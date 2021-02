San Francisco International Airport (SFO) erhält “Voice of the Customer”-Auszeichnung vom Airports Council International

Flughafen wird für kontinuierliches Engagement für Reisende während der COVID-19-Pandemie geehrt

SAN FRANCISCO/ München – 11. Februar 2021 – Der San Francisco International Airport (SFO) wurde vom Airports Council International (ACI) World für seine “Voice of the Customer”-Initiative ausgezeichnet. Diese Initiative ehrt Flughäfen, die sich während der COVID-19-Pandemie weiterhin vorrangig für ihre Kunden eingesetzt und sichergestellt haben, dass deren Stimme gehört wurde. Trotz der beträchtlichen Herausforderungen, die diese Pandemie mit sich brachte und immer noch bringt, hat SFO mit Hilfe des ACI-Programms “Airport Service Quality” weiterhin Feedback von Passagieren eingeholt.

“SFO hat sich weiterentwickelt, um den Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu begegnen, aber unsere Verpflichtung bleibt die gleiche: unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten”, sagte Flughafendirektor Ivar C. Satero. “Das Airport Service Quality Programm von ACI hat unsere Bemühungen seit Jahren geleitet, und mehr denn je ist es jetzt an der Zeit, sicherzustellen, dass wir die Erwartungen der Reisenden erfüllen und übertreffen. Wir sind dankbar für diese Auszeichnung von ACI World.”

“Die “Voice of the Customer”-Auszeichnung würdigt das Engagement der Flughäfen, die weiterhin den Passagieren zuhören und ihre Prozesse und Verfahren anpassen, um die sich ändernden Erwartungen an die Kundenerfahrung als Reaktion auf COVID-19 zu erfüllen”, sagte ACI World Generaldirektor Luis Felipe de Oliveira. “Während unsere Branche auf eine Erholung hinarbeitet, werden Flughäfen, die auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden hören und diese in den Vordergrund stellen, besser in der Lage sein, darauf zu reagieren. Das ASQ-Programm des ACI gibt den Flughäfen die Werkzeuge, objektive Messungen und Benchmarking an die Hand, um Informationen über die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden zu sammeln und ihre Leistung daraufhin zu verbessern.”

Airport Service Quality (ASQ) ist ein weltbekanntes und global etabliertes Benchmarking-Programm, das die Zufriedenheit der Passagiere während ihrer Reise durch einen Flughafen misst. Das ASQ-Programm liefert die Forschungsinstrumente und Managementinformationen, um die Ansichten der Passagiere und deren Wünsche an die Produkte und Dienstleistungen eines Flughafens besser zu verstehen.

Am SFO werden die ASQ-Passagierbefragungen von Corey, Canapary & Galanis durchgeführt, einem in San Francisco registrierten Local Business Enterprise (LBE).

Im Dezember 2020 erhielt SFO die Airport Health Accreditation von Airports Council International (ACI) World und ACI Americas. Das neue “Airport Health Accreditation”-Programm der Organisation bewertet neue Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren, die an Flughäfen weltweit als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie eingeführt wurden. Zu den Bewertungsbereichen für die Akkreditierung gehören Reinigung und Desinfektion, physische Distanzierung, Schutz des Personals, physisches Layout, Passagierkommunikation und Passagiereinrichtungen.

SFO möchte, dass Sie gut reisen (“Travel Well”). Der Flughafen arbeitet mit lokalen, staatlichen und Bundesgesundheitsbeamten zusammen, um sich vor COVID-19 zu schützen. Zu den Maßnahmen gehören verbesserte Reinigungsprotokolle sowie die Bereitstellung von Handdesinfektionsstationen, physischen Barrieren und Atemschutzmasken für alle. Weitere Informationen unter: flysfo.com/travel-well

SFO bietet Non-Stop-Verbindungen nach Asien, in den Südpazifik, nach Europa, Kanada, Mexiko und in die Vereinigten Staaten. Aktuelle Abflugs- und Ankunftsinformationen, Flughafenpläne und Details zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, kulturellen Ausstellungen, Bodenverkehr und mehr finden Sie unter www.flysfo.com

Bildquelle: (c) San Francisco International Airport