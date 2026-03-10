Sanya Bolaters über den internationalen Kulturtourismusaustausch und die Vertiefung des Engagements in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien

Berlin, Deutschland, 3. März 2026 – Auf der Welle des verstärkten bilateralen Austauschs nach dem Besuch des deutschen Bundeskanzlers in China im Februar und unter Nutzung der institutionellen Vorteile des Freihafens Sanya sowie der operativen Vorteile der ersten Passagierroute „Seventh Air Freedom” Chinas veranstaltete das Ministerium für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport der Provinz Hainan in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Sanya erfolgreich den Hainan (Berlin) Tourism and Culture Promotion Exchange im Rahmen seines offiziellen Debüts auf der 60. ITB Berlin erfolgreich veranstaltet. Diese Veranstaltung war der offizielle Startschuss für die Europa-Reihe der Übersee-Tourismusmarketingkampagne 2026 von Sanya, die den kulturellen und touristischen Austausch als Brücke nutzt, um die Kommunikation auf öffentlicher Ebene und die industrielle Zusammenarbeit zwischen China und Europa sowie Zentralasien zu vertiefen und die lebendige Praxis der hochrangigen Öffnung im Freihandelshafen zu präsentieren.

Als zentrales Symbol für die institutionelle Öffnung des Freihandelshafens Hainan verleiht die vollständige Umsetzung der „siebten Luftverkehrsfreiheit“ der Luftfahrt der Anbindung Sanyas an die globalen Märkte entscheidende Impulse. Im Dezember 2025 wurde die Strecke „Sanya ? Prag“ offiziell in Betrieb genommen und ist damit Chinas erste Passagierstrecke, auf der die Rechte der „siebten Luftfreiheit“ ausgeübt werden. Die kasachische Fluggesellschaft SCAT Airlines bietet nun Interkontinentalflüge zwischen China und der Tschechischen Republik an, sodass europäische Reisende spontane Ausflüge an die tropische Küste genießen können.

Während der ITB Berlin und der Hainan (Berlin) Tourism and Culture Promotion Exchange hat Sanya mehrere wegweisende internationale Kooperationen geschlossen und damit End-to-End-Services für europäische Reisende nach China eingerichtet. In Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen wie dem internationalen Flughafen Sanya Phoenix und der Reiseagentur Sanya Selfie unterzeichnete Sanya strategische Kooperationsvereinbarungen mit der internationalen Tourismusplattform Lonely Planet, der kasachischen Fluggesellschaft SCAT Airlines, der führenden Online-Reiseplattform für Mittel- und Osteuropa Easy booking, dem lettischen Flughafen Riga und der usbekischen Fluggesellschaft Air Samarkand. Diese Absichtserklärungen vertiefen die Zusammenarbeit bei der Erweiterung des Streckennetzes, der Entwicklung von Tourismusprodukten und der gemeinsamen Nutzung von Kanalressourcen und verbessern damit das globale Tourismusdienstleistungsnetzwerk erheblich. Dies bedeutet eine weitere Ausweitung und Vertiefung des Streckennetzes „Seventh Air Freedom”. In Zukunft wird Sanya diese hochwertigen internationalen Partnerschaften nutzen, um die Flugfrequenzen zwischen Zentralasien und Mittel- und Osteuropa kontinuierlich zu erhöhen und die Vorteile der Offenheit des Freihandelshafens auf weitere Regionen auszuweiten.

Im Anschluss an die Veranstaltungen in Berlin veranstaltete Sanya am 5. März eine spezielle Werbekampagne in Prag, Tschechische Republik. Dabei wurden maßgeschneiderte Tourismuspakete und Anreizmaßnahmen vorgestellt, die durch einen „Route + Produkt”-Ansatz Synergieeffekte mit der siebten Freiheitsroute „Sanya ? Prag” erzielen sollen. Ein Vertreter des Tourismusverbandes von Sanya erklärte: „Unter Nutzung der Freihafenpolitik und der Umsetzung der siebten Freiheit der Luftfahrt verfolgt Sanya eine dreigliedrige Marktexpansionsstrategie, die Inhalte, Routen und Produkte integriert. Damit soll sichergestellt werden, dass Besucher aus aller Welt „leicht anreisen, komfortabel übernachten, ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen und gerne wiederkommen“, um die Entwicklung von Sanya als international einflussreichem Urlaubsziel zu beschleunigen.“

Mit dieser Veranstaltung wird gleichzeitig das „Invite-in”-Inspektionsprogramm von Sanya für den mittel- und osteuropäischen Markt gestartet. Die für Ende Mai geplante Initiative wird Premium-Reisebüros, Medienvertreter und Tourismus-Influencer aus der Region zu einem intensiven Besuch in Sanya einladen. Die Teilnehmer werden das gesamte Spektrum des lokalen Tourismusangebots kennenlernen, darunter Hotels, Sehenswürdigkeiten, medizinische Wellness-Einrichtungen und Duty-Free-Shopping. Gleichzeitig startete die europäische Ausgabe des globalen Fotografie-Talentprogramms „PHOTO SANYA 2026“, das europäischen Influencern exklusive Reisefotografie-Plätze bietet. Ausgewählte Teilnehmer erhalten eine fünftägige offizielle Hospitality-Reise nach Sanya City.

Die vollständigen Einstellungsbedingungen, Bewerbungsdetails und Einreichungsmethoden finden Sie auf den offiziellen Social-Media-Konten des Tourismusbüros von Sanya im Ausland.

Über Sanya

Sanya ist Chinas einzige tropische Küstenstadt für Touristen. Das Fremdenverkehrsamt von Sanya hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sanya als weltweit einflussreiches Reiseziel zu fördern und es zu einer Tourismusstadt von Weltklasse zu machen. Sanya wird 2026 die 6. Asian Beach Games ausrichten und damit eine wichtige Plattform zur Stärkung der internationalen Stellung der Stadt bieten.