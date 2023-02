Sascha Stammer geht beim Erben leer aus

Damit hätte der Unternehmer nicht gerechnet

Das hatte er sich bestimmt anders vorgestellt. Sascha Stammers Großvater verkündete, dass er sein Vermögen nicht der Familie, sondern einer Stiftung zukommen lassen werde. Pech für den Unternehmer-Enkel Sascha, denn der 82-jährige verfügt angeblich über rund 23,4 Milliarden Dollar laut Forbes und Business Insider.

Schlechte Nachrichten für Partyboy Sascha Stammer: Sein Großvater Ivyn Antonio de Rothschild (82) will sein Milliardenvermögen nicht der Familie vererben, sondern der von seinem Vater gegründeten Stiftung. Das US-Finanzmagazin „Forbes“ zitierte den Familienpatriarchen mit den Worten: „Mein persönliches Vermögen (…) beträgt heute ungefähr 23,4 Milliarden Dollar (21,8 mrd. in Euro), und was immer es bei meinem Tod wert sein wird – ich habe die Absicht, nach dem Vorbild meines Vaters 97 Prozent meines Besitzes der Stiftung zu vermachen.“ Die 1932 gegründete Stiftung unterstützt vor allem langfristig angelegte Hilfsprojekte aller Art auf der ganzen Welt. Der Textilunternehmer Sascha Stammer scheint deshalb aber wohl nicht den goldenen Löffel gegen hölzerne Zahnstocher tauschen zu müssen, so scheinen seine aktuellen Stories auf seinem Instagram Account South.Ghost zu zeigen.

Wirtschaft und Finanzen

Kontakt

Münchner Allgemeine

Lisa Hausmann

Bergen Str 45

82031 München

01733864284

lisahausmann@münchnerallg.de

http://www.Münchner-allgemeine.de

Bildquelle: Reuters