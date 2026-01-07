SceneLights Technologies WLAN-LED-Mini-Beamer LB-100.mini

Smartphone-Inhalte auf dem Großbildschirm streamen

– Wiedergabe in nativem Full HD auf bis zu 305 cm Bilddiagonale

– Beamer um 105° neigbar, mit Autofokus & Auto-Trapezkorrektur für bestes Bild

– Screen-Mirroring von Android-Smartphones und iPhones, HDMI- & USB-Anschluss

– Stabiles WLAN 6: Dualband 2,4 und 5 GHz

– Bluetooth 5.4 zum Verbinden von externen Lautsprechern und Kopfhörern

– 4.800 Lumen, 200 ANSI-Lumen

Bilddiagonale von bis zu 305 cm: Autofokus und automatische Trapezkorrektur stellen das Bild ohne manuellen Eingriff scharf. Der LED-Heim-Beamer mit WLAN von SceneLights Technologies lässt sich um bis zu 105° neigen und anschließend per HDMI-Kabel mit dem gewünschten Abspielgerät verbinden.

Kabelloses Streaming per WLAN 6: Screen-Mirroring überträgt Inhalte von iPhone oder Android-Smartphone direkt auf die Leinwand. Die WLAN-6-Technologie gewährleistet eine stabile Verbindung ohne Unterbrechungen – geeignet für Urlaubsfotos, YouTube-Videos oder Präsentationen.

Integrierter Mediaplayer: Ein USB-Anschluss ermöglicht die direkte Wiedergabe von Videos, Musik, Fotos und Präsentationen von USB-Sticks mit bis zu 128 GB Speicherkapazität.

Flexible Audiooptionen: Bluetooth 5.4 erlaubt die Kopplung externer Lautsprecher oder Kopfhörer. Ohne verbundene Audiogeräte übernehmen die integrierten Stereo-Lautsprecher des Beamers die Tonwiedergabe.

– Mini-Beamer mit LED-LCD-Technologie: leuchtstark und sparsam

– Ideal für die Wiedergabe von Smartphone, Laptop, PC, HDTV-Receiver, Spielekonsole u.v.m.

– Beamer neigbar um bis zu 105° für optimale Ausrichtung

– Native Ausgabe-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p), Eingangsauflösung bis 4K bei 30 Bildern/Sek.

– Helligkeit: 4.800 Lumen (ANSI-Lumen: 200)

– Kontrast: 500:1

– Farb-Temperatur: 7.000 – 8.000 K

– Darstellbare Bildverhältnisse: 4:3, 16:9

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 2 W RMS, 3 W Spitzenleistung

– Integrierter Media-Player für Wiedergabe von USB-Stick bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Unterstützte Video-Formate und -Codecs: H264 / MPEG2 / MPEG4 / VC1 / V-VP8 / WMVP9 / MJPEG / AVC / FLV1 / M-JPEG / Xvid

– Unterstützte Audio-Formate: MP2 / MP3 / WAV / AAC / AAC2 / AMR / Vorbis / FLAC / OGG / WMA / WMA2

– Unterstützte Bild-Formate: JPEG / BMP / GIF / PNG

– Screen-Mirroring von Smartphone und iPhone per WLAN 6

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (Dualband 2,4 + 5,0 GHz)

– Transmitter-Funktion per Bluetooth 5.4: für Audio-Wiedergabe über kompatible Kopfhörer und Lautsprecher

– Audio-Wiedergabe auch über die integrierten Beamer-Stereo-Lautsprecher

– Einfache Bedienung per Fernbedienung

– Bild-Diagonale: 102 – 305 cm / 40 – 120″

– Bild-Entfernung: ca. 110 – 330 cm

– Autofokus für automatisch scharfes Bild

– Auto Keystone-Korrektur: korrigiert Bildverzerrung +/- 15°

– Zoom-Funktion: 50 – 100 %

– LED-Betriebsdauer: 30.000 Stunden

– Betriebssystem: Android 12

– Schnittstellen: USB, HDMI, Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm Klinke, Stromanschluss

– Leistungsaufnahme: 55 Watt

– Betriebsgeräusch: leise 32 dB

– Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 22,6 x 11 x 9,6 cm, Gewicht: 912 g

– Mini- Beamer LB-100.mini inklusive Fernbedienung, Stromkabel und deutscher Anleitung

Der SceneLights Technologies WLAN-LED-Mini-Beamer LB-100.mini, Full HD nativ mit 200 ANSI-lm, 4.800 lm und Bluetooth ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3981-625 zum Preis von 89,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

