San Francisco International Airport gewinnt “Best in Building Health® 2021” Award

Das Harvey Milk Terminal 1 wird für seine Design-Innovationen zum Schutz und zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Nutzer ausgezeichnet

Das Harvey Milk Terminal 1 des San Francisco International Airport (SFO) hat die Fitwel-Auszeichnung “Best in Building Health® 2021” des Center for Active Design erhalten. Fitwel ist ein Gebäudebewertungssystem, das Richtlinien für die Planung, den Bau und den Betrieb gesünderer Gebäude bietet. In der Kategorie Retail v2.1 gewannen SFO und das Design-Build-Team von Hensel Phelps, A Gensler / Kuth Ranieri Joint Venture den Designpreis für das Terminal 1 Center Projekt, das Teil des 2,4 Milliarden Dollar teuren Harvey Milk Terminal 1 Redevelopment Program ist.

“Das Harvey Milk Terminal 1 wurde mit Blick auf die Gesundheit unserer Passagiere und Mitarbeiter entworfen”, sagte Flughafendirektor Ivar C. Satero. “Das Erreichen der Fitwel-Zertifizierung für dieses Terminal – eine Weltneuheit – hat uns geholfen, einen neuen Maßstab für das Flughafenerlebnis zu setzen. Wir danken dem Center for Active Design für die Unterstützung unserer Designbemühungen und für diese jüngste Anerkennung.”

Fitwel wurde als gemeinsame Initiative der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der General Services Administration (GSA) ins Leben gerufen und bietet Richtlinien für das Design, den Bau und den Betrieb gesünderer Gebäude. Die Kriterien für die Zertifizierung umfassen 63 evidenzbasierte Strategien, die nachweislich die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gebäudenutzer steigern, einschließlich Gebäudezugang, Innenraumklima und Wasserversorgung. Die Bewertung des SFO beinhaltete den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, eine sichere Infrastruktur für Fußgänger, Richtlinien und Tests zur Luftqualität in Innenräumen, Zugang zu Stillräumen und Zugang zu kostenloser Wasserversorgung.

Fast Company, die weltweit führende Marke für Wirtschaftsmedien, hat SFO kürzlich auf seine Liste der innovativsten Unternehmen für 2021 gesetzt. In der Kategorie “Reisen” wurde der Flughafen für das gesunde, menschenzentrierte Design des Harvey Milk Terminal 1 ausgezeichnet.

Der Bau des Harvey Milk Terminal 1 ist in zwei Projekte unterteilt: Boarding Area B (BAB) und Terminal 1 Center (T1C).

Das Design-Build-, Bau- und Projektmanagement-Team setzt sich wie folgt zusammen:

BAB Design-Builder: Austin Commercial & Webcor Builders Joint Venture mit

HKS / Woods Bagot ED2 International / KYA

BAB Bauleiter: WSP / AGS

T1C Planer und Bauherr: Hensel Phelps, ein Gensler / Kuth Ranieri Joint Venture

T1C Bauleiter: AECOM & Cooper Pugeda Management

Für weitere Informationen über das Harvey Milk Terminal 1 besuchen Sie bitte www.flysfo.com/T1

Über San Francisco International Airport (SFO)

SFO möchte, dass Sie gut reisen (“Travel Well”). Der Flughafen arbeitet mit lokalen, staatlichen und Bundesgesundheitsbeamten zusammen, um sich vor COVID-19 zu schützen. Zu den Maßnahmen gehören verbesserte Reinigungsprotokolle sowie die Bereitstellung von Handdesinfektionsstationen, physischen Barrieren und Atemschutzmasken für alle. Weitere Informationen unter: flysfo.com/travel-well

SFO bietet Non-Stop-Verbindungen nach Asien, in den Südpazifik, nach Europa, Kanada, Mexiko und in die Vereinigten Staaten. Aktuelle Abflugs- und Ankunftsinformationen, Flughafenpläne und Details zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, kulturellen Ausstellungen, Bodenverkehr und mehr finden Sie unter www.flysfo.com

Folgen Sie uns auf www.twitter.com/flysfo und www.facebook.com/flysfo

Bildquelle: (c) San Francisco International Airport