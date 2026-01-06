SAUBER ENERGIE zertifiziert alle Stromtarife mit Grüner Strom-Label

Im liberalisierten Strommarkt ist es für Verbraucherinnen und Verbraucher oft schwierig, Ökostromprodukte mit Mehrwert für die Energiewende zu erkennen. Die SAUBER ENERGIE setzt hier ein klares Zeichen: Ab 2026 sind alle Stromtarife mit dem Grüner Strom-Label zertifiziert.

Das Label wird vom Grüner Strom -Label e.V. vergeben und unter anderem vom NABU, BUND sowie der VERBRAUCHER INITIATIVE empfohlen. Es bestätigt nicht nur, dass die zertifizierten Produkte zu 100% aus erneuerbaren Energien stammen, sondern insbesondere, dass die Energiewende durch Investitionen vorangebracht wird.

Investition in die Energiewende

„Die vollständige Zertifizierung aller Stromtarife mit dem Grüner Strom-Label ist ein starkes Zeichen für Transparenz, Qualität und Glaubwürdigkeit. Unsere Kundinnen und Kunden sehen auf den ersten Blick, dass sie mit ihrer Entscheidung für SAUBER STROM aktiv zur Energiewende beitragen“, sagt Nina Zimmer, Geschäftsführerin der SAUBER ENERGIE.

Das Grüner Strom-Label verpflichtet Anbieter, für jede verbrauchte Kilowattstunde einen festgelegten Betrag in konkrete Projekte der Energiewende zu investieren – zum Beispiel in Photovoltaik, Speicherlösungen oder Ladeinfrastruktur. Bei SAUBER STROM sind es 0,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Projekte werden transparent dokumentiert und alle zwei Jahre geprüft.

Energiewende ermöglichen – durch gezielte Investitionen

Die durch das Grüner Strom-Label vorgesehene Investitionssumme möchte die SAUBER ENERGIE gezielt weitergeben. Über das eigene Kundenförderprogramm werden sowohl Privatkundinnen und -kunden als auch Vereine, soziale Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen unterstützt.

Im vergangenen Jahr wurden mit diesen Mitteln unter anderem Photovoltaikanlagen für ein Vereinsheime sowie eine energieeffiziente LED-Flutlichtanlage für einen Fußballplatz co-finanziert. Durch die Zertifizierung aller Stromtarife stehen künftig noch mehr Gelder zur Verfügung. Kundinnen und Kunden können so bei der Anschaffung effizienter Energietechnik gezielt unterstützt werden. Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Beteiligung an der Energiewende zu erleichtern.

Mehr Vertrauen in einem komplexen Markt

In einem liberalisierten Strommarkt mit zahlreichen Anbietern schafft das Grüner Strom-Label Orientierung. Es prüft nicht nur die Herkunft des Stroms, sondern auch den Energiewende-Beitrag und Ausschlusskriterien – etwa bei Beteiligungen an Atomkraftwerken – oder ab dem 1.1.2027 auch an Kohlekraftwerken. So wird sichergestellt, dass zertifizierte Tarife tatsächlich zur Energiewende beitragen.

Die SAUBER ENERGIE wurde als Stadtwerke-Verbund von sechs regionalen Energieversorgern gegründet. Die Mission: Ökoenergie für alle, die sich eine klimafreundliche Zukunft wünschen. Gestartet mit Biogas, umfasst unser Angebot heute Ökostrom, Ökogas, Strom für die Wärmepumpe und nachhaltigen Mobilfunk.

Unser Anspruch ist geblieben: Eine Energieversorgung, die zuverlässig ist, hohen Qualitätsstandards entspricht und dabei echten Klimaschutz bewirkt. Heute setzen viele Zehntausende Kund*innen auf die SAUBER ENERGIE – und gestalten mit uns gemeinsam die Zukunft.

Für dich. Für uns. Für morgen.

Kontakt

SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co.KG

Daniel Andernach

Bayenthalgürtel 9

50968 Köln

+49 221 93731120



http://www.sauberenergie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.