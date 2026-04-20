Sachsen-Anhalt: Ein Blick nach Ungarn lohnt sich bestimmt

Mehr Demokratie, Diversity und soziale Nachhaltigkeit als Schlüssel für die Zukunft

Die Vortragsrednerin Dr. Caroline Dostal appelliert an die Bürger:innen Sachsen-Anhalts, sich für multikulturelle Diversität, soziale Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Stabilität zu entscheiden. Der demokratische Aufbruch in Ungarn hat es vorgemacht. Bei der Landtagswahl im September haben sie die Chance, sich davon inspirieren zu lassen.

Während Ungarn am 12. April 2026 mit überwältigender Mehrheit und Rekordwahlbeteiligung einen pro-europäischen Kurs eingeschlagen hat, zeichnet sich in Sachsen-Anhalt eine gegenteilige Entwicklung ab: Fast 40 Prozent der Bevölkerung sympathisieren laut Umfragen mit einer Partei, deren Programm sich gegen demokratische Grundwerte stellt:

– Kontrollansprüche über Bildung und Kirchen

– die Abschaffung von Inklusion

– die Nähe zu extremen Positionen

sind nur einige der autokratischen Tendenzen, die in Sachsen-Anhalt an Fahrt aufnehmen. Wer den Euro infrage stellt, internationale Fachkräfte abschreckt oder gesellschaftliche Spaltungen vertieft, betreibt keine nachhaltige Politik. Er forciert die ökonomische und soziale Selbstbeschädigung einer ganzen Region.

Ungarn als Vorbild: Demokratie ist kein Selbstläufer

Die Ungarn haben sich mit ihrer Wahl gegen die postfaktische Politik Viktor Orbáns entschieden – ein Wahlkampf, der auf Angst, Vorurteilen und Lügen basierte. Stattdessen setzte sich ein Kandidat durch, der sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen orientierte.

„Das gibt Hoffnung“, betont die Juristin und Vortrags-Rednerin Dr. Caroline Dostal. „Es zeigt: Demokratie braucht Einsatz und dieser Einsatz lohnt sich. Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben im September die Chance, eine Politik zu wählen, in der die Themen Diversity, soziale Nachhaltigkeit und das damit einhergehende gesellschaftliche Empowerment einen Platz haben.“

Vielfalt als Erfolgsmodell – für Wirtschaft und Gesellschaft

Caroline Dostal war in leitenden Positionen im Bundesfinanzministerium und in internationalen Verhandlungen tätig. Sie weiß, komplexe Herausforderungen erfordern diverse Perspektiven.

„Die Natur macht es vor: Ein gesunder Wald ist ein vernetztes, vielfältiges Ökosystem, von Diversität geprägt. Genauso funktioniert eine zukunftsfähige Gesellschaft“, erklärt sie. In ihrem Vortrag „Zukunft gestalten! Empowerment für Diversity und soziale Nachhaltigkeit“ zeigt die Rednerin auf, wie Vielfalt und gerechte Chancen zu Innovation, Wohlstand und demokratischer Resilienz führen. „Wer Zukunft nachhaltig gestaltet, braucht Chancengleichheit, Empowerment und echte Teilhabe. Ohne ein echtes Verständnis für unsere multikulturelle Gesellschaft wird der Zusammenhalt weiter bröckeln – und mit ihm die wirtschaftliche Stabilität.“

Brücken bauen statt Gräben vertiefen

Die Lösung liegt für Caroline Dostal in der Vernetzung – von Themen, Akteur:innen und Ideen. „In Ungarn hat die Zivilgesellschaft die Wende möglich gemacht. Wir brauchen diese Verbindungen: in der Politik, in der Wirtschaft und im Dialog miteinander.“ Besonders in Führungsetagen seien Brückenbauer:innen gefragt, die statt Polarisierung Lösungen fördern. „Nachhaltigkeit, vor allem soziale Nachhaltigkeit, ist kein Luxus, sondern eine Überlebensstrategie“, so Dostal. Ihr Appell an Sachsen-Anhalt: „Schauen Sie sich die feiernden Menschen nach der Wahl in Budapest an. Die haben erkannt: Demokratie und Vielfalt sind keine Hindernisse – sie sind die Chancen für eine lebenswerte Zukunft.“

Key Takeaways für die Wahl im September:

– Demokratie braucht Engagement: Der ungarische Wahlausgang beweist, dass Veränderung möglich ist.

– Vielfalt schafft Innovation: Diversität ist kein Ideal, sondern ein ökonomisches und soziales Muss.

– Nachhaltigkeit sichert Wohlstand: Soziale und ökologische Verantwortung machen Regionen resilient.

– Zusammenhalt entsteht durch Dialog: Vernetzung und Empowerment sind die Werkzeuge für eine stabile Zukunft mit Chancen für Viele.

Dr. Caroline Dostal ist Juristin, ehemalige Referentin im Bundesfinanzministerium und gefragte Keynote-Speakerin zu den Themen Diversity, soziale Nachhaltigkeit und Leadership. In ihren Vorträgen verbindet sie politische Expertise mit praktischen Lösungsansätzen für Unternehmen und Gesellschaft. Ihr Anliegen: Menschen zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen – für sich und für ein Miteinander, das auf Vertrauen, Vielfalt und gemeinsamer Gestaltung basiert.

Kontakt

Caroline Dostal – Rednerin

Dr. Caroline Dostal

Muskauer Straße 32

10997 Berlin

030 85613999



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