Samsara führt weltweit KI-gestützte Müdigkeitserkennung ein

Die neue KI-gestützte Technologie hat das Ziel, mit präziser Müdigkeitserkennung und gezielten Warnmeldungen die Hauptursache schwerer Verkehrsunfälle zu bekämpfen und die Sicherheit der Fahrer zu erhöhen.

Samsara gibt die weltweite Verfügbarkeit seiner neuen Funktion zur Müdigkeitserkennung bekannt. Samsaras KI-gestützte Technologie erkennt Anzeichen von Müdigkeit und kann damit rechtzeitig eingreifen, um Unfälle zu verhindern. Sie nutzt KI-Modelle, die auf Samsaras umfassenden Datenmengen trainiert wurden, um Müdigkeitssymptome präzise zu erfassen und sofort einen akustischen Alarm in der Fahrerkabine auszulösen. Gleichzeitig erhalten Fuhrparkmanager Benachrichtigungen per SMS oder E-Mail, um situationsgerecht zu reagieren.

Laut der Europäischen Straßenverkehrssicherheitsbehörde sind Ermüdungserscheinungen eine Ursache für etwa 15-20 Prozent der schweren Unfälle im Straßenverkehr. Auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) hebt hervor, dass gerade Berufskraftfahrer durch lange Arbeitszeiten und unregelmäßige Schichten einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Die Müdigkeitserkennung von Samsara adressiert dieses Problem, indem sie sicherheitsrelevante Verhaltensweisen wie Kopfnicken, unregelmäßiges Sitzen, langes Augenblinzeln, Gähnen und das Reiben der Augen erkennt. Allein das Gähnen reicht oft nicht aus, um Müdigkeit präzise zu bestimmen. Tatsächlich zeigte eine Analyse unter den frühen Nutzern der Müdigkeitserkennung, dass etwa 77 Prozent der Müdigkeitsereignisse durch andere Verhaltensweisen als nur das Gähnen erkannt wurden. Die präzisen Warnmeldungen, die durch diese Technologie ermöglicht werden, bieten ein hohes Potenzial zur Vermeidung von Unfällen.

„Müdigkeitserkennung ist technisch eine große Herausforderung, da Müdigkeit nicht allein durch Verhalten wie Gähnen oder geschlossene Augen definiert ist“, erklärt Evan Welbourne, Vice President AI and Data bei Samsara. „Dank unseres umfangreichen Datenpools von über 38 Milliarden Minuten Videomaterial können wir KI-Modelle mit hoher Genauigkeit trainieren, um unseren Kunden entscheidende Vorteile zu bieten.“

Seit der ersten Ankündigung der Müdigkeitserkennung auf Samsaras Beyond-Konferenz im Juni verzeichneten Kunden bereits signifikante Verbesserungen, darunter ein großes Ölfeld-Serviceunternehmen, bei dem die Müdigkeitsvorfälle deutlich zurückgegangen sind.

Samsara erfasst jährlich über 10 Billionen Datenpunkte in einem Petabyte-großen Datensatz. Diese Daten nutzen sie, um KI-Modelle zu trainieren, die Arbeitsabläufe automatisieren, die Zeit bis zur Wertschöpfung beschleunigen und personalisierte, umsetzbare Erkenntnisse für Kunden zu liefern. Allein in einem Jahr haben Samsaras Video-basierte Sicherheitslösungen geholfen, über 200.000 Unfälle bei Kunden weltweit zu verhindern.

Die neue Funktion zur Müdigkeitserkennung ist ab sofort weltweit für Kunden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.samsara.com/products/safety/dash-cam

Über Samsara

Samsara ist der Pionier der Connected Operations™ Cloud, eines System of Record, das es Unternehmen, die von physischen Abläufen abhängig sind, ermöglicht, IoT-Daten (Internet der Dinge) zu nutzen, um verwertbare Geschäftseinblicke zu entwickeln und ihre Abläufe zu verbessern. Das Unternehmen ist in Nordamerika und Europa tätig und bedient zehntausende von Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Groß- und Einzelhandel, Baugewerbe, Außendienst, Logistik, Versorgungsunternehmen und Energie, Behörden, Gesundheitswesen und Bildung, Fertigung, sowie Lebensmittel und Getränke. Samsara hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit der Abläufe zu erhöhen, die die Weltwirtschaft antreiben.

Samsara ist eine eingetragene Marke von Samsara Inc. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern.

Mehr über Samsaras Mission finden Sie unter https://samsara.com/de/

Kontakt

Maisberger GmbH

Karl Floros

Claudius-Keller Straße 3c

81669 München

089/4195 99-0



https://www.maisberger.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.