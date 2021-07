Scheidender Music Director – Matthias Manasi verlässt die NCO in Buffalo, NY, USA

Matthias Manasi verlässt die Nickel City Opera in Buffalo, NY, USA

Eine überraschende Neuigkeit aus der internationalen Klassikszene: Matthias Manasi, Music Director der Nickel City Opera in Buffalo, NY, wird die NCO im Juli 2021 verlassen.

Matthias Manasi wird seine Tätigkeit als Music Director der Nickel City Opera in Buffalo, NY nicht weiter verlängern. Im Juli 2021 wird er die NC Opera verlassen, um sich stärker auf seine internationalen Engagements und seine Aufgaben als Chefdirigent des Orchesters ‘I Solisti di Milano’ in Mailand zu fokussieren.

Seit 2017, als Matthias Manasi eine atemberaubende Produktion von Mozart’s “Der Schauspieldirektor” dirigierte, leitete er die musikalischen Geschicke der Nickel City Opera in Buffalo (NY) und beendet dort nun seine vierjährige Tätigkeit mit der Spielzeit 2020/21.

Der Dirigent aus Berlin ist ein international gefragter Dirigent und besonders bekannt für seine Interpretationen von Opern von Wagner, Puccini, R. Strauss und anderen Opern des 20. und 21. Jahrhunderts.

In den letzten Jahren war er in Polen am Teatr Wielki in Warschau (Polnische Nationaloper), der Opera Wroclawska in Wroclaw, Opera Poznan, in Deutschland an der Oper Leipzig, Oper Halle, Staatstheater Stuttgart, Theater Bremen und in Österreich am Stadttheater Klagenfurt unter Vertrag und debütierte als Gastdirigent unter anderem mit dem Liepaja Symphony Orchestra in Lettland, mit dem Orquestra Filarmonica das Beiras in Lissabon, mit dem Vantaa Symphony Orchestra in Helsinki, mit dem Romanian National Radio Orchestra in Bukarest, beim Orquestra Sinfonica do Rio Grande do Norte in Natal (Brasilien), beim Orquestra Sinfonica do Teatro Nacional Claudio Santoro in Brasília (Brasilien) und beim Southern Arizona Symphony Orchestra in Tucson (USA) im Februar 2020.

In den kommenden Spielzeiten konzentriert sich Manasi auf CD-Aufnahmen, Opernpremieren und Konzerte mit internationalen Orchestern.

