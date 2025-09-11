SC Lötters engagiert sich erneut beim Bonner Marktplatz – drei „Gute Geschäfte“ unter Dach und Fach

Bonn, 11. September 2025 – Mit Herzblut, Know-how und viel Leidenschaft für Kommunikation hat sich die Bonner Presse- und Kommunikationsagentur SC Lötters auch in diesem Jahr am „Marktplatz Gute Geschäfte“ beteiligt. Bereits zum 14. Mal kamen im Alten Rathaus gemeinnützige Organisationen und Unternehmen zusammen, um Partnerschaften zu schmieden. Auch wenn Agenturinhaberin Dr. Christine Lötters in diesem Jahr nicht persönlich vor Ort sein konnte, war die Agentur aktiv mit von der Partie. Das Ergebnis: gleich drei neue „Gute Geschäfte“.

In bewährter Tradition setzt SC Lötters ihre Stärken in Pressearbeit, PR-Beratung und Social-Media-Begleitung ein, um Vereine und Organisationen in ihrer wertvollen Arbeit zu unterstützen. „Kommunikation ist unsere Leidenschaft. Und wir wissen, welchen Unterschied gute Öffentlichkeitsarbeit machen kann, gerade für gemeinnützige Projekte, die von Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit leben“, betont Dr. Christine Lötters.

Ein langjähriger Partner ist der Verein Häuser für Waisenkinder e.V., mit dem SC Lötters bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet hat. „Wir haben immer wieder kleinere Projekte gemeinsam umgesetzt. Dass wir diese Partnerschaft nun fortsetzen dürfen, freut mich besonders“, erklärt Lötters. Geplant ist ein Storytelling-Projekt, das den Verein und seine Arbeit noch stärker in die Öffentlichkeit rücken soll.

Neu hinzugekommen ist der Verein Bunter Kreis Rheinland, der Familien mit schwerkranken Kindern unterstützt. Hier wird SC Lötters mit Beratung in Pressearbeit und Social Media zur Seite stehen. „Der Einsatz dieses Vereins ist bewegend, wir freuen uns, mit unserer Expertise zu helfen, damit noch mehr Menschen von dieser wertvollen Arbeit erfahren“, so Lötters, die einen Abstimmungstermin bereits grob für Ende September vereinbart hat.

Das dritte Geschäft wurde mit der Jugendorganisation der Caritas abgeschlossen. Auch hier geht es um die Stärkung von Presse- und Medienarbeit. „Ich bin gespannt, welche Aufgaben uns erwarten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam kreative Kommunikationswege zu entwickeln“, beschreibt Christine Lötters voller Vorfreude.

Für die Agentur ist das Engagement beim „Marktplatz Gute Geschäfte“ längst zu einer Herzensangelegenheit geworden. „Wir möchten unsere Erfahrung weitergeben und Organisationen unterstützen, die Großartiges leisten, meist ehrenamtlich und mit viel persönlichem Einsatz. Als Agentur ist es uns wichtig, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Dieses Engagement wollen wir auch als Team leben“, fasst Lötters zusammen.

Mit den drei neuen Vereinbarungen knüpft SC Lötters an ihre langjährige Tradition an, soziale Projekte in Bonn und der Region zu begleiten und so einen nachhaltigen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.

