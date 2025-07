Schenck RoTec präsentiert VentuoVal für die automatisierte Ventilmontage

Lösung für die Komplettradfertigung: Automatisierte Montage unterschiedlicher Ventiltypen

Mit dem neuen System VentuoVal stellt Schenck eine automatisierte Lösung für die Ventilmontage im Bereich der Komplettradfertigung vor. Die Anlage ist auf die Verarbeitung verschiedenster Felgen- und Ventilvarianten ausgelegt und unterstützt damit die Anforderungen an moderne Produktionslinien. Durch die Kombinationen von Dimension, Farben, Oberflächen und Ventilarten können schnell mehr als 10.000 Varianten entstehen. VentuoVal kann diese Vielfalt in einer Anlage hochflexibel abbilden.

Entwicklung von der Handmontage zur automatisierten Fertigung

Seit der Einführung von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) ist die Ventilmontage komplexer geworden. Bisher wurden verschraubte RDKS-, Gummi- und Snap-In-Ventile – mangels technischer Möglichkeiten – manuell und mit Hilfseinrichtungen montiert, was fehleranfällig ist. VentuoVal automatisiert diesen Schritt mit höchster Verfügbarkeit: Die Anlage er-kennt unterschiedliche Ventilarten, setzt sie geometrisch richtig ein und verschraubt sie mit definiertem Drehmoment. Auch Gummi- und Snap-In- RDKS können verarbeitet werden.

Technische Basis und Arbeitsablauf

Die Anlage nutzt Robotertechnik im Master-Slave-Betrieb, 3D-Kamera-Vermessungssysteme und KI-basierte Bildverarbeitung. Nach dem Spannen der Felge wird die Ventilbohrung per 3D-Scan erfasst. Der Roboter wird anschließend so ausgerichtet, dass die Bohrung optimal erreichbar ist, und setzt, unter Berücksichtigung der geometrischen Fertigungstoleranzen, das Ventil ein. Ein zweiter Roboter übernimmt prozesssicher die Verschraubung. Ein dritter wählt und positioniert die benötigten Ventile aus der Zuführeinrichtung aus.

Produktionsumfeld und Anwendung

VentuoVal ist auf hohe Produktivität mit kurzer Taktzeit ausgelegt: Bis zu 300 Kompletträder pro Stunde können verarbeitet werden. Die Lösung wurde ursprünglich für einen namhaften OEM-Kunden entwickelt, die erste Produktionslinie befindet sich seit Sommer 2024 im Einsatz. Die Anla-gen erreichen Verfügbarkeiten von über 99 Prozent.

Das System ist für Tier-1-Zulieferer sowie Fahrzeughersteller konzipiert, die die Komplettradfertigung selbst durchführen. Es berücksichtigt die komplexe Logistik und ermöglicht die Vollautomatisierung moderner Produktionslinien.

Einordnung in die Ventuo-Produktwelt

VentuoVal ist Teil der Ventuo-Produktlinie von Schenck RoTec, die verschiedene Prozessschritte in der Räderfertigung übernimmt: Ventilmontage (Val), Auswuchten (Bal), Reifenbefüllung (Inf), Reifenmontage (Mount) und Unwuchtausgleich (Corr).

Mit VentuoVal wird eine automatisierte, standardisierte Lösung zur Ventilmontage angeboten, die auf aktuelle Produktionsanforderungen ausgelegt ist und eine flexible Integration in bestehende Fertigungslinien ermöglicht.

Schenck RoTec ist Weltmarktführer in dem Gebiet der Auswuchtlösungen. Das Unternehmen verfügt über 17 Tochtergesellschaften und Joint Ven-tures mit weltweit sechs Produktionsstandorten. Hinzu kommen über 36 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

Schenck RoTec ist Teil des Dürr-Konzerns, einem weltweit führenden Ma-schinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technolo-giefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhal-tige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 18.400 Beschäftigte sowie 139 Standorte in 33 Ländern. Zum 1. Januar 2025 wurden die bisherigen Divisions Paint and Final As-sembly Systems und Application Technology in der neuen Division Auto-motive zusammengeführt. Seitdem agiert der Dürr-Konzern mit vier Divisions am Markt:

Automotive: Lackiertechnik, Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik

Industrial Automation: Automatisierte Montage- und Prüfsysteme für Automobilkomponenten, Medizinprodukte und Konsumgüter sowie Auswuchtlösungen und Beschichtungsanlagen für Batterie-elektroden

Woodworking: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Clean Technology Systems Environmental: Abluftreinigungsan-lagen und Schallschutzsysteme

