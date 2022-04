Saugroboter von Roborock: Perfekte Helfer für Haustierbesitzer

Haustiere wie Hund und Katze schenken ihren Besitzern viel Liebe, Vertrauen und Ausgleich. Sie sind aber auch ein nicht unwesentlicher Faktor in Sachen Hausputz. Kaum jemand muss so häufig Sauger oder Mob aus der Kammer holen wie Tierbesitzer. Das muss nicht sein. Hier helfen die Haushaltsroboter von Roborock. Sie nehmen nicht nur Arbeit ab, sie ersparen auch eine Menge Nerven und verhelfen zu mehr Zeit für die wichtigen Dinge.

Düsseldorf, 28.4. 2022 – Ob Vierbeiner oder gefiederter Freund: tierische Mitbewohner bedeuten meistens mehr Arbeit, wenn es darum geht, die Wohnung sauber zu machen. Und das auch noch fast täglich. Ob dreckige Pfoten auf dem Boden, Tierhaare auf dem Teppich oder umgekippte Blumentöpfe. Haustiere machen nicht nur Dreck, sie sorgen auch dafür, dass dieser schneller in der ganzen Wohnung verteilt wird – rund um die Uhr!

Einfach wischen und saugen lassen!

Es geht aber auch einfacher: Die Wisch-Saugroboter von Roborock übernehmen den Hausputz! Die Besitzer müssen sich um fast nichts mehr kümmern. Das gilt vor allem für Modelle, die optional mit einem Reinigungsdock ausgestattet sind, wie beispielsweise die Modelle S7 MaxV oder Q7 Max+. Die intelligenten Haushaltshelfer saugen und wischen ihr Zuhause bis zu acht Wochen*, ohne dass ein Eingriff erforderlich ist.

Dabei erkennen die Saugroboter mit ihren Sensoren zielsicher jedes Hindernis und unterscheiden auch zwischen Teppichen und Böden, die gewischt werden müssen. Beim S7 MaxV Ultra mit seinem Empty Wash Fill Dock wird sogar zusätzlich das Wasser über diesen Zeitraum automatisch ausgetauscht und nachgefüllt. Das Gerät fährt darüber hinaus während der Reinigung regelmäßig seine Station an, um seine Reinigungs-Rollen zu säubern und danach wieder frisch ans Werk zu gehen.

Der Kunde steht im Zentrum

Roborock verfolgt konsequent das Ziel, die Bodenreinigung zur Nebensache zu machen, die sich einfach und bequem von selbst erledigt. „Die Entwicklung von Reinigungsrobotern ist keine leichte Aufgabe. Die eigentliche Herausforderung ist es jedoch, den Nutzern mit jedem neuen Produkt weitere Arbeit abzunehmen“, erklärt Nicole Han, Product Marketing Lead bei Roborock.

„Das Empty Wash Fill Dock ist eine grundlegende Neuentwicklung auf Basis unseres vorherigen Auto Empty Docks. Dieses Dock leistet herausragende Arbeit bei der Entleerung des Roboters – allerdings zeigten unsere Umfragen deutlich, dass sich die Kunden am manuellen Auswaschen des Mopps störten. Uns war schnell klar, dass eine integrierte Mopp-Reinigung der nächste logische Schritt ist“, führt Nicole Han aus und erklärt das Ziel der Entwickler:

„Wir wollten kein Dock, das sich nur um den Staubbehälter oder nur um den Mopp kümmert. Wir möchten unseren Kunden das

Beste aus beiden Welten bieten. Genau darum geht es schließlich bei Reinigungsrobotern: nicht mehr tun zu müssen als nötig ist“, so Han.

Das Versprechen der Arbeitserleichterung löst das Empty Wash Fill Dock ein, indem sich Nutzer nie wieder beim Reinigen des Mopps wortwörtlich die Finger schmutzig machen müssen. Die Dockingstation stellt durch raffinierte Technik sicher, dass die Böden ohne manuelle Handgriffe durch einen sauberen Mopp stets gründlich gereinigt werden.

Besuch mit Haustierallergien kann aufatmen

Mit solch durchdachten Design-Entscheidungen sorgt das Empty Wash Fill Dock für mehr Komfort, mehr Zeitersparnis und mehr Lebensqualität – und obendrein noch für ein besseres Raumklima. Denn, das freut Allergiker, der Staubbehälter der Dockingstation muss lediglich alle sieben bis acht Wochen* entleert werden. Mit integrierten HEPA-Filtern und „Allergy Care“-Zertifizierung durch den TÜV Rheinland fördert die neue Dockingstation von Roborock somit gleich in mehrfacher Hinsicht ein freies Aufatmen.

Sicher vor neugierigen Vierbeinern

Eine integrierte Kindersicherung verhindert, dass Kinder oder Haustiere den Reinigungsvorgang versehentlich mit einem Tastendruck beginnen oder abbrechen können.

Preise und Verfügbarkeit

Der Roborock Q7 Max+ mit Absaugstation ist für 770 Euro (UVP) erhältlich. Das Empty Wash Fill Dock von Roborock erscheint demnächst im Bundle mit dem S7 MaxV Ultra zum Preis von 1399 Euro (UVP), dieser ist jedoch auch bereits einzeln für 599 Euro (UVP) und mit Entleerungsstation (nur Staub) unter S7 MaxV Plus für 999 Euro (UVP) als erhältlich. Das Empty Wash Fill Dock ist ebenfalls für die Nachrüstung der Modelle S7 MaxV-Reihe geeignet, ohne dass ein neuer Saugroboter erworben werden muss. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Die wichtigsten Funktionen der Geräte

Die Top-Haushaltsroboter von Roborock verfügen über alle Funktionen, die man von einem modernen Saugroboter erwartet:

– Zuverlässige Raumnavigation (LiDAR-Technik / Laser basierend) mit Hindernisvermeidung und Gefahrenerkennung (z.B. Treppen)

– Smarte App mit deutsche Benutzerführung, die erlaubt Karten von bis zu vier Etagen zu speichern. Natürlich sind auch Reinigungszonen, Sperrbereiche und Wisch-Sperrbereiche einfach definierbar

– Hohe Saugkraft

– Sprachsteuerung (Alexa, Google Home, Apples Siri)

*Kann je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintervall variieren.

Roborock ist auf die Entwicklung und Produktion von Smart-Home Robotern spezialisiert. Roborock steht dafür, dem Kunden einen komfortableren und entspannteren Lebensstil zu ermöglichen. Das Unternehmen ist in 40 Ländern vertreten und verkauft allein in 28 Ländern Europas – darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Roborocks Büros sind in Peking, Shanghai, Shenzhen und HongKong verteilt. Mehr Informationen über Roborock unter https://de.roborock.com/

