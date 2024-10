SCCON 2024: Axon Ivy setzt neue Impulse für die digitale Verwaltung

Strategische Digitalisierungsplattform für Behörden

Auf der diesjährigen Smart Country Convention (SCCON) vom 15. bis 17. Oktober 2024 in Berlin präsentieren Axon Ivy und die Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT), wie öffentliche Einrichtungen eine benutzerfreundliche und effiziente digitale Verwaltung umsetzen. Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts etabliert die OWL-IT Axon Ivy als strategische Digitalisierungsplattform für kommunale Prozesse in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Sowohl Mitarbeitende als auch Bürgerinnen und Bürger profitieren von einer schlanken und modernen Administration in den Behörden der Region.

Die Smart Country Convention ist das führende Event für die Modernisierung des Public Sector und die Digitalisierung des Staates. Auch dieses Jahr bringt die dreitägige Veranstaltung Verwaltungen, Politik, Digitalwirtschaft, Verbände, Startups und Wissenschaft auf dem Berliner Messegelände zusammen. In über 300 Bühnen-Sessions und zahlreichen Workshops zeigen Vorreiterinnen und Vorreiter, wie Digitalisierung in der Praxis funktioniert und die digitalen Städte und Regionen von morgen entwickelt werden.

Als Impulsgeber stellen Axon Ivy und OWL-IT erstmals ihr gemeinsames Digitalisierungsprojekt für kommunale Prozesse vor. Die leistungsstarke Automatisierungsplattform von Axon Ivy ermöglicht es öffentlichen Einrichtungen, sowohl einfache Anwendungen als auch komplexe Verwaltungsprozesse schnell und benutzerfreundlich zu automatisieren. Mitarbeitende in den Kommunen können durch die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform eigenständig Prozesse digitalisieren, ohne tiefgehendes technologisches Wissen zu benötigen. Dadurch wird die Effizienz der Verwaltungsabläufe erheblich gesteigert und die Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern verbessert.

„Wir freuen uns, auf der SCCON 2024 die innovativen Möglichkeiten der Axon Ivy Plattform für den öffentlichen Sektor zu präsentieren und neue Impulse für die Zukunft der digitalen Verwaltung zu setzen“, so Rolf Gebhard Stephan, CEO von Axon Ivy. „Unsere Plattform ist speziell auf die Anforderungen öffentlicher Einrichtungen zugeschnitten und bietet umfassende Lösungen für die Prozessautomatisierung. So schaffen wir zukunftsfähige Verwaltungen, die den Bedürfnissen der Bürger gerecht werden.“

Ein Vorbild für andere Regionen

„Das von uns mit Axon Ivy umgesetzte Projekt kann als Modell für andere Regionen und öffentliche Einrichtungen dienen“, ergänzt Dhany Ballgobind. „Dank der Low-Code-Fähigkeiten der Plattform können die angeschlossenen Behörden künftig eigenständig Anwendungen und medienbruchfreie Workflows entwickeln. So werden individuelle Anforderungen effizient umgesetzt und das Fachwissen der Mitarbeitenden optimal genutzt.“

Den gemeinsamen Vortrag von Axon Ivy und OWL-IT können Interessierte am 16.10.24 um 10:00 Uhr in Halle 25 am Stand der Vitako (Stand 206) mitverfolgen.

Weiterführende Links:

Der vollständige Pressemeldungstext ist steht hier abrufbereit: Pressemitteilung

Informationen zum Lösungsangebot von Axon Ivy für die öffentliche Verwaltung sind unter folgendem Link zu finden: Axon Ivy für die öffentliche Verwaltung

Die Website der SCCON 2024 ist unter folgendem Link erreichbar: SCCON 2024

Über Axon Ivy

Geschäftsprozesse bilden das Herzstück eines jeden Unternehmens. Dabei stellen reibungslose und automatisierte Abläufe den langfristigen Erfolg sicher. Als Pionier im Bereich digitale Prozessautomatisierung löst Axon Ivy das größte Problem in Unternehmen: ineffiziente Prozesse.

Um dem wachsenden Wettbewerb sowie steigenden Kundenanforderungen zu begegnen und die Optimierung interner Prozesse voranzutreiben, bieten wir die erste Low-Code-Plattform ohne Grenzen. Unsere Kunden entwickeln darauf nutzerfreundliche Anwendungen und digitalisieren und automatisieren auch komplexe Geschäftsabläufe. Zur erfolgreichen Umsetzung der Prozessautomatisierung tragen unsere robuste Technologieplattform, breit gefächerte Kundenlösungen, tiefgehende Branchenkenntnisse und ein weit verzweigtes Partnernetzwerk bei.

Mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Österreich, Deutschland, den USA und Singapur, verfügt Axon Ivy über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Software-Plattformen und -Lösungen. Seit 2022 ist Axon Ivy als unabhängige Tochtergesellschaft der Ricoh-Gruppe tätig. Für Unternehmen, die in ihre digitale Transformation investieren, sind wir der der ideale Partner und entwickeln gemeinsam mit ihnen zukunftsfähige Lösungen.

https://www.axonivy.com/

