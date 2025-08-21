Sabert übernimmt Colpac

Weltweit führender Hersteller innovativer Lebensmittelverpackungslösungen stärkt seine Führungsposition

Die Sabert Corporation Europe freut sich, die Übernahme von Colpac Limited bekannt zu geben, einem führenden britischen Hersteller von nachhaltigen Kartonverpackungslösungen für den Food-to-go-Gastronomiemarkt und den industriellen Markt. Die Übernahme wurde am 31. Juli 2025 offiziell abgeschlossen.

Colpac wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Flitwick, Bedfordshire, Großbritannien. Das Unternehmen hat dank seines umfangreichen Angebots an Lebensmittelverpackungslösungen einen hervorragenden Ruf in puncto Innovation, Qualität und Kundenservice. Seit Generationen ist das Unternehmen in Familienbesitz und die Marke Colpac wurde über viele Jahre hinweg entwickelt und ausgebaut. Diese Exzellenz und das Engagement für nachhaltige Innovation leben nun in diesem neuen Kapitel des Wachstums weiter.

Die Übernahme stellt einen strategischen Meilenstein für Sabert dar, da sie die Präsenz des Unternehmens auf dem britischen, irischen und europäischen Markt deutlich verbessert und das globale Kartonangebot über alle Vertriebskanäle hinweg stärkt. Die bewährten Kompetenzen von Colpac in den Bereichen Design, Fertigung und Kundenpartnerschaften passen perfekt zur Unternehmensgruppe.

Das fusionierte Unternehmen wird ein erweitertes Produktportfolio über alle Vertriebskanäle hinweg anbieten – mit verbessertem Design, größerer Flexibilität, erweiterten Produktionskapazitäten in Großbritannien und last but not least: einer stärkeren Plattform für nachhaltige Innovation.

„Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für unsere laufenden Investitionen in Großbritannien. Er unterstreicht unseren Fokus auf den Ausbau unseres vielfältigen Produktportfolios an innovativen, nachhaltigen Lösungen“, erklärt Paul McCann, Chief Executive Officer der Sabert Corporation. „Beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit und Qualität sowie hohe Servicestandards die Grundlage für den Aufbau dauerhafter Beziehungen zu unseren Kunden sind. Als ein Team können wir nun unser Engagement noch weiter vorantreiben, um nachhaltige, innovative Lösungen zu entwickeln und für unsere Kunden ein vertrauenswürdiger Anbieter von Lebensmittelverpackungen zu sein.“

„Das Team, die Tradition und die Fachkompetenz von Colpac im Bereich Karton sind eine perfekte Ergänzung zum Portfolio von Sabert. Gemeinsam sind wir besser aufgestellt, um unseren Kunden ein breites, innovatives und nachhaltiges Angebot an Lebensmittelverpackungslösungen anzubieten“, sagt Andrew Grimbaldeston, Geschäftsführer von Colpac.

Alex Noake, Geschäftsführer des europäischen Geschäftsbereichs von Sabert, fügt hinzu: „Als jemand, der sowohl als Kunde als auch in jüngerer Zeit als Konkurrent Colpac kennt, hatte ich immer großen Respekt vor dem Unternehmen. Es ist seit langem für seine hervorragenden Produkte, seine Kundenbetreuung und seine Integrität bekannt – Eigenschaften, die wir sehr schätzen. Jetzt, als Teil derselben Gruppe, bin ich gespannt darauf, was wir gemeinsam erreichen können.“

Olivia Goldman, Inhaberin von Colpac, resümiert: „Ich freue mich darauf, zu sehen, wie das neu gegründete Team von Sabert und Colpac auf den von Neil Goldman sorgfältig geschaffenen Grundlagen aufbaut und die Kreativität, das Engagement für den Kundenservice und die Leidenschaft für nachhaltige Lebensmittelverpackungen auf ein noch höheres Niveau hebt.“

