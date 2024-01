Safeinplace: Capycup – Stilvoller Schutz vor K.O.-Tropfen

Safeinplace hat mit dem Capycup eine neue Ära des Schutzes vor K.O.-Tropfen eingeläutet, indem sie Funktionalität und Stil miteinander verbinden. Dieser stilvolle Getränkeschutz geht über die herkömmlichen Lösungen hinaus und bietet nicht nur Sicherheit, sondern integriert sich nahtlos in den Lifestyle. In diesem Artikel tauchen wir in die Raffinesse des Capycups ein und beleuchten, wie er stilvollen Schutz vor K.O.-Tropfen gewährt.

Anfang 2022 begann die Erfolgsgeschichte von Safeinplace, gegründet von Anastasia und Ilja Mazar, die aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus ein Unternehmen erschufen, das sich der Getränkesicherheit verschrieben hat. Die Geschichte von Safeinplace ist nicht nur die Geschichte eines Unternehmens, sondern auch die Geschichte zweier Menschen, die aus einer persönlichen Betroffenheit heraus aktiv wurden. Vor zehn Jahren erlebte Ilja Mazar eine beängstigende Situation: Nach einem Karnevalsabend fand er sich ohne jegliche Erinnerung an die vergangene Nacht in seinem Bett wieder. Diese Erfahrung mit K.O.-Tropfen war ein Weckruf und wurde zum Katalysator für die Gründung von Safeinplace.

Mit dem Slogan „Sei O.K. statt K.O.“ setzt Safeinplace ein klares Statement gegen die unterschätzte Gefahr von K.O.-Tropfen. Das Flaggschiffprodukt, das Capycup, auch bekannt als „Glas Kondom“, ist eine innovative Glassabdeckung, die nicht nur vor K.O.-Tropfen, sondern auch vor anderen Verunreinigungen wie Insekten schützen kann. Das Capycup, das mühelos über jedes Glas passt, ist ein Paradebeispiel für die Verbindung von Funktionalität und Design. Es zeigt, dass Sicherheit nicht auf Kosten von Ästhetik gehen muss.

Die Gründungsgeschichte von Safeinplace ist geprägt von Innovation und dem Drang, ein tieferes Bewusstsein für die Risiken von K.O.-Tropfen zu schaffen. Anastasia und Ilja Mazar, beide mit einem Hintergrund in der Produktentwicklung, sahen die Notwendigkeit, eine Lösung zu finden, die sowohl praktisch als auch stilvoll ist. Sie wussten, dass ein Produkt, das Sicherheit bietet und gleichzeitig leicht zu verwenden ist, das Potenzial hat, eine breite Akzeptanz zu finden.

Neben dem Capycup hat Safeinplace sein Angebot um die K.O. Scan Teststäbchen erweitert. Diese innovativen Teststäbchen ermöglichen es, Getränke schnell und unkompliziert auf GHB, GBL und Ketamin zu testen. Mit einem einfachen Tauchtest wird das Getränk auf die Anwesenheit dieser Substanzen überprüft, was einen zusätzlichen Schutz bieten kann und das Bewusstsein für die Gefahren erhöht. Darüber hinaus findet man im Sortiment ein Haargummi, das als Getränkeschutz für Outdoor-Veranstaltungen dient, sowie leuchtende Getränkeschutzprodukte, die jede Partyatmosphäre aufwerten und gleichzeitig für mehr Sicherheit sorgen. Diese Produkte sind nicht nur ein Beweis für das kreative Potenzial des Unternehmens, sondern auch für sein Engagement, Lösungen für verschiedenste Situationen und Bedürfnisse anzubieten.

Die Resonanz auf die Produkte und die Mission von Safeinplace ist überwältigend. Das Unternehmen hat weitreichende Anerkennung in den Medien erhalten, einschließlich Berichterstattungen von RTL, WDR, SAT 1, BILD.DE, MOPO und vielen Radiosendern. Diese Medienpräsenz unterstreicht die Bedeutung und Effektivität der Safeinplace-Produkte und die wachsende Aufmerksamkeit, die dem Thema Getränkesicherheit zuteilwird.

Anastasia und Ilja Mazar haben mit Safeinplace nicht nur ein Unternehmen gegründet, sondern auch eine Bewegung ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, ein breites Bewusstsein für die Gefahren von K.O.-Tropfen zu schaffen und gleichzeitig stilvolle, praktikable Lösungen anzubieten, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen. Safeinplace beweist, dass Sicherheit und Ästhetik Hand in Hand gehen können und bietet für jede Situation und jeden Geschmack die passende Lösung.

Besuchen Sie die Website von Safeinplace, um mehr über das Capycup, dem“Glas Kondom„, die K.O.-Scan Teststäbchen und die gesamte Produktvielfalt zu erfahren. Entdecken Sie, wie Safeinplace Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden stilvoll verbessern kann. Lassen Sie sich von der Geschichte von Anastasia und Ilja Mazar inspirieren und werden Sie Teil einer Bewegung, die darauf abzielt, die Welt ein Stück sicherer zu machen.

Über Safeinplace

Safeinplace, gegründet von Ilja und Anastasia Mazar im Jahr 2022, ist ein Vorreiter in der Sicherheitsbranche.

