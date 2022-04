Scality erreicht 50% Umsatzwachstum in 2022 – unterstützt durch ARTESCA Kundenwachstum

Der führende Objektspeicher-Anbieter schließt ersten siebenstelligen ARTESCA-Deal ab und baut sowohl den VAR Channel aus als auch den Plattform-Support mit Dell, SuperMicro & Lenovo

München, Deutschland, 27. April 2022: Scality setzt seinen Wachstumskurs fort: Im ersten Quartal 2022 ist der Umsatz im Vergleich zu 2021 um 50 % gestiegen. Dank des 100-prozentigen Fokus von Scality auf den Channel-Vertrieb schreitet die Übernahme des RING weiter voran, während ARTESCA, das „lightweight“ Cloud-native Objektspeicherangebot von Scality, bereits Kunden in sieben Ländern – unter anderem auch in Deutschland – hat, zu denen auch schon das erste Multimillionen-Dollar-Unternehmen gehört.

Die Highlights 2022:

Erster ARTESCA-Deal im siebenstelligen Bereich: ARTESCA wird als Cloud-native Content-Management-Lösung bei einem führenden Anbieter von Informationsarchivierungslösungen in Nordamerika eingesetzt. Dieser Auftrag wurde aufgrund der Single-Server-Implementierung von ARTESCA in Kombination mit der Enterprise-Funktionalität und hervorragenden Daten-Durabilität im Vergleich zu anderen Lösungen gewonnen.

ARTESCA unterstützt Europas größte Raumfahrtagentur CNES: ARTESCA ist ein Schlüsselelement einer groß angelegten Content-Sharing-Plattform zur gemeinsamen Nutzung von Inhalten der französischen Raumfahrtagentur Centre Nationale D’Etudes Spatiales (CNES), die die Speicherung und gemeinsame Nutzung von Satellitenbildern durch ein Konsortium internationaler Agenturen ermöglicht.

Erweiterter Support von zusätzlichen Hardware-Partnern: Neben HPE Apollo- und Proliant-Serverplattformen wird ARTESCA nun auch von Dell 740 XD2, Lenovo SR650 und Supermicro A+ Storage-Serverplattformen unterstützt.

Ausbau des VAR-Programms von Scality: Das globale Vertriebsteam von Scality setzt sein 100%iges Engagement und seinen Fokus auf das Channel-Geschäft fort. Mittlerweile gibt es 400 geschulte Scality Certified Architects in ganz Amerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum. Scality hat außerdem ein ARTESCA-spezifisches Training eingeführt, um die Enablement- und Mid-Market-Strategie seiner Partner zu stärken.

Weiteres Wachstum der Petabyte-Scale Unternehmenskunden: Der RING ist mittlerweile bei einer der drei größten US-Banken, einem der fünf größten Versicherungen und einem der größten integrierten Krankenhausmanagementsysteme im Einsatz und unterstützt wichtige Lösungen wie Splunk und Cloudera Data Lakes, Commvault-Backups und medizinische Bildarchive.

Globale Expansion: Dank jüngsten Aufträgen aus Afrika (Kongo), Europa (Kroatien, Tschechische Republik, Ungarn, Malta, Usbekistan) und Indien ist der RING nun in 52 Ländern weltweit im Einsatz.

IDC Studie: 59 % weniger TCO und 366 % ROI: Eine jüngste Geschäftswertanalyse der IDC ergab, dass Unternehmen, die den Scality RING nutzen, ihre Rendite in fünf Jahren um 366% steigern konnte und dabei 59 % weniger Gesamtkosten für den Betrieb der Storage-Infrastruktur verzeichneten.

Herkömmliche Speicherlösungen wurden nicht für die heutige Cloud-Ära entwickelt und und stoßen damit oft an die Grenzen ihrer Skalierbarkeit – ein Problem, das zu kostspieliger Silo-Verwaltung einzelner Anwendungen führt. Scality hilft seinen Kunden, diese Hürden mit sicheren, kosteneffizienten Lösungen zu überwinden, die einfach Skalieren und mit ihren Anforderungen wachsen. ARTESCA ist die jüngste Ergänzung des Scality-Produktportfolios und wurde 2021 eingeführt, um den Anforderungen der Kubernetes-Ära gerecht zu werden. ARTESCA wurde für den schnellen Zugriff auf Daten an verschiedensten Speicherorten entwickelt, und verändert die Art und Weise, wie DevOps Daten verwalten und darauf zugreifen können. ARTESCA ist die einzige Objektspeicherlösung, die ein „lightweight“, Cloud-natives Design mit umfassenden Enterprise-Funktionen kombiniert.

Der jüngste Deal im siebenstelligen Bereich wird ARTESCA zu einer branchenführenden Cloud-Archivierungslösung machen, die Milliarden von Dokumenten in der Enterprise Information Management (EIM)-Plattform des Kunden verwaltet.

Scality CEO Jerome Lecat erklärt: „Analysten zufolge wird der Markt für hybride Cloud-S3-Objektspeicher in den nächsten fünf Jahren weiter wachsen. Das spürt Scality in jedem Bereich unseres Geschäfts. Wir sind mit erhöhter Nachfrage über unser weltweites Vertriebsnetz ins Jahr 2022 gestartet, konnten eine stetig zunehmende Nachfrage des RING verzeichnen und unseren ersten ARTESCA-Deal im siebenstelligen Bereich abschließen. Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, die Datenanforderungen von heute und morgen zu erfüllen – in der Gewissheit, dass Datensouveränität, Datenschutz und Sicherheit bei jeder Kaufentscheidung im Vordergrund stehen.“

Über Scality

Die Scality ® Storage Platform ermöglicht Unternehmen einheitliches Datenmanagement an jedem Speicherort – von Edge zu Core zu Cloud. Unsere marktführende File- und Object Storage-Software wurde entwickelt, um Daten On-Premise sowie in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen jederzeit verfügbar bereitzustellen. Der moderne Ansatz von Scality RING

und ARTESCA zur Verwaltung von Daten im gesamten Unternehmen beschleunigt Business Insights für fundierte Entscheidungen ohne Einschränkungen. Um in einer datengetriebenen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen IT-Entscheider sowie Anwendungsentwickler auf langfristige Investitionen in Scality zum Aufbau zukunftsweisender und anpassungsfähiger Lösungen. Scality ist seit Jahren anerkannter Martkführer durch Gartner und IDC. Folgen Sie uns über @scality und LinkedIn. Besuchen Sie http://www.scality.com/de oder abonnieren Sie unser blog.

