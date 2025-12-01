Saskia Dürr gewinnt beim Internationalen Expertenkongress

Menschliche Kommunikations Intelligenz als Trumpf der Zukunft

Beim renommierten Internationalen Expertenkongress im Dorint Hotel Frankfurt Sulzbach wurde die Kommunikationsexpertin Saskia Dürr für ihren herausragenden Kurzvortrag ausgezeichnet. Mit ihrem Beitrag über die Bedeutung der menschlichen kommunikativen Intelligenz überzeugte sie die Jury und das Publikum gleichermaßen.

In ihrem prägnanten und eindrucksvollen Vortrag präsentierte Dürr einen innovativen Ansatz, der Kommunikation neu denkt – weg von reiner Informationsvermittlung, hin zu echter Wirkung durch Präsenz, Empathie und bewusste Interaktion.

Besonders gelobt wurde ihre Fähigkeit, Infotainment und tiefgreifende Expertise auf außergewöhnliche Weise zu verbinden. Sie machte deutlich, dass menschliche Kommunikationsintelligenz einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren der kommenden Jahre sein wird.

„Menschen wollen nicht nur verstehen – sie wollen fühlen. Genau darin liegt die Zukunft wirkungsvoller Kommunikation“, so Dürr in ihrem Vortrag.

Mit ihrem ausgezeichneten Beitrag setzt Saskia Dürr neue Impulse für moderne Kommunikation und stärkt ihre Position als führende Expertin im deutschsprachigen Raum.

