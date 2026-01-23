Sachverständigenbüro Kumpmann: Zertifizierte Immobilienbewertung aus Wuppertal für ganz NRW

Zertifizierter Gutachter Dean Kumpmann bietet gerichtsfeste Verkehrswertgutachten zum Festpreis – von Erbschaft bis Finanzamt

Ob Erbschaft, Scheidung, Immobilienverkauf oder steuerliche Angelegenheiten: Wenn es um die professionelle Bewertung von Immobilien geht, ist das Sachverständigenbüro Kumpmann aus Wuppertal die erste Adresse in Nordrhein-Westfalen. Der zertifizierte Immobiliengutachter für Wuppertal & ganz NRW Dean Kumpmann vereint akademische Expertise mit langjähriger Praxiserfahrung und bietet seinen Kunden gerichtsfeste sowie finanzamtkonforme Gutachten zum transparenten Festpreis.

Höchste Qualifikation trifft persönliche Betreuung

Dean Kumpmann ist zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung durch DIAZert und EuCERT – geprüft nach DIN EN ISO/IEC 17024, der höchsten europäischen Norm für Sachverständige. Ergänzt wird diese Zertifizierung durch ein abgeschlossenes Studium im Bereich Immobilienmanagement (B.A.) an der IU Internationale Hochschule in Bad Honnef. Mit über 1.800 erfolgreich erstellten Gutachten verfügt er über ein hohes Maß an praktischer Erfahrung, das sich in der Qualität und Zuverlässigkeit seiner Arbeit widerspiegelt.

Umfassendes Leistungsspektrum für jeden Bewertungsanlass

Das Sachverständigenbüro bietet eine breite Palette an Bewertungsleistungen. Dazu gehören vollumfängliche Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB, kompakte Kurzgutachten für erste Orientierung, Restnutzungsdauergutachten für steuerliche Abschreibungen, Marktpreiseinschätzungen, Beleihungswertgutachten, Mietwertgutachten sowie Grundstücksbewertungen. Besonders gefragt sind auch Kaufpreisaufteilungen und §198 BewG Gutachten für das Finanzamt.

Die modulare Struktur der Bewertungen ist dabei ein besonderer Vorteil: Kunden können mit einer einfachen Einschätzung starten und diese bei Bedarf später zu einem vollwertigen Verkehrswertgutachten erweitern – ohne doppelte Kosten.

Transparenz, Festpreise und persönlicher Service

Was das Sachverständigenbüro Kumpmann auszeichnet, ist die Kombination aus fachlicher Präzision und persönlicher Betreuung. Jeder Kunde erhält ein transparentes Angebot mit Festpreisgarantie – ohne versteckte Kosten. Die Besichtigungstermine werden kurzfristig und flexibel vereinbart, auch am Wochenende. Nach der Besichtigung wird das Gutachten in der Regel innerhalb von zwei bis vier Wochen erstellt.

Besonders hervorzuheben ist die weitergehende Unterstützung auch nach der Gutachtenerstellung. Bei Rückfragen oder Herausforderungen mit dem Finanzamt steht Dean Kumpmann seinen Kunden als kompetenter Ansprechpartner zur Seite.

Regional verwurzelt – NRW-weit tätig

Mit Sitz in der Wittener Straße 69 in Wuppertal ist das Sachverständigenbüro optimal positioniert, um Kunden in ganz Nordrhein-Westfalen zu betreuen. Von Düsseldorf über Köln, Essen und Dortmund bis hin zu Städten wie Bielefeld, Münster oder Aachen – Dean Kumpmann ist regional präsent und flexibel einsetzbar. Für Restnutzungsdauergutachten ist er sogar bundesweit tätig.

Zufriedene Kunden bestätigen die Qualität

Die positive Resonanz der Kunden spricht für sich. „Dank des Verkehrswertgutachtens konnten wir rund 36.000 Euro bei der Erbschaftssteuer einsparen“, berichtet eine zufriedene Erbin. Andere Kunden loben die individuelle Betreuung, die klaren Konditionen ohne versteckte Kosten und die professionelle, sachkundige Arbeitsweise.

Das Sachverständigenbüro Kumpmann ist spezialisiert auf professionelle Immobilienbewertungen in Nordrhein-Westfalen. Der zertifizierte Gutachter Dean Kumpmann (DIAZert & EuCERT) verbindet akademische Qualifikation mit umfangreicher Praxiserfahrung. Das Leistungsspektrum umfasst Verkehrswertgutachten, Kurzgutachten, Restnutzungsdauergutachten und Bewertungen für Erbschaft, Scheidung oder steuerliche Zwecke – stets zum Festpreis und mit persönlicher Betreuung.

Kontakt

Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung Dean Kumpmann

Dean Kumpmann

Wittener Str. 69

42279 Wuppertal

0202/38489733



http://www.immobilienbewertung-kumpmann.de

