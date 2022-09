Sage-Studie zu Kreislaufwirtschaft: Zukunftstechnologien vor allem für Unternehmen mit nachhaltigen Produktionsverfahren entscheidend

Drei von vier Unternehmen sagen, dass technologische Innovation die größte Triebkraft ist, um Nachhaltigkeitsstrategien in den Branchen Produktion und Handel voranzutreiben.

– Für 84 Prozent der Verantwortlichen in Produktion und Handel spielt die Kreislaufwirtschaft eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Nachhaltigkeitsstrategien im Unternehmen zu implementieren.

– Fast ein Drittel (32 Prozent) profitiert bereits jetzt von regenerativen Produktions- und Handelsverfahren, und ein weiteres Drittel (32 Prozent) erwartet spürbare Vorteile in ein bis drei Jahren.

– Zwei Drittel (67 Prozent) geben jedoch auch an, dass bei der Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien in den Bereichen Produktion und Handel zumindest eine gewisse Umgestaltung der Betriebsabläufe erforderlich ist, und dass steigende Kosten und Unterbrechungen der Lieferkette zu den wichtigsten Herausforderungen gehören, die es zu bewältigen gilt.

Frankfurt, 07. September 2022 – Eine neue Studie von Sage, dem führenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen, Personal und Gehaltsabrechnung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), zeigt, dass Hersteller und Händler, die ihre Produktions- und Handelsprozesse nachhaltiger gestalten wollen und sich in diesem Zusammenhang auch für das Thema Kreislaufwirtschaft interessieren, nach wie vor mit erheblichen Hürden konfrontiert sind, obwohl die Vorteile, die sich daraus ergeben, weithin bekannt sind.

Der Bericht „Der Stand der zirkulären Wirtschaft“ zeigt, dass die Industrie dem Thema Kreislaufwirtschaft und den Vorteilen, die sich daraus ergeben, in zunehmendem Maße Aufmerksamkeit schenkt. Der Grund für dieses wachsende Interesse ist, dass nachhaltige Geschäftspraktiken immer wichtiger werden – und zwar für über 60 Prozent der Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und Partner in der Lieferkette gleichermaßen.

Kernelemente der Kreislaufwirtschaft sind die Vermeidung von Abfällen und Umweltverschmutzung auf der einen und die Erhaltung von Produkten und Materialien auf der anderen Seite. Die Regenerierung natürlicher Systeme – beispielsweise mit Blick auf die Rohstoffgewinnung oder den ökologischen Fußabdruck der Produkte während der Herstellung oder ihrer Nutzungsphase – und die Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit sind dabei die erklärten Zielsetzungen. 84 Prozent der im Zuge der Studie befragten Führungskräfte gaben an, dass die Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien, die auch Kernelemente der Kreislaufwirtschaft mit umfassen, in ihrem Unternehmen bereits heute zu ihren Aufgaben gehört. 32 Prozent gaben sogar an, dass dies zu ihren zentralen Aufgaben gehört.

Christoph Stoica, Geschäftsführer der zentraleuropäischen Landesgesellschaften bei Sage, kommentiert: „Nachhaltigkeit wird für Hersteller und Händler immer mehr zu einem unverzichtbaren Faktor. Während die geschäftlichen Ziele nach wie vor im Vordergrund stehen, erkennt die Branche in zunehmendem Maße auch die Bedeutung von Umweltfaktoren an, wobei Energieeffizienz und der Schutz der Umwelt die wichtigsten Beweggründe für die Verfolgung von Nachhaltigkeitsstrategien sind, die auch Kernelemente der Kreislaufwirtschaft mit umfassen. Bereits jetzt sehen 32 Prozent der Unternehmen, die entsprechende Strategien schon implementiert haben, erste positive Resultate – von höherer Rentabilität und Produktivität bis hin zu optimierter Ressourcennutzung und einem besseren Markenimage. Hinzu kommt: Weitere 32 Prozent glauben, dass sie innerhalb der nächsten drei Jahre davon profitieren werden.“

Für eine große Mehrheit der Studienteilnehmer (72 Prozent) sind Zukunftstechnologien eine wichtige Voraussetzung für die Einführung von Nachhaltigkeitsstrategien, die auch Kernelemente der Kreislaufwirtschaft mit umfassen. Zugleich sehen die befragten Führungskräfte auch Risikofaktoren, wie etwa ein beschädigtes Markenimage (46 Prozent) oder eine geringere langfristige Rentabilität (46 Prozent), wenn Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit zu wenig oder gar nicht in den Blick nehmen. Insofern ist auch die Abwendung dieser Gefahren eine starke Triebfeder für betriebliche Technologieinvestitionen.

Wie Technologie und Innovation helfen können

Die digitale Transformation ist von grundlegender Bedeutung für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien, die auch Kernelemente der Kreislaufwirtschaft mit umfassen. Die Studie ergab, dass Hersteller und Händler Cloud-Anwendungen (74 Prozent), Datenanalyse (68 Prozent) und Automatisierung (67 Prozent) als die wichtigsten technologischen Hebel für eine nachhaltigere Unternehmensführung einstufen:

Cloud-Anwendungen und -Infrastrukturen wirken sich bereits jetzt auf nahezu jeden Aspekt der Fertigung aus. Die Cloud ermöglicht es Herstellern Produkte effektiver zu entwickeln und nachhaltige Verfahren wie beispielsweise den 3D-Druck zu unterstützen.

Datenanalysen, die beispielsweise als Basis für vorausschauende Planungsverfahren verwendet werden können, helfen Unternehmen, ihre Produktentwicklung zu verfeinern, Lieferketten zu optimieren und Anlagen im Sinne einer besseren Ressourceneffizienz zu überwachen.

Mit automatisierten Prozessen können Betriebe nicht nur ihre Produktivität steigern, indem sie die Arbeitsabläufe beschleunigen und menschliche Fehler reduzieren. Sie erhalten dadurch auch zusätzliches Datenmaterial, das sie gezielt auswerten können, um auf dieser Grundlage nicht nur ihre Produktionsleistung zu steigern, sondern auch ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Ein weiteres Ergebnis der Erhebung war allerdings auch, dass hinsichtlich der Einführung entsprechender Technologien in der Produktions- und Handelsbranche noch Nachholbedarf besteht. Obwohl 61 Prozent der Befragten angaben, dass Cloud-Anwendungen bei der Erfassung, Analyse und Berichterstattung über ihren ökologischen Fußabdruck hilfreich sind, ist die Nutzung Cloud-nativer Anwendungen unter Herstellern und Händlern noch vergleichsweise wenig verbreitet. Tatsächlich gibt nur eine Minderheit der Befragten an, dass sie die Public Cloud für Kernanwendungen wie Lieferkette (39 Prozent), CRM (38 Prozent), Business Intelligence (35 Prozent), Personalverwaltung (34 Prozent), ERP (32 Prozent) und Lohnbuchhaltung (29 Prozent) nutzen.

Mehr Nachhaltigkeit bedeutet auch Überwindung von Hindernissen

Immer mehr Unternehmen sehen die Chancen, die ihnen das Thema Nachhaltigkeit bietet und eröffnet: Verbesserung der Reputation (50 Prozent), mehr Energieeffizienz (47 Prozent), mehr betriebliche Resilienz (46 Prozent) und ein geringerer ökologischer Fußabdruck (46 Prozent).

Doch obwohl sie die zahlreichen Vorteile erkannt haben, tun sich Hersteller und Händler weltweit nach wie vor schwer, deren Potentiale voll auszuschöpfen. Vor allem die gegenwärtige Volatilität des Weltmarkts und die damit verbundenen Herausforderungen wie steigende Kosten (genannt von 72 Prozent der Befragten), instabile Lieferketten (71 Prozent) und sich ändernde Kundenanforderungen (68 Prozent) binden wertvolle Ressourcen, die die Führungskräfte ansonsten in die Zukunftssicherung ihres Unternehmens investieren könnten.

Darüber hinaus müssen zwei Drittel (67 Prozent) der Hersteller und Händler ihre Geschäftsabläufe noch umgestalten, um Nachhaltigkeitsstrategien, die auch Kernelemente der Kreislaufwirtschaft mit umfassen, implementieren zu können. 64 Prozent der an der Studie teilnehmenden Führungskräfte aus diesen Unternehmen gaben an, dass entsprechende Transformationsprozesse ein erhebliches Hindernis darstellen, ihren Betrieb grüner zu machen. Die größten Herausforderungen bestehen darin, Mitarbeiter mit dem richtigen Fachwissen zu finden (so 71 Prozent der Befragten), in Kosten- und Budgetbeschränkungen (68 Prozent) sowie in der Aktualisierung von Technologie-Integrationen und Prozessen (68 Prozent).

Technologieexperte Isaac Sacolick, Gründer von StarCIO, kommentiert: „Unternehmen können diese Hindernisse durch verstärkt innovatives Denken überwinden. Dazu gehört auch, beim Recruiting über den Tellerrand zu blicken und etwa Kompetenzen in den Blick zu nehmen, die in der Vergangenheit für das Unternehmen möglicherweise noch eine nachgeordnete Rolle spielten. Skills im Bereich Data Analytics sind hier nur ein Beispiel. Je mehr Kompetenzen wie diese Hersteller und Händler in ihren Reihen haben, desto klarer dürfte ihnen auch das Gesamtbild über ihr Unternehmen erscheinen: Was ist heute kurzfristig schon lösbar? Wie kann der Betrieb mittelfristig nachhaltiger werden? Wo soll das Unternehmen in zehn Jahren stehen? Mit einer solideren Datengrundlage wird es Unternehmen möglich sein, diejenigen Anwendungsfälle für Automatisierung und transformative Technologien zu identifizieren, die am besten zu ihnen passen – mit dem Ziel, ihre Kosteneffizienz zu verbessern und Zeit zu gewinnen, um Nachhaltigkeitsstrategien, die auch die Kernelemente der Kreislaufwirtschaft mit umfassen, zu implementieren.

Zur Methodik der Studie: Die Sage-Studie „Der Stand der zirkulären Wirtschaft“ umfasste insgesamt 859 Antworten von IT- und Unternehmensleitern in der Fertigungs- und Handelsbranche in Großbritannien und Irland (230), den USA und Kanada (230), Frankreich (130), Deutschland (129), Spanien (70) und Südafrika (70). Die Umfrageteilnehmer wurden von Foundry zur Verfügung gestellt. Isaac Sacolick, Gründer von StarCIO, sowie ehemaliger CIO bei Greenwich Associates, McGraw-Hill Construction und Businessweek hat die Studienergebnisse mit eigenen Expertisen ergänzt.

Der komplette Studien-Report steht hier zum Download bereit.

Sage hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrieren zu beseitigen, damit jeder insbesondere auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich sein kann. Dies gilt vor allem für die Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen, die von Sage und seinen Partnern betreut werden.

Kunden vertrauen auf die IT-Systeme des Unternehmens, die für mehr Transparenz sowie flexiblere und effizientere Abläufe in den Bereichen Buchhaltung, Unternehmens- und Personalmanagement sorgen. Durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie von Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Banken und Behörden bringt unser digitales Netzwerk kleine und mittlere Betriebe näher zusammen. Unternehmen kommen damit auch schneller an relevante Informationen und können Geschäftsabläufe reibungsloser gestalten.

Barrieren abzubauen, bedeutet für Sage auch, dass das Unternehmen eigene Ressourcen wie Zeit, Technologie und Erfahrung nutzt, um digitale wie wirtschaftliche Ungleichheit sowie die Klimakrise zu bekämpfen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.sage.com

Firmenkontakt

Sage GmbH

Holger Haushahn

Franklinstraße 61-63

60486 Frankfurt am Main

069500070

presse@sage.de

http://www.sage.com

Pressekontakt

Pressestelle Sage

Sjauke-Kea Hale

Karlstraße 64

80335 München

08917301934

sagede@teamlewis.com

http://www.teamlewis.com/de

Bildquelle: Sage GmbH