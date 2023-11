Schalfabrik.de verstärkt Nachhaltigkeit

Schals und Tücher im Digitaldruck , Produktion zertifiziert nach OCS, RWS, BSCI, GOTS, GRS und OEKO TEX 100

Hochwertige Schals, Tücher und Meterware nachhaltig produzieren

Schalfabrik.de setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit und bietet ab sofort unter anderem folgende Standards;

Unsere Partnerbetriebe bzw. Produkte sind nach folgenden Standards zertifiziert. Produktbezogene Zertifikate wie OEKO-TEX sind immer produktabhängig

1. BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Die BSCI ist eine Initiative, die sich für die Verbesserung der sozialen Standards in globalen Lieferketten einsetzt. Das Zertifikat bezieht sich auf Arbeitsbedingungen, Arbeitnehmerrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Umweltaspekte. Es wird Unternehmen verliehen, die bestimmte soziale Kriterien erfüllen und faire Arbeitsbedingungen in ihrer Lieferkette sicherstellen.

2. OCS (Organic Content Standard)

Der OCS ist ein Zertifikat für Textilien, die aus biologisch erzeugten Materialien bestehen. Es stellt sicher, dass die verwendeten Rohstoffe in den Textilprodukten den Standards der biologischen Landwirtschaft entsprechen. Der OCS verfolgt die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Materialien entlang der gesamten Lieferkette.

3. RWS (Responsible Wool Standard)

Der RWS ist ein Zertifikat für Wollprodukte und stellt sicher, dass die Wolle aus verantwortungsvoller Quelle stammt. Der Standard umfasst das Wohlergehen der Tiere, die verantwortungsvolle Landbewirtschaftung und die sozialen Aspekte in der Lieferkette.

4. GOTS (Global Organic Textile Standard)

Der GOTS ist ein international anerkannter Standard für ökologische Textilien. Er deckt die gesamte Textillieferkette ab und stellt sicher, dass ökologische Kriterien in der Produktion erfüllt werden. Dazu gehören der Einsatz von biologisch erzeugten Rohstoffen, die Einhaltung umweltfreundlicher Produktionsverfahren und soziale Kriterien.

5. GRS (Global Recycled Standard)

Der GRS ist ein Zertifikat für Produkte, die aus recycelten Materialien hergestellt werden. Er legt Anforderungen an die Verarbeitung, Rückverfolgbarkeit und Verwendung von recycelten Materialien fest. Der GRS stellt sicher, dass Produkte aus recycelten Quellen stammen und bestimmte soziale und ökologische Kriterien erfüllen.

6. OEKO-TEX

OEKO-TEX ist kein einzelnes Zertifikat, sondern ein Zusammenschluss von verschiedenen Produktlabels und Prüfungen, die sich mit der Sicherheit und Nachhaltigkeit von Textilien befassen. Die OEKO-TEX Standards 100, 1000 und STeP by OEKO-TEX setzen unterschiedliche Schwerpunkte, darunter die Prüfung von Schadstoffen, sozialen Arbeitsbedingungen und Umweltmanagement in der Textilindustrie.

Diese Zertifikate dienen als Orientierungshilfen für Verbraucher und ermöglichen es Unternehmen, ihre Verantwortung in Bezug auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit nachzuweisen.

