Schimmelfrei und trocken – wohlfühlen in jedem Raum

DRYMATEC® setzt neue Standards in der Mauertrocknung: Elektrophysikalische Verfahren revolutionieren den Umgang mit Feuchte- und Schimmelschäden

Oberndorf am Neckar, 17.06.2026

Feuchtigkeit im Mauerwerk gehört zu den kostenintensivsten und zugleich am häufigsten unterschätzten Bauschäden im Bestand. Ob kapillar aufsteigende Feuchte, mangelhafte Abdichtungen oder kondensationsbedingte Probleme – sie alle führen langfristig zu Substanzverlust, steigenden Energiekosten und nicht zuletzt zu gesundheitsgefährdender Schimmelbildung. Ein Unternehmen, das sich seit Jahrzehnten dem nachhaltigen Kampf gegen nasse Wände verschrieben hat, ist die DryMaTec® GmbH. Mit mehr als 30 Jahren Expertise, einem physikalisch fundierten Verfahren und einem außergewöhnlich risikofreien Geschäftsmodell positioniert sich der Spezialist klar als Technologieführer im deutschsprachigen Raum.

Ein physikalischer Ansatz, der Baustellen überflüssig macht

Während klassische Sanierungsmaßnahmen häufig mit erheblichen Eingriffen in die Bausubstanz verbunden sind – Aufgraben, Stemmarbeiten, Freilegungen –, verfolgt DryMaTec® einen vollkommen anderen Ansatz:

Die elektrophysikalische Mauertrocknung.

Ein kompaktes Steuergerät wird an der Wand montiert, ohne Schmutz, ohne Lärm und ohne strukturelle Veränderungen an Gebäudehülle oder Fundament. Das System wirkt direkt auf die Feuchteverteilung im Mauerwerk und kehrt das kapillare Aufsteigen von Wasser um. Die Methode gilt seit über 50 Jahren als bewährt und wird zunehmend auch in Fachkreisen als sinnvolle Alternative zu konventionellen Trocknungsverfahren diskutiert – insbesondere dort, wo bauliche Eingriffe nicht möglich oder nicht wirtschaftlich sind.

Besonders prädestiniert ist das Verfahren für:

– Einfamilienhäuser

– denkmalgeschützte Gebäude,

– enge städtische Bebauung,

– Mehrfamilienhäuser,

– öffentliche Einrichtungen,

– Gebäudebestände von Genossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften.

Transparenz, Messprotokolle und ein branchenweit einmaliges Erfolgsmodell

In der Branche für Bauwerksabdichtung ist es selten, dass ein Anbieter sein eigenes System mit einer Erfolgs­garantie untermauert. DryMaTec® geht genau diesen Schritt:

Keine Zahlung ohne nachgewiesenen Trocknungserfolg.

Verbessert sich der Feuchtigkeitswert innerhalb der ersten zwei Wochen nicht um mindestens 20 Prozent, wird die Anlage kostenfrei zurückgenommen. Für Bauherren, Planer und Gebäudeverwalter entsteht so ein außergewöhnliches Maß an wirtschaftlicher Sicherheit, dass die Seriosität des Unternehmens unterstreicht.

Der Prozess umfasst stets:

– detaillierte Ursachenanalyse,

– Messprotokolle vor Installation,

– kontinuierliche Kontrollmessungen,

– Dokumentation des Trocknungsfortschritts.

Die Erfolgsquote ist bemerkenswert: Bis zu 60 % Feuchtigkeitsreduktion innerhalb von nur vier Wochen, oft deutlich mehr im Langzeitverlauf. Gleichzeitig liegen die Betriebskosten der Systeme bei gerade einmal rund 7 Euro pro Jahr – ein Wert, der im Vergleich zu herkömmlichen pumpen- oder lüftungsbasierten Lösungen kaum zu unterbieten ist.

Bis zu 70 % Kostenersparnis im Vergleich zu traditionellen VerfahrenFür Bauplaner und Architekten ist die Wirtschaftlichkeit ein entscheidender Faktor. Hier zeigt das DryMaTec-Verfahren seine Stärke:

– Keine Baggerarbeiten

– Keine Eingriffe in das Fundament oder Außenmauerwerk

– Kein Rückbau nachträglicher Abdichtungen

– Minimale Installationszeiten

Gerade im Bestand oder bei laufendem Mietbetrieb reduziert die elektrophysikalische Methode Störungen auf ein Minimum. Auch Versicherer und Genossenschaften schätzen die planbaren Kosten und die geringe Invasivität des Verfahrens.

Schimmelbekämpfung als gesundheitlich zentrale Aufgabe

Feuchte Wände sind nicht nur ein ästhetisches oder wirtschaftliches Problem, sondern zunehmend ein gesundheitliches. Schimmelbelastungen stehen im Verdacht, Atemwegsbeschwerden, Allergien und chronische Erkrankungen zu begünstigen. DryMaTec® kombiniert deshalb die Mauertrocknung mit professioneller Schimmelsanierung durch geschultes Fachpersonal.

Der Fokus liegt auf der dauerhaften Bekämpfung der Ursache – nicht bloß auf optischer Kaschierung. Dieser Ansatz fügt sich nahtlos in moderne Anforderungen an Wohngesundheit, Energieeffizienz und lebenszyklusorientierte Gebäudesanierung ein.

Bundesweite Präsenz und ein starkes Partnernetzwerk

Mit Sitz in Oberndorf am Neckar ist DryMaTec® bundesweit im Einsatz – von Stuttgart über Nürnberg und Würzburg bis hin zu Lübeck und Kiel. Die Leitung durch Dipl.-Ing. Friedhelm Wirtz prägt seit vielen Jahren die technische Ausrichtung des Unternehmens. Zusammen mit Spezialisten aus Vertrieb, Technik und Verwaltung sorgt ein enges Netzwerk qualifizierter Partner für eine professionelle Abwicklung auch umfangreicher Projektvorhaben.

Fazit: Eine Technologie, die im modernen Sanierungsmarkt an Bedeutung gewinnt

Für Architekten, Bauingenieure, Elektriker, Installateure und Wohnungsbaugesellschaften wird die Frage nach nachhaltigen, wirtschaftlichen und bausubstanzschonenden Trocknungslösungen immer relevanter.

Die elektrophysikalische Mauertrocknung von DryMaTec® bietet hier eine Antwort, die nicht nur technisch überzeugt, sondern durch Transparenz, Messgenauigkeit und ein außergewöhnlich faires Geschäftsmodell Vertrauen schafft.

In einer Zeit, in der energetische Sanierungen, Wohngesundheit und Klimaschutz im Fokus stehen, gewinnt ein Verfahren, das ohne Eingriffe in die Gebäudehülle auskommt, zunehmend strategische Bedeutung für den Bestandserhalt.

Weitere Informationen:

https://drymatec.de/

DryMaTec® ist Spezialist für die nachhaltige Trockenlegung feuchter Wände und Mauerwerke. Mit innovativen, physikalisch basierten Verfahren bekämpft das Unternehmen die Ursachen von Feuchtigkeit und Schimmel – sauber, chemiefrei und ohne aufwendige Erd- oder Stemmarbeiten. So schützt DryMaTec® Gebäude langfristig, erhält die Bausubstanz und schafft ein gesundes Raumklima.

Kontakt

Drymatec GmbH

Sieglinde Strauß

Ignaz-Rohr-Straße 71

78727 Oberndorf

07423 8638830



https://drymatec.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.