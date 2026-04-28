Safest-Analyse: 1.682 Anbieter für Arbeitssicherheit in Deutschland erstmals zentral vergleichbar

Neues Portal deckt 238 Städte ab

Die Safest GmbH hat den deutschen Markt für externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit (SiFa / FaSi) systematisch analysiert und auf safest.gmbh das bundesweit umfassendste Vergleichsportal für sicherheitstechnische Betreuung nach DGUV Vorschrift 2 veröffentlicht.

Zug, 23. April 2026 – Unternehmen in Deutschland, die eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit (auch SiFa, FaSi oder Sicherheitsfachkraft genannt) suchen, können ab sofort auf safest.gmbh/fachkraft-arbeitssicherheit 1.682 Arbeitsschutz-Anbieter aus 238 deutschen Städten und allen 16 Bundesländern strukturiert vergleichen. Die Safest-Analyse ist nach Angaben des Unternehmens die derzeit größte öffentlich zugängliche Datenbasis zum deutschen Markt für Arbeitssicherheits-Dienstleistungen.

Das Problem: ein intransparenter Pflichtmarkt

Die sicherheitstechnische Betreuung nach DGUV Vorschrift 2 ist in Deutschland ab dem ersten Mitarbeiter gesetzlich vorgeschrieben. Der Markt selbst ist jedoch fragmentiert: Preise werden selten öffentlich kommuniziert, Qualifikationen, Branchenspezialisierungen und BG-Zulassungen sind ohne Einzelrecherche kaum vergleichbar. Geschäftsführer, HR- und HSE-Verantwortliche verlieren laut Safest regelmäßig Wochen in der Anbieterauswahl.

Was Safest leistet

Flächendeckende regionale Abdeckung: Anbietervergleiche für 238 Städte – darunter Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Hannover – sowie eigene Übersichtsseiten für alle 16 Bundesländer.

Branchenspezifische Einordnung: Strukturierte Empfehlungen für sechs Schlüsselbranchen: Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Bauwesen, Chemische Industrie, Maschinenbau und Energiewirtschaft – jeweils mit den spezialisierten Anbietern der Branche.

Verifizierte Qualitätsdaten: Die analysierten Anbieter erreichen eine durchschnittliche Google-Bewertung von 4,6 Sternen; 643 Dienstleister weisen 4,5 Sterne oder höher auf.

Gebündelte Preistransparenz: Die auf Anbieterwebsites verstreuten Abrechnungsmodelle – von Stundensätzen (laut Safest-Analyse typischerweise 80 bis 150 Euro netto) über Monatspauschalen bis zu Pro-Mitarbeiter-Modellen – sind erstmals an einem Ort vergleichbar.

Kostenloser Vergleichsservice: Unternehmen erhalten mit einer Anfrage bis zu drei unverbindliche Angebote von geprüften Anbietern aus ihrer Region.

Ergänzt wird das Portal durch vier kostenfreie Fachtools: den DGUV V2 Einsatzzeitenrechner zur Ermittlung der Pflicht-Einsatzzeiten für Sifa und Betriebsarzt, den Ersthelfer-Rechner nach DGUV Vorschrift 1, den Brandschutzhelfer-Rechner nach ASR A2.2 sowie einen ASA-Protokoll-Generator für Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen.

Methodik

Grundlage der Safest-Analyse sind öffentlich zugängliche Anbieterdaten, Google-Rezensionen, Branchenangaben und Qualifikationsnachweise von 1.682 Arbeitsschutz-Dienstleistern in Deutschland. Anbieter werden nach Standort, Bewertung, Branchenspezialisierung, Qualifikation der Fachkräfte und Leistungsumfang kategorisiert. Die Datenbasis wird laufend aktualisiert.

Zitat Noah Wetjen, Geschäftsführer Safest GmbH:

„Der Arbeitsschutz ist in Deutschland ein Pflichtthema für jedes Unternehmen – aber die Suche nach der passenden Fachkraft ist für viele Geschäftsführer eine Blackbox. Wir haben über 1.600 Anbieter systematisch erfasst und die Daten so aufbereitet, dass sich HSE-Verantwortliche in wenigen Minuten orientieren können: regional passend, branchenspezifisch und mit realistischer Preisindikation. Das ist der erste zentrale Zugang zu diesem Markt, den wir in dieser Tiefe bisher nicht hatten.“

Marktkontext

Die gesetzliche Grundlage bildet die DGUV Vorschrift 2, die Unternehmen jeder Größe zur sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung verpflichtet. Der Trend zur externen Beauftragung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit nimmt laut Branchenbeobachtern zu – getrieben durch Fachkräftemangel, regulatorische Komplexität und gestiegene Dokumentationspflichten. Sicherheitsfachkräfte beraten Unternehmen bei Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsbegehungen, Unterweisungen und der Umsetzung des Arbeitsschutzrechts. Die Haftung für den Arbeitsschutz verbleibt dabei beim Arbeitgeber; die SiFa hat eine beratende Funktion.

Die Safest GmbH mit Sitz in Zug (Schweiz) betreibt das führende Vergleichsportal für Arbeitsschutz-Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Safest verbindet Unternehmen kostenfrei und unverbindlich mit qualifizierten Fachkräften für Arbeitssicherheit, Betriebsärzten und weiteren Arbeitsschutz-Anbietern – regional passend und branchenspezifisch. Weitere Informationen: safest.gmbh

Kontakt

Safest GmbH

Noah Wetjen

Chamerstrasse 172

6300 Zug

+49 221 95672727

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http://safest.gmbh

Bildquelle: safest.gmbh