und Zuschnitten aus thermoplastischen Partikelschäumen – darunter EPS (Styropor®) und EPP – unterstützt Schlaadt Unternehmen bei der Umsetzung präziser, funktionaler und wirtschaftlicher Lösungen, etwa für Prototypen, Modelle und technische Anwendungen. Die Netzwerkpartnerschaft im BVMF-Partnernetzwerk schafft dafür eine zusätzliche Plattform, um Anforderungen aus der Branche frühzeitig zu verstehen, Know-how zu teilen und gemeinsame Entwicklungspotenziale zu identifizieren. Das Partnernetzwerk des BVMF verfolgt das Ziel, die Marktposition des Modell- und Formenbaus zu stärken, die Öffentlichkeitsarbeit für die Branche zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Modell- und Formenbaubetrieben und Wirtschaftspartnern gezielt zu verbessern.

Über die Schlaadt Unternehmensgruppe

Seit der Einführung von Styropor® prägt die Schlaadt Unternehmensgruppe die Entwicklung von Verpackungs- und Funktionsteilen aus thermoplastischen Partikelschäumen maßgeblich. Mit innovativen Lösungen und hoher technischer Kompetenz entwickelt und produziert Schlaadt maßgeschneiderte Anwendungen für unterschiedlichste Anforderungen. Das Materialspektrum reicht von EPS, EPP und Neopor® bis hin zu Co-Polymeren. Diese Werkstoffe werden kundenindividuell zu hochwertigen Formteilen sowie präzisen Zuschnitten verarbeitet. Schlaadt zählt damit zu den führenden Herstellern von Formteilen und Zuschnitten aus thermoplastischen Partikelschäumen. Grundlage des unternehmerischen Handelns sind klar definierte Werte sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Kunden, Mitarbeitenden, Umwelt und Gesellschaft. Diese Haltung prägt das tägliche Handeln des Unternehmens – gestern, heute und in Zukunft.

Firmenkontakt

Schlaadt GmbH

Thomas Muders

Schwalbacher Straße 123

65391 Lorch am Rhein

+49 6726 803-0



https://www.schlaadt.de/

Pressekontakt

Schlaadt HighCut GmbH

Jürgen Sohn

Lahnstraße 42

45478 Mülheim an der Ruhr

+49 (0) 208 941175-0



https://www.schlaadt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.