SCHÄFER IT-Systems intensiviert Internationalisierung: Fokus Benelux

Ausbau der Partnerstrukturen und Präsenz vor Ort

Betzdorf, 16. September 2025. SCHÄFER IT-Systems, ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur-Lösungen, ist zurück in Benelux. Das Unternehmen treibt seine Internationalisierungsstrategie konsequent voran und richtet den Fokus nach der Schweiz nun als nächstes auf Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Ziel ist es, Partnerstrukturen auszubauen und deutsche Kunden bei Projekten in der Region bestmöglich zu unterstützen.

Die Benelux-Staaten zählen zu den innovativsten IT-Märkten Europas. Belgien zeichnet sich durch seine zentrale Lage und einen wachsenden Rechenzentrumsmarkt aus, Luxemburg entwickelt sich mit seinem starken Finanz- und Dienstleistungssektor zu einem Hotspot für IT-Services, und die Niederlande sind als Teil der „FLAP“-Region einer der bedeutendsten europäischen Rechenzentrums-Hubs. Die hohe Digitalisierungsrate, die dichte Rechenzentrumslandschaft und die dynamische Nachfrage nach IT-Services machen die Region zu einem idealen Umfeld für die Lösungen von SCHÄFER IT-Systems.

Neue Vermarktungspartner gesucht

Um Kundennähe und Projekterfolg in der Benelux-Region zu gewährleisten, baut SCHÄFER IT-Systems sein Partnernetzwerk gezielt aus. Gesucht werden regionale Partner, die Projekte aktiv begleiten und Kunden umfassend betreuen. Diese profitieren vom breit aufgestellten Produktportfolio: Mit iQdata deckt SCHÄFER IT-Systems sämtliche Bereiche moderner Rechenzentren ab – von Racks über Cooling und Power Distribution bis hin zu Monitoring und Security. Ergänzend bieten Edge-Computing-Lösungen hochverfügbare IT-Infrastrukturen direkt am Ort der Datenerzeugung – ein entscheidender Vorteil in Märkten, die sowohl zentrale Hyperscale-Zentren als auch dezentrale Strukturen erfordern.

„Mit Benelux erschließen wir einen der dynamischsten europäischen Märkte. Gemeinsam mit regionalen Partnern unterstützen wir unsere Kunden dort, wo ihre Projekte realisiert werden – schnell, verlässlich und mit maßgeschneiderten Lösungen“, erklärt Paul Noack, Head of Sales International von SCHÄFER IT-Systems. „Unsere Botschaft ist klar: Wir sind zurück!“

Präsenz auf Branchenveranstaltungen

Seine Sichtbarkeit in der Region verstärkt SCHÄFER IT-Systems durch Auftritte auf Fachveranstaltungen. So ist das Unternehmen im Herbst 2025 auf den Kongressen IT Infrastructure am 16. Oktober in Luxemburg und am 23. Oktober in Brüssel vertreten – mit klarer Ausrichtung auf Partner- und Projektgespräche.

SCHÄFER IT-Systems, ein innovativer Hersteller von maßgeschneiderten Netzwerk- und Serverschranklösungen sowie Rechenzentrumslösungen für konventionelle und komplexe Anwendungen, ist ein Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

