Scality trägt mit neuer Objektspeicher-Interoperabilität für VMware Cloud Director zur Verbesserung der Ausfallsicherheit und des Datenschutzes bei

Scality trägt mit neuer Objektspeicher-Interoperabilität für VMware Cloud Director zur Verbesserung der Ausfallsicherheit und des Datenschutzes von Unternehmen bei

Die Zusammenarbeit mit VMware hilft Service Providern bei der Portfolioerweiterung und Umsatzsteigerung

Scality, ein weltweit führender Anbieter von zuverlässiger, sicherer und nachhaltiger Data-Storage-Software, und VMware kündigten heute die allererste standardisierte Integration von VMware OSIS und Scality RING an. Diese unterstützt Serviceanbieter dabei, ohne großen technischen Aufwand ihre Cloud-Services zu vereinfachen und ihren Umsatz zu steigern.

Die führende Plattform für die Bereitstellung von Cloud-Services, VMware Cloud Director, bietet jetzt in Kombination mit Scality RING unzähligen Serviceanbietern neue Services für zahlreiche Data-Protection-Workloads. Kunden können Objekt-Storage in der Größenordnung von Petabytes direkt über die Benutzeroberflächen von VMware Cloud Director oder VMware Cloud Service Provider verwalten.

Die neue RING OSIS-Integration in VMware Cloud Director unter Verwendung von VMware Object Storage Extension (OSE) übertrifft die bisherigen Anbieterintegrationen, die seit Jahren als punktuelle, zeitaufwendige Engineering-Engagements bestanden haben und nur schwer skalierbar sind. Das entsprechende Modell war nie als langfristige, nachhaltige Lösung gedacht.

Um die Integration zu vereinfachen, hat VMware Object Storage Interoperability Service (OSIS) eingeführt. OSIS ermöglicht jedem S3-konformen Anbieter eine offizielle Integration direkt in die VMware Cloud Director-Benutzeroberfläche. Damit ist Scality nun der erste Anbieter im VMware Partner Program™, der als OSIS-konformer Partner für VMware Cloud Director zertifiziert ist.

Wally MacDermid, VP Strategic Alliances & Business Development, bei Scality, erläutert: „Sofort nach der Markteinführung von VMware OSIS haben die Ingenieure und Techniker von Scality auf eine schnelle Zertifizierung der Lösung hingearbeitet.“ Da Scality RING jetzt über die Cloud Director-Benutzeroberfläche zugänglich ist, können mehr Anwender kritische Daten schützen. Serviceanbieter können ihr Geschäftswachstum durch ein Serviceangebot mit höherer Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen steigern – eine echte Win-win-Situation für sie.“

Schnellere Time-to-Market mit mehr As-a-Service-Angeboten

VMware Cloud Director ermöglicht es Serviceanbietern, ihren Kunden Cloud-Services und As-a-Service-Angebote bereitzustellen. Dank des skalierbaren S3-kompatiblen Objekt-Storage können Serviceanbieter jetzt schnell neue Services entwickeln und neue Umsatzquellen erschließen.

Auf Basis des neuen Scality RING OSIS-Adapters sind Scality und VMware nun in der Lage, zahlreiche Serviceangebote für Objekt-Storage in kürzester Zeit über die Benutzeroberfläche bereitzustellen, darunter Storage-as-a-Service (StaaS), Backup-as-a-Service (BaaS), Ransomware-Protection-as-a-Service (RPaaS) und andere As-a-Service-Angebote.

Scality stellt Serviceanbietern ein Cloud-Angebot mit Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen bereit:

Umfassende Amazon S3-Konformität

S3-API-Unterstützung, darunter alle Bucket- und Objektvorgänge, erweiterte APIs für Objektsperrung, Replikation, Lebenszyklusmanagement, Versionierung und Verschlüsselung

AWS-konformes Identity and Access Management (IAM) für sichere Mandantenfähigkeit und eine umfassende Erfahrung

Optimierte S3-Metadaten-Engine, die auf die Zugriffsmuster und Performance-Profile von S3-Anwendungen abgestimmt ist

Hybrid-Cloud-Namespace für die Replikation oder den Lebenszyklusübergang von Daten an jeden beliebigen Ort – ganz gleich, ob die Speicherung auf Scality, in einer unterstützten Public Cloud (AWS, Azure, Google oder CSP) oder auf Band erfolgt.

Zuverlässige Sicherheit der Enterprise-Klasse

Umfassende AWS-konforme Mehrmandantenfähigkeit für das sichere Management von Accounts, Anwendern, Gruppen, Rollen und Richtlinien

Immutability über S3 Object Lock mit konfigurierbaren Datenaufbewahrungsrichtlinien und Compliance-Modus

OTW-Datenverschlüsselung (Over-the-wire) über HTTPS (TLS)

AES 256-Bit-Data-at-Rest-Verschlüsselung mit Unterstützung für Schlüsselmanagementsysteme (KMS, Key Management Systems) über die Standard-KMIP-API

Rollenbasierte Zugangskontrolle (RBAC, Role-based Access Control) mit 5 vordefinierten Ebenen von Verwaltungsrollen, jede davon mit spezifischen Zugangskontrollen

Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für sicheres Anmelden auf der Benutzeroberfläche sowie automatische Firewall-Regeln bei der Bereitstellung

Sicherheitsoptimiertes Betriebssystem

Asynchrone Replikation auf ein entferntes Scality-Ziel, in die Cloud oder auf ein Band für D/R oder Air-Gapping

Uneingeschränkte Skalierbarkeit

Die Skalierbarkeit wurde in Produktionsumgebungen von mehr als 500 Kunden nachgewiesen, und zwar auf über 100 PB und hunderten Milliarden von Objekten in einem einzigen dezentralen System – ohne Ausfallzeiten oder Zugriffsunterbrechungen.

Die S3-Performance kann linear, der Kapazität entsprechend, horizontal skaliert werden. Dies gilt selbst für Workloads mit hohem Durchsatz, die für andere Systeme zu Problemen führen würden.

Betriebliche und wirtschaftliche Effizienz

Die intuitive Benutzeroberfläche bietet einfache Management-APIs im Portalstil mit Dashboards für zahlreiche Ansichten des Systemzustands – von übersichtlich bis zu sehr detailliert.

Automatisiertes Management und Monitoring über REST-APIs erleichtern die Entwicklung von Automatisierungstools, Skripten oder Anwendungen.

Extrem robuste und speichereffiziente Data Protection erfolgt über branchenführendes Erasure Coding, Sicherstellung der Datenintegrität und Mechanismen zur automatischen Fehlerkorrektur.

Verbrauchsbasierte Nutzungsberichte informieren über Kapazität und Performance pro Standort, Account oder Anwender.

Vollständig softwarebasierter Ansatz auf Standard-x64-Hardware

Abonnementpreise wie bei der Cloud, die auf der nutzbaren Kapazität basieren, sind unkompliziert und erschwinglich.

Guy Bartram, Director of Product Marketing, Cloud Services, VMware:

„Wir haben OSIS eingeführt, um die Anforderungen unserer Cloud Service Provider an eine einzige Schnittstelle zu allen Objektspeichern von Drittanbietern innerhalb von Cloud Director zu erfüllen. Unser Ziel ist es, Allianzen und die Nutzung des Ökosystems zu vertiefen, indem wir eine engere Zusammenarbeit fördern und fortschrittliche Integrationen entwickeln, um das Angebot von Cloud Director zu erweitern. Mit Scality als erster Partnerintegration können unsere Cloud-Service-Provider-Partner und ihre Kunden nun nahtlos die Scality RING Object Storage-Services über die VMware Cloud Director-Schnittstelle nutzen.“

Mit Scality® können Unternehmen ihr Datenmanagement vereinheitlichen, egal wo sich die Daten befinden – von Edge über Core-Umgebungen bis zur Cloud. Unsere marktführende File- und Object Storage-Software wurde entwickelt, um Daten On-Premise sowie in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen jederzeit verfügbar bereitzustellen. Der moderne Ansatz von Scality RING und ARTESCA zur Verwaltung von Daten im gesamten Unternehmen beschleunigt Business Insights für fundierte Entscheidungen ohne Einschränkungen. Um in einer datengetriebenen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen IT- Entscheider und Anwendungsentwickler auf langfristige Investitionen in Scality zum Aufbau zukunftsweisender und anpassungsfähiger Lösungen. Scality ist seit Jahren anerkannter Martkführer durch Gartner sowie durch IDC.

Kontakt

Scality

Julie Green

Suite 51, New Montgomery Street 149

CA, 94105 San Francisco, California

1 (855) 722-5489



https://www.scality.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.