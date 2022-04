Scalitys CEO Jerome Lecat leitet NFT Wohltätigkeitsverkauf für die Ukraine mit #TogetherUKR

Künstler aus der ganzen Welt unterstützen Ukraines Menschen und Kultur durch einen Wohltätigkeitsverkauf von 25.000 NFT mit #TogetherUkraine

München, Deutschland, 7. April 2022: Jerome Lecat, CEO von Scality, leitet eine Wohltätigkeits-NFT-Verkaufsaktion mit #TogetherUkr, einer außergewöhnlichen NFT-Kollektion, die von renommierten Künstlern zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine geschaffen wurde. Die Initiative, die am Freitag, den 15. April um 20:00 Uhr auf TogetherUkr startet, wird 25.000 NFTs zum Verkauf anbieten, um Mittel für die humanitären Aktionen der gemeinnützigen Organisation #EnsembleUkraine in Zusammenarbeit mit dem Pariser Blockchain-Gipfel sowie für ukrainische Künstler zu sammeln.

„Ich bin erstaunt über tausende, spontane Bürgerinitiativen zur Unterstützung des ukrainischen Volkes und ich bin stolz darauf, mit Ensemble Ukraine ein Teil davon zu sein. Lassen Sie uns die NFTs für Gutes einsetzen. Wenn Sie bereits eine NFT-Sammlung haben oder schon immer in eine NFT investieren wollten, aber nicht wussten, wo Sie anfangen sollen: diese Aktion ist ideal für Sie. Wir verpflichten uns, alles in unserer Macht Stehende zu leisten, um den Lauf der Geschichte zu verändern und dem Frieden und der Demokratie zum Sieg zu verhelfen“, so Jerome Lecat, Scalitys CEO und Präsident von #EnsembleUkraine.

Der NFT-Verkauf wird geschlossen, sobald die komplette Sammlung verkauft ist. Das Kollektiv #EnsembleUkraine, das von der Vereinigung France Digitale, dem Galion-Projekt und der French Tech Mission unterstützt wird, verfolgt primär zwei Ziele: die Unterstützung des ukrainischen Volkes sowie die Unterstützung ukrainischer Künstler.

Der Erlös aus dem Verkauf wird wie folgt aufgeteilt:

– 20% gehen an zertifizierte NGOs, die ukrainische Künstler unterstützen, sowie an ukrainische Kunstschaffende, die am NFT-Benefizverkauf teilnehmen.

– 80% gehen direkt an #EnsembleUkraine zur Finanzierung humanitärer Aktionen.

#EnsembleUkraine wurde von einem französischen Kollektiv gegründet, in dem sich Unternehmer unterschiedlichsten Hintergrunds zusammengeschlossen haben, getrieben vom gemeinsamen Ziel, der ukrainischen Gemeinschaft zu helfen.

Zum Verkauf stehen NFTs des ukrainischen Street-Art-Künstlers Roman Chizz, der bei seiner Arbeit den Fokus auf die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine legt. Die vier ukrainischen Malerinnen Anastasiia Ovod, Daria Pavliuk, Vira Yakymchuk und Yana Protasova haben ebenfalls Gemälde gespendet, die die Schrecken des Krieges anprangern.

Internationale Künstler mobilisieren zur Unterstützung der Ukraine

– Gregoire „Greg“ Guillemin, ein berühmter französischer Neo-Pop-Art-Künstler, spendete eines seiner ikonischen Kunstwerke. Es greift als charakteristische Elemente Figuren aus populären Comics und Filmen auf.

– Der griechische Künstler Frank Bakastias stellte ein Werk zur Verfügung, das zu einem Symbol der Straßenkunst geworden ist, die für Ukraine mobilisiert.

– Die französischen Künstler Ito Dubois, der die Technik des Dripping verwendet, und Maguitte, dessen Medium die Fotografie ist, haben ebenfalls Kunstwerke zur Unterstützung des ukrainischen Volkes gespendet.

Wie kann man am NFT #TogetherUkr Wohltätigkeitsverkauf teilnehmen?

Freitag, 15. April um 20:00 Uhr

Gehen Sie auf die Plattform www.togetherukr.com

An der Aktion „mint is open“ teilnehmen

Legen Sie den Betrag der gewünschten Spende/Münze fest (Mindestbetrag 0,06 Ether pro NFT – der Höchstbetrag ist dem Spender überlassen)

Den gewünschten Betrag der NFT einstellen

Die Spende wird registriert

Der Spender wird über seine NFT(s) bei Abschluss des Verkaufs informiert

Über #EnsembleUkraine

Die 1901 gegründete Vereinigung #EnsembleUkraine vereint ein multidisziplinäres Team an Unternehmern, Ingenieuren, Logistikern sowie Bürgern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dem ukrainischen Volk zu helfen, das Opfer der russischen Aggression geworden ist. Die Vereinigung wurde von einem Kollektiv von etwa fünfzig Technologieunternehmern in Frankreich gegründet, darunter die Macher von #ProtegeTonSoignant, mit Unterstützung von France Digitale, dem Galion-Projekt und der FrenchTech Mission.Meilensteine von #EnsembleUkraine bis heute:

1350 Tonnen lebenswichtiger Materialien wurden in die Ukraine zu lokalen Vereinen, Krankenhäusern und Zivilisten transportiert

Mehr als 800 Ukrainer wurden in Frankreich empfangen und begleitet

7241 französische Familien nehmen in Zusammenarbeit mit dem Verein EU4UA freiwillig Flüchtlinge auf

200 Team4UA-Freiwillige sind vor Ort zwischen Polen und der Ukraine

50 Freiwillige sind vor Ort in Frankreich

Mehr als 400.000 Euro wurden von Unternehmen und Privatpersonen zur Finanzierung der Aktionen bisher gesammelt

Über Scality

Die Scality ® Storage Platform ermöglicht Unternehmen einheitliches Datenmanagement an jedem Speicherort – von Edge zu Core zu Cloud.

und ARTESCA zur Verwaltung von Daten im gesamten Unternehmen beschleunigt Business Insights für fundierte Entscheidungen ohne Einschränkungen. Um in einer datengetriebenen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen IT-Entscheider sowie Anwendungsentwickler auf langfristige Investitionen in Scality zum Aufbau zukunftsweisender und anpassungsfähiger Lösungen. Scality ist seit Jahren anerkannter Martkführer durch Gartner und IDC. Folgen Sie uns über @scality und LinkedIn. Besuchen Sie http://www.scality.com/de oder abonnieren Sie unser blog.

