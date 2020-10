Scality zum 5ten Mal ein Leader im Gartner Magic Quadrant

München, Deutschland, 22. Oktober 2020 – Scality ist von Gartner, Inc zum fünften Mal im Leader Quadrant des MQ for Distributed File Systems and Object Storage platziert worden.

Scalitys integrierte Scale-out File and Object Lösung ist weiterhin einzigartig im Markt. Scality RING steigert Agilität und senkt Risiken, indem Kunden eine Mischung aus Legacy-Applications sowie neuen, cloud-nativen Anwendungen auf einer einzigen Plattform mit unbegrenztem Wachstumspotenzial verwalten können.

“Dass Scality nun schon zum fünften Mal zum Leader im Gartner Magic Quadrant für Distributed File Systems and Object Storage ernannt wurde, spiegelt die Einschätzung unserer Kunden genau wider”, so Jerome Lecat, CEO Scality. “IT-Führungskräfte schätzen unsere Lösungen vor allem mit Blick auf Stabilität, Skalierbarkeit, Flexibilität, Performance und Support. Die native Unterstützung von File and Object eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, Datensilos aufzulösen und damit signifikant Kosten einzusparen. Durch weitere Innovationen bieten wir unseren Kunden immer wieder neuen Mehrwert wie z. B. RING Scale-Out File Systems Supportfür All-Flash-Servers und die neue Benchmark: Durchsatz von 1 Tb/s von SOFS in der Azure Cloud.”

Scalitys Kunden verlassen sich auf Leistungsmerkmale wie:

Scale-out capacity und Performance, zur Vermeidung von Datensilos

Geo-Distributed Storage für garantierte Datenverfügbarkeit

Die Möglichkeit, Hardware frei zu wählen

Kunden erwarten kontinuierliche Innovationen, um wachsenden Herausforderungen im Hinblick auf Speicherung, Schutz und Verwaltung riesiger Datenmengen in einer Hybrid- und Multi-Cloud Umgebung zu begegnen. Zu wichtigsten Produktinitiativen von Scality im letzten Jahr gehören:

Markteinführung der Scality NAS Archiver All-In-One-Lösung für NAS Data Assessment, sowie Auslagerung und Archivierung der Daten mit Scality RING als Target.

Einführung von All-Flash-Lösungen für High-Performance-Anwendungen für Backup, medizinischen Bildgebung, Content Deleivery, KI/ML und andere.

Schutz von Daten vor Ransomware mit S3 Object Lock-Support / Veeam Ready Object with ImmutabilityQualification

Hybrid-Cloud-Lösungen für Business Continuity / Cloud DR

Tiefe Integration in AWS S3 und Azure Blob Cloud-Storage

Hoch performantes, verteiltes Datenmanagement für Big-Data-Analytics (Weka, Splunk, Cloudera, Apache SPARK, Vertica, Elastic u.a.)

Basis für die Bewertung ist u.a. das Feedback von Scalitys Kunden die auf Gartner Peer Insights von Ihren Erfahrungen mit Scality RING in verschiedenen Use-Cases berichten.

1.Gartner “Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage” von Julia Palmer, Jerry Rozeman, Robert Preston, Chandra Mukhyala, Jeff Vogel.Document ID:G00463710, 15. Oktober 2020.

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner”s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner Peer Insights reviews constitute the subjective opinions of individual end users based on their own experiences and do not represent the views of Gartner or its affiliates.

Über Scality

Scality® ist markführender Anbieter von Software-Defined File and Object Storage Lösungen, die für On-Premises, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt wurden. Wir geben Kunden die notwendige Freiheit und Kontrolle, um in einer datengetriebenen Wirtschaft konkurenzfähig zu bleiben.Scalitywird von Gartner und IDC als Marktführer anerkannt. Folgen Sie uns über @scality und @LinkedIn. Besuchen Sie www.scality.com oder abonnieren Sie unseren Firmenblog SOLVED.

