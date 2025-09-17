Saskia Klindt überzeugt mit Rede für Mütter

Speaker Slam Award für engagierte Empowerment-Mentorin aus Walsrode – Ein Plädoyer für mehr Bewusstsein und Wertschätzung

Walsrode, Datum der Veröffentlichung – Saskia Klindt, Expertin für Female Empowerment und Mutter aus Walsrode, begeisterte beim Internationalen Speaker Slam 2025 in Niedernhausen mit ihrer leidenschaftlichen Rede. Vor internationalem Publikum und einer namhaften Jury rückte sie das oft tabuisierte Thema Selbstfürsorge für Mütter in den Fokus.

Klindt betonte eindrücklich, dass das Wohlbefinden von Müttern unmittelbar mit der Entfaltung mental starker, gesunder Kinder verbunden ist. Mit ihrer Kernaussage „Entspannte Kinder gibt es nur mit entspannten Müttern“ unterstrich sie die Bedeutung, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und zu achten.

In ihrer inspirierenden Präsentation vermittelte sie nicht nur praxistaugliche Strategien für mehr Balance im Mama-Alltag, sondern setzte ein gesellschaftliches Zeichen für mehr Bewusstsein und Wertschätzung von Müttern. Ihr Auftritt wurde mit dem Excellence Award gewürdigt und eröffnete neue Möglichkeiten, sich zu vernetzen und für das Thema Sichtbarkeit zu schaffen.

Saskia Klindt nutzt ihre Stimme als Mentorin, Rednerin und Podcasterin, um Müttern Mut zu machen, ihre innere Kraft zu entfalten und ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ihr Erfolg beim Speaker Slam ist ein starkes Beispiel dafür, wie entscheidend die Unterstützung von Müttern für die Zukunft unserer Kinder und Gesellschaft ist.

Der International Speaker Slam setzte mit seinen Rekorden und der Vielfalt der präsentierten Themen ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Kommunikation und Austausch in einer globalisierten Welt.

