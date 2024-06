SceneLights WLAN-LED-Beamer LB-1000.ntflx mit Netflix

Großes Full-HD-Kino mit Stereo-Sound und vorinstallierter Netflix-App.

– Native Full-HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (1080p)

– Helle 18.000 Lumen / 800 ANSI-Lumen, mit Kontrast: 2.000:1, 5500 – 7500 K

– Netflix-zertifiziert, mit vorinstallierter Netflix-App

– Stereo-Lautsprecher: 2x 12 Watt (RMS), 48 Watt Spitzenleistung

– Dualband-WLAN mit 2,4 + 5 GHz + Gigabit-LAN

– Automatische Trapezkorrektur und Autofokus über integrierte Kamera

Großes Kino in Full HD genießen: Der LED-WLAN-Beamer von SceneLights bringt Filme, Videos, Fotos und mehr perfekt zur Geltung – auf bis zu 5,08 m Diagonale! Und das mit erstklassiger Wiedergabe dank starker Kontraste und extrahellen 18.000 Lumen. So kann man Videos, Spiele & Co. auch in halbdunklen Räumen genießen.

Netflix ab Werk: Der Beamer LB-1000.ntflx ist Netflix-zertifiziert und kommt mit einer vorinstallierten Netflix-App. Ein Druck auf die entsprechende Taste der Fernbedienung genügt, um direkt darauf zuzugreifen. Schon genießt man eine riesige Auswahl an Serien, Filmen und Dokumentationen.

Anschluss für Receiver, Spielkonsole und mehr: An den beiden HDMI-Anschlüssen lassen sich Geräte ganz einfach anschließen, um Fotos auf der großen Leinwand zu bewundern! Dank integriertem Mediaplayer können Inhalte auch direkt vom USB-Stick abgespielt werden.

Perfekt für kabelloses Streaming: Per Dualband-WLAN und Screen-Mirroring überträgt man den Bildschirm von Smartphone und Tablet-PC. Per DLNA greift man auf Videos, Bilder und mehr zu, die auf dem PC freigegeben sind. Und dank RJ45-Buchse lässt sich der Beamer auch per LAN-Kabel mit dem Internet verbinden.

Kabellose Kopfhörer koppeln: einfach per Bluetooth. Wer kompatible Lautsprecher zu Hause hat, koppelt auch diese. Über die Bluetooth-Transmitter-Funktion sendet der Beamer Audiosignale an die Lautsprecher oder überträgt sie vom Smartphone. Der Beamer kann sogar selbst als Lautsprecher genutzt werden. So kann man über ihn einfach und bequem seine Lieblingssongs abspielen – in sattem Stereoklang.

– Netflix-zertifiziert: Direktzugriff auf vorinstallierte Netflix-App per Taste auf Fernbedienung

– LED-LCD-Technologie: leuchtstark und sparsam

– Ideal für die Wiedergabe von Smartphone, Laptop, PC, HDTV-Receiver, Spielekonsole u.v.m.

– Native Ausgabe-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p), Eingangsauflösung bis 1920 x 1080 Pixel

– Helligkeit: 18.000 Lumen (ANSI-Lumen: 800)

– Kontrast: 2.000:1

– Farb-Temperatur: 5.500 – 7.500 K

– Darstellbare Bildverhältnisse: 4:3, 16:9

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 12 W (RMS), 48 W Spitzenleistung

– Integrierter Media-Player für Wiedergabe von USB-Stick (bitte dazu bestellen)

– Unterstützte Video-Formate und -Codecs: MKV, WEBM, MP4, MOV, 3GP, TS, TRP, TP, MPEG, MPG, VOB, DAT, ASF,

WMV

– Unterstützte Audio-Formate: MP3, WAV, ASF, WMV, DIVX, MKV, 3GP, MP4, MP2, MOV, M4A, TS, TRP, TP, MPEG,

MPG, VOB, DAT, MKA, EAC3, WEBM, AC4, MTS, M2TS

– Unterstützte Bild-Formate: JPEG, PNG, BMP, GIF

– Unterstützung für Fire TV-Stick und Apple TV

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (Dualband 2,4 + 5,0 GHz) für stabiles Screen-Mirroring

(Android und Windows) und DLNA (Android und iOS)

– Transmitter-Funktion per Bluetooth 5.1: für Audio-Wiedergabe über kompatible Kopfhörer und Lautsprecher

sowie über die integrierten Beamer-Lautsprecher

– Einfache Bedienung am Beamer oder per Fernbedienung (Signalübertragung per Infrarot oder bequem per

Bluetooth)

– Bild-Diagonale: 119 – 508 cm

– Bild-Entfernung: 140 – 580 cm

– Autofokus für automatisch scharfes Bild

– Auto Keystone-Korrektur: korrigiert Bildverzerrung +/- 15°

– LED-Betriebsdauer: 50.000 Stunden

– Schnittstellen: 2x HDMI, 2x USB, USB-C, RJ45 und Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Leistungsaufnahme: 239,75 Watt

– Betriebsgeräusch: leise 35 dB

– Modellkennung: Netzteil zu ZX3560

– Eingangsspannung: 100 – 240 V AC 3,0 A max.

– Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz

– Ausgangsspannung: 35,0 V DC

– Ausgangsstrom: 6,9 A

– Ausgangsleistung: 239,8 W

– Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 92,2 %

– Effizienz bei geringer Last (10%): 81,3 %

– Leistungsaufnahme bei Nulllast: max. 0,19 W

– Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: ca. 29,1 x 28,8 x 18 cm, Gewicht: 4,1 kg

– Beamer LB-1000.ntflx inkl. Fernbedienung, Net

– EAN: 4022107430890

Preis: 399,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3560-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3560-1250.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/a7MgZxsBrewC5Fj

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.