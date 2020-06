Sanders.eu GmbH ist jetzt Sanders-Kauffmann GmbH

Mit der Umfirmierung in die Sanders-Kauffmann GmbH schließt die österreichische Austro-Holding die Integration der Sleepwell Kauffmann GmbH in die ehemalige Sanders.eu GmbH ab

Bramsche, der 02.06.2020 – Wie der Bramscher Hersteller hochwertiger Bettwaren heute bekannt gab, erfolgte am 29.05.2020 die Umbenennung des Unternehmens mit der Eintragung des neuen Firmennamens Sanders-Kauffmann GmbH im Amtsgericht Osnabrück.

Laut Geschäftsführer Alexander Singer handelt es sich bei der Umfirmierung um eine reine Namensänderung; alle wichtigen Daten, wie z.B. Handelsregisternummer, Bankverbindungen und Umsatzsteuer ID-Nummer blieben unverändert.

“Mit dem neuen Namen Sanders-Kauffmann”, erläutert Singer, “wollen wir der hohen Bedeutung der Marke Kauffmann für unser Geschäft gerecht werden und gleichzeitig deutlich machen, dass wir unverändert zu unseren Markenstandards Kontinuität, Qualität und Kompetenz sowie unserem erfolgreichen Marken-Sortiment stehen.”

Die Sanders-Kauffmann GmbH bleibe mit der Umfirmierung jedoch ganz in der 130jährigen Tradition des niedersächsischen Unternehmens Sanders, das heute rund 60% seiner Produktion im europäischen Ausland absetzt, so Singer. Nun wolle die Sanders-Kauffmann GmbH mit ihrem Kerngeschäft, der Ausrüstung von daunendichten Geweben, Aufbereitung von Daunen und Federn und Konfektion hochqualitativer Bettwaren, sowie mit ihren Marken Kauffmann, Künsemüller und Sanders of Germany weiter organisch und anorganisch wachsen.

Dazu werde die Sanders-Kauffmann GmbH in Zukunft vor allem auf folgende Strategien setzen, erklärt Geschäftsführer Singer: “Die weitere Differenzierung unserer starken Marken, Innovation, kontinuierliche Modernisierung unserer Produktion, Förderung unserer Mitarbeiter, strategische Beteiligungen an passenden Unternehmen sowie nicht zuletzt der aktive Ausbau des Fernost-Geschäfts sind die Hebel, die wir einsetzen werden, um unsere Marktposition ebenso wie unsere Ergebnisse nachhaltig auszubauen”.

Weitere Informationen: https://sanders-kauffmann.eu

Sanders-Kauffmann ist ein europäisches Unternehmen mit Stammsitz in Bramsche, Deutschland, das über 130 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Bettwaren, Gewebeveredelung, eigene Konfektion sowie Bettfedernfabrik und Steppdeckenproduktion hat.

Durch den Zusammenschluss von Sanders, gegründet 1885, und dem Traditionsunternehmen KAUFFMANN, seit 1823 tätig, entstand das führende Qualitätsunternehmen für Bettwaren, die Sanders-Kauffmann GmbH.

Mit etwa 700 Mitarbeitern sind wir in über 40 Ländern mit den Marken Kauffmann, Künsemüller und Sanders of Germany vertreten und bieten unseren Abnehmern und Kunden aus einer Hand langjährige Erfahrung, Tradition und hochwertigen Rohstoffe – und Produkte höchster Qualität.

Kontakt

Sanders-Kauffmann GmbH

Alexander Singer

Maschstraße 2

D-49565 Bramsche

05461/804-0

info@sanders-kauffmann.eu

https://sanders-kauffmann.eu

Bildquelle: (C) Sanders-Kauffmann GmbH 2020