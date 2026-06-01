Sachkunde für berufliche Betreuer der HELP AKademie

Menschenrechte stärken und Selbstbestimmung ermöglichen

Sie suchen eine anspruchsvolle Tätigkeit mit Sinn, Verantwortung und gesellschaftlicher Bedeutung?

Als berufliche Betreuerin oder beruflicher Betreuer unterstützen Sie Menschen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder besonderen Lebensumständen ihre Angelegenheiten nicht mehr vollständig selbst regeln können.

Dabei treffen Sie keine Entscheidungen über die Menschen, sondern unterstützen sie dabei, ihre Rechte wahrzunehmen, ihre Selbstbestimmung zu erhalten und ihre Interessen zu vertreten. Sie begleiten Menschen in wichtigen Lebensbereichen wie Gesundheit, Wohnen, Behördenangelegenheiten, Finanzen oder sozialer Teilhabe.

Mit dem Sachkundelehrgang der HELP Akademie erwerben Sie die fachlichen Kenntnisse, die für die Registrierung als berufliche Betreuerin oder beruflicher Betreuer erforderlich sind. Sie erhalten fundiertes Wissen in den Bereichen Betreuungsrecht, Sozialrecht, Kommunikation, Vermögenssorge, Gesundheitsfürsorge sowie professionelles Fallmanagement.

Die Tätigkeit bietet vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Gleichzeitig leisten Sie einen wichtigen Beitrag für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind und eine starke Interessenvertretung benötigen.

Berufliche Betreuung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, Vertrauen aufzubauen und Menschen in herausfordernden Lebenssituationen kompetent zu begleiten. Es ist eine Tätigkeit für Menschen mit sozialem Engagement, Organisationsgeschick und dem Wunsch, etwas nachhaltig zu bewirken.

Werden Sie Teil eines Berufsfeldes mit Zukunft und gesellschaftlicher Relevanz. Mit dem Sachkundelehrgang der HELP Akademie schaffen Sie die Grundlage für eine qualifizierte und verantwortungsvolle Tätigkeit als berufliche Betreuerin oder beruflicher Betreuer.

Weil jeder Mensch das Recht auf Selbstbestimmung und eine starke Unterstützung verdient.

Ein Beruf für Menschen, die Verantwortung übernehmen und wirklich etwas bewegen möchten.

Die HELP-Akademie München ist geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.