Saudi-Arabien: MICE-Sektor wird zum Wachstumsmotor

Lokale Präsenz, globaler Anspruch: Sela DMC richtet den Fokus auf den deutschen Meeting-, Congress- und Eventmarkt

Riad / Jeddah – Der MICE-Markt (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) entwickelt sich in Saudi-Arabien zu einem der strategisch wichtigsten Segmente im Tourismus- und Businessumfeld. Marktanalysen zeigen: Der Bereich ist zwar nicht der größte, aber der profitabelste und dynamischste des Landes. Zudem gilt er als vergleichsweise wenig saisonabhängig.

Bedeutung für deutsche Unternehmen wächst

Für den deutschen Markt gewinnt diese Entwicklung an Relevanz. Mehr als 600 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sind inzwischen in Saudi-Arabien aktiv, wobei der Großteil davon aus Deutschland stammt. Darunter befinden sich zahlreiche international führende Industrie- und Technologieunternehmen.

Viele dieser Firmen steuern regionale Projekte, internationale Kooperationen und Managementfunktionen zunehmend aus dem Königreich. Entsprechend steigt der Bedarf an professionell organisierten Konferenzen, Management-Meetings, Incentive-Formaten sowie internationalen Fachveranstaltungen vor Ort.

Wachstum über dem Business-Travel-Niveau

Studien erwarten für den saudischen MICE-Sektor bis 2029 ein jährliches Wachstum von rund zehn Prozent. Damit wächst das Segment deutlich schneller als der klassische Geschäftsreisemarkt.

Gleichzeitig zeigt sich eine strukturelle Lücke. Trotz hoher Nachfrage gibt es bislang nur wenige Destination-Management-Anbieter mit internationaler Ausrichtung. Europäische, insbesondere deutsche, Standards in Planung, Kommunikation und Prozesssicherheit sind nur begrenzt verfügbar.

SELA positioniert sich im MICE-Markt

Vor diesem Hintergrund baut SELA eine eigene Destination Management Company (DMC) auf. Nach internen Analysen verfügt das Unternehmen dank seiner Erfahrung in der Eventorganisation, im Venue-Betrieb und in der Infrastruktur über eine solide Ausgangsbasis für den MICE-Bereich.

Die neue DMC wird von einem international erfahrenen Managementteam geführt. Es kennt die Anforderungen europäischer Unternehmen an Reaktionsgeschwindigkeit, Konzeption und Umsetzungsqualität.

Marktbeobachtungen zeigen, dass MICE-Projekte in Saudi-Arabien besonders erfolgreich sind, wenn die Entscheidungswege kurz, die Konzepte klar und die Lösungen passgenau sind. SELA will diese Faktoren systematisch bündeln und sich als langfristiger Partner für internationale Unternehmen positionieren.

Standortvorteil Jeddah

Mit einem Standort in Jeddah, dem wichtigsten internationalen Gateway des Landes, sowie direktem Zugang zu nationalen Entscheidungsstrukturen bietet die SELA DMC deutschen Unternehmen einen strukturierten Einstieg in den saudischen MICE-Markt.

Touristic Consultant worldwide.

Kontakt

CAPITO CONSULTING

Volker Capito

Lessingstrasse 2

57299 Burbach

+49273641827352



http://www.capitoconsulting.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.