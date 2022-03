Sanfte Haarentfernung durch Sugaring

Vor allem Frauen mit starkem Haarwuchs kennen das Problem: Kaum hat man sich rasiert, schon sind die lästigen Härchen wieder sichtbar.

Epilieren und Wachsen sind vielen zu schmerzhaft und eine Laserbehandlung ist sehr kostspielig.

Eine tolle Alternative ist das Sugaring.

Diese Form der effektiven Haarentfernung bietet beautystyle in München für seine Kundinnen und Kunden ab sofort an.

Was ist Sugaring?

Sugaring ist eine Methode zur Haarentfernung, bei der die Haare mithilfe einer Paste aus Zucker, Zitrone und heißem Wasser entfernt werden.

Die Zuckerpaste hält die Haut geschmeidig und schützt vor Austrocknung.

Der Zitronensaft dient als natürliches Konservierungsmittel und dient als Schutzmantel. Das Wasser macht die Paste geschmeidig.

Sugaring vs. Waxing:

Im Gegensatz zum Waxing werden die Haare beim Sugaring in Wuchsrichtung entfernt.

Dadurch brechen sie nicht so leicht ab, was zu einem gründlicheren Ergebnis führt.

Nach mehrmaliger Anwendung des Sugarings wachsen die Haare sehr viel feiner und spärlicher nach.

Das Sugaring ist weniger schmerzhaft und Hautreizungen treten nur sehr selten auf, wodurch es besonders für empfindliche Haut optimal geeignet ist.

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

Bildquelle: canva