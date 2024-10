Social Media Begleitung und Gestaltungstipps, so die Deals der Presse- und Kommunikationsagentur SC Lötters in Kurzform. Unterstützt werden der Förderverein der Feuerwehr Lengsdorf e. V. und die Pflasterfüchse aus Erftstadt.

Bonn, 16. Oktober 2024 Trotz der vielen neuen Gesichter ging es wieder einmal sehr schnell, bis das erste „Gute Geschäft“ abgeschlossen war. Kurz nach dem Gong kam Dr. Christine Lötters bereits ins Gespräch. Zum Notar ging es dieses Mal mit zwei Projekten, die Lötters bewusst aussuchte.

Zum einen unterstützt SC Lötters den Förderverein der Feuerwehr Lengsdorf e. V. bei der Jugendarbeit. Gebraucht werden ein neues Logo und Flyer, um junge Menschen für die Jugendfeuerwehr zu begeistert. Der Nachwuchs geht den ehrenamtlich Tätigen des Fördervereins aus. Es werden Kinder und Jugendliche gebraucht, die sich für die Arbeit der Feuerwehr begeistern, um später genügend Freiwillige in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Lengsdorf zu haben. Lötters war direkt vom Projekt überzeugt. „Feuerwehr geht uns alle an. Im Alltag betrachten wir die Feuerwehr als selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken, wie wichtig die Freiwillige Feuerwehr auch in Bonn ist“, fasst Lötters nach den Gesprächen mit dem Verein zusammen. Das Bewusstsein, dass die Berufsfeuerwehr in Bonn nicht ausreicht, ist bei Vielen nicht vorhanden. Als Gegenleistung wird SC Lötters Gast beim jährlichen Grillevent des Vereins sein.

Des Weiteren unterstützt SC Lötters die Pflasterfüchse aus Erftstadt, die Erste-Hilfe-Kurse für Kinder anbieten. Hier wird es ein Social Media Workshop sein, mit dem die Kommunikations-agentur die aktiven Pflasterfüchsinnen unterstützt. „Kommunikation über verschiedene Social-Media-Kanäle ist ein Muss. Hier geben wir in einem kompakten Workshop Tipps, worauf zu achten ist und welche Inhalte sich für welche Kanäle eignen. Erste Postvorschläge gehören mit dazu“, schmunzelt Lötters. Als Gegenleistung wurde ein Erste-Hilfe-Auffrischungskurs vereinbart, der das Highlight der jährlichen Weihnachtsfeier im Sommer der Agentur sein wird.

„Kommunikation ist unsere Leidenschaft. Wir verfügen über langjährige Erfahrungen, die wir bei solchen ehrenamtlichen Projekten sehr gerne zur Verfügung stellen. Mir ist es wichtig, uns als Agentur zu engagieren. Ich selbst engagiere mich ehrenamtlich und möchte dies auch zusammen mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen tun“, schließt Christine Lötters.

Bildquelle: Jo Hempel