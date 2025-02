Scalitys neuer globaler CRO: Emilio Roman

München, Deutschland, 05. Februar 2025: Scality, ein weltweit führender Anbieter von cyber-resilienter Speichersoftware für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI), gibt heute die Ernennung von Emilio Roman zum neuen globalen Chief Revenue Officer (CRO) bekannt.

Emilio Roman verfügt über weitreichende Erfahrungen in der globalen Vertriebsführung. Er kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz in den Bereichen Cyber Security und Data Storage verweisen. Bitdefender und Fortinet waren frühere Karrierestationen – dort hatte Emilio Roman die Position des Senior Vice President, Global Sales and Channels, inne.

Emilio ist kein Unbekannter bei Scality: von 2014 bis 2020 war er als oberster Vertriebsleiter für die Regionen EMEA und APAC tätig. Seine Rückkehr markiert ein großartiges Kapitel für Scality, da er sein weitreichendes Fachwissen zum Einsatz bringen wird, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen und den Betrieb weltweit auszubauen.

Anknüpfend an ein herausragendes Jahr 2024 mit fünf aufeinanderfolgenden Rekordquartalen sowie großen Erfolgen in den Bereichen Enterprise AI Data Lakes, Cloud-Infrastruktur und Speicher für Cyber-Resilienz, übernimmt Emilio die Führung, um Scalitys Wachstumskurs weiter zu beschleunigen.

Seine Ernennung folgt auf die äußerst erfolgreiche Amtszeit von Peter Brennan, der die Vertriebs- und Channel-Organisation des Unternehmens aufgebaut und in aufeinanderfolgenden Jahren ein Rekordwachstum erzielt hat. Peter Brennan hat eine leitende Position im Vertrieb eines führenden Netzwerktechnologie-Unternehmens übernommen und wird weiterhin Mitglied des Scality Advisory Board bleiben.

„Wir freuen uns sehr, Emilio wieder in der Scality-Familie begrüßen zu dürfen“, so Jerome Lecat, CEO, Scality. „Emilios umfangreiche Erfahrung im Bereich Cybersicherheit sowie seine herausragenden Führungsqualitäten machen ihn zur idealen Wahl für die Leitung unserer globalen Vertriebsaktivitäten, während wir kontinuierlich Innovationen entwickeln, um die größten Datenherausforderungen der Welt anzugehen.“

Scality bleibt nach dem herausragenden Ergebnis letztes Jahr weiterhin auf Erfolgskurs. Das Unternehmen hatte 2024 in allen Regionen rekordverdächtige Erfolge erzielt, darunter Q4 2024 als erfolgreichstes Quartal aller Zeiten sowie das zweite Jahr in Folge mit einem positiven Cashflow.

Vor dem Hintergrund von hunderten ARTESCA-Implementierungen, einschließlich der größten bis zu sechs PB, unterstreicht dieser Erfolg den Fokus des Teams auf die Bereitstellung von Mehrwert für Kunden sowie die Förderung cyberresistenter Innovationen. Unter Emilios Führung sind die regionalen Vertriebs- und Channel-Teams von Scality gut positioniert, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen.

„Es ist mir eine Ehre, zu einem so wichtigen Zeitpunkt wieder bei Scality einzusteigen“, so Emilio Roman. „Ich werde mein Wissen zu Scality mit neuen Erkenntnissen aus dem Bereich der kritischen Cybersicherheit kombinieren, um noch größere Erfolge für das Unternehmen zu erzielen. Ferner werde ich mich weiter darauf konzentrieren, unsere Channel-Partner dabei zu unterstützen, Scalitys Lösungen erfolgreich zu verkaufen, um die größten Herausforderungen der Kunden bei der Datenspeicherung in drei Schlüsselbereichen zu meistern: KI, Cloud und cyber-resiliente Speicherung.“

Scality ist weiterhin bestrebt, Kunden und Partnern einen außergewöhnlichen Service zu bieten und gleichzeitig wegweisende Lösungen zu entwickeln, die den sich wandelnden Herausforderungen der Datenspeicherung gerecht werden. Mit Emilio Roman an der Spitze der globalen Vertriebsorganisation ist Scality bereit, seine Führungsposition in der Branche weiter zu festigen.

Scality meistert die größten unternehmerischen Herausforderungen bei der Datenspeicherung – Sicherheit, Leistung und Kosten. Scalitys Lösungen wurden mit dem Ziel entwickelt, die stärkste Form von Immutability und eine end-to-end Cyber-Resilienz zu bieten. Scality sichert Daten auf fünf zentralen Ebenen zum unüberwindbaren Schutz vor Ransomware. Scality bietet ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit und macht Speicherinfrastrukturen in allen wesentlichen Bereichen unbegrenzt skalierbar. Die anspruchsvollsten Unternehmen der Welt vertrauen auf Scality mit Blick auf das Unternehmenswachstum sowie die rasche Umsetzung KI-datengestützter Ideen – bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz und Lock-in Vermeidung. Die von Gartner als führend anerkannte Objektspeicher-Software Scality S3 ist zuverlässig, sicher und nachhaltig.

