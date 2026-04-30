Satellitengestütztes Umweltmonitoring für E1-Bootrennen

Angola Westbrook Racing, ESA und EOMAP kooperieren, um Umweltmonitoring im elektrischen Motorbootsport der E1 Championship 2026 zu stärken.

Angola Westbrook Racing, die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und EOMAP haben eine neue strategische Partnerschaft gestartet. Ziel ist es, satellitengestütztes Umwelt-Monitoring in das bestehende Umweltkonzept des Rennteams zu integrieren. Das Monitoring erstreckt sich über die gesamte Saison der E1 Championship, einer internationalen Rennserie für elektrische Motorboote. Damit schlagen die Partner ein neues Kapitel im Einsatz von Erdbeobachtungstechnologien auf.

Erdbeobachtung stärkt Nachhaltigkeit im E Boot Rennsport

Die Zusammenarbeit feierte ihre Premiere beim Rennen am Comer See am 24. und 25. April 2026. Der Einsatz elektrischer Antriebe führt bereits zu starken Emissionsminderungen im Vergleich zu klassischen Motorbootrennen. Nun führt die Initiative einen innovativen, weltraumgestützten Ansatz ein, der die Umweltauswirkungen der Rennen auf Gewässer analysiert.

Phil Allen, Team Principal von Angola Westbrook Racing, sagt:

„Die Zusammenarbeit mit EOMAP und der ESA ermöglicht es unserem Team, seinen Nachhaltigkeitsansatz weiter auszubauen. Der Zugang zu wissenschaftlich fundierten, nahezu in Echtzeit verfügbaren Umweltdaten verschafft uns ein neues Verständnis dafür, wie Rennbetrieb und lokale Ökosysteme miteinander interagieren – beginnend am Comer See und im Lauf der Saison an allen Austragungsorten.“

Monitoring von Wasserqualität und schwimmendem Plastikmüll

EOMAP stellt dafür hochauflösende Wasserqualitätsanalysen auf Basis von Satellitendaten der ESA-Mission Copernicus Sentinel 2 sowie der Planet SuperDoves bereit. So gelingt eine kontinuierliche und nicht-invasive Beobachtung der Umweltbedingungen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Überwachung der Trübung des Wassers, um mögliche Sedimentaufwirbelungen durch die Rennen oder externe Einflüsse zu identifizieren. Parallel dazu wird schwimmender Plastikmüll analysiert, um Ansammlungszonen und Verschmutzungstrends zu verfolgen sowie um gezielte Aktionen gemeinsam mit lokalen Behörden und Umweltorganisationen zu unterstützen.

Dr. Eva Maria Haas, Head of Strategic Accounts Europe bei EOMAP, erklärt:

„Hochauflösende Satellitendaten liefern wertvolle Informationen zur Wasserqualität. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen möchten wir Westbrook Racing dabei unterstützen, die ökologischen Auswirkungen der Rennen besser zu verstehen und zu steuern. Gemeinsam zeigen wir, wie Erdbeobachtung zu verantwortungsvollen Events auf dem Wasser beitragen kann.“

Datenbasierte Entscheidungen und Transparenz

Alle erhobenen Daten werden in die cloudbasierte Analyseplattform eoapp AQUA von EOMAP integriert. Sie liefert konkrete Entscheidungsgrundlagen für Rennplanung, operative Abläufe und Nachbewertungen der Veranstaltungen. Gleichzeitig ermöglicht das System eine transparente Berichterstattung und fördert das Umweltbewusstsein rund um die Veranstaltungen.

Beitrag zu nachhaltigeren Events auf dem Wasser

Ziel der Initiative ist es, durch verbesserte, satellitengestützte Erkenntnisse eine verantwortungsvollere Organisation von Events auf dem Wasser zu fördern.

Davide Coppola, Head of Space Applications Initiatives bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), kommentiert:

„Dieses Projekt, umgesetzt im Rahmen von ESA Business Applications and Space Solutions, unterstreicht die zentrale Rolle von Raumfahrtanwendungen und weltraumgestützter Innovation bei der Stärkung nachhaltiger Ansätze in verschiedensten Branchen und Industrien.“

Nach dem Auftakt am Comer See wird EOMAP das Monitoring Konzept auf alle weiteren Austragungsorte der E1 Championship 2026 ausweiten.

Hier gelangen Sie zur Original Presseinfo von Westbrook Racing inklusive Bild-Download.

EOMAP, a Fugro company, delivers environmental intelligence on aquatic environments using satellite technology. As a trusted partner to agencies and industries worldwide, the team supports applications from monitoring drinking water to sustainable infrastructure planning and coastal resilience. The German tech company EOMAP is not only spearheading Satellite Derived Bathymetry (SDB) for coastal applications. Its award-winning web app, eoapp™ AQUA, provides water quality insights from space within a few clicks. Committed to UN SDGs and climate goals, EOMAP aims to reinforce the sustainable development of water ecosystems.

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Bildquelle: Ricardo Pinto / Westbrook Racing