Sabert launch innovative Take-away-Verpackung

Innovativer, sicherer rPET-Clip-Deckel schützt nicht nur Lebensmittel, sondern

lässt sie auch einfach gut aussehen

Mit Snap2Go hat Sabert Europe eine vollständig recycelbare Lösung für gekühlte Mahlzeiten und Take-away-Verkaufsstellen gelauncht.

„Wir sind sicher, dass das schlanke Design und die innovative Clip-Deckel-Passform unserer neuen Snap2Go-Papierschale viele Menschen überraschen wird“, sagt Clive Pickerill, Sales Manager UK & Irland bei Sabert. „Die Snap2Go-Schale kombiniert ein ästhetisches und minimales Design mit maximaler Funktionalität. Und es bietet dank des innovativen, klaren rPET-Deckels eine direkte Sicht auf den Inhalt.

Das kühlschrankfreundliche, multifunktionale Snap2Go-Tablett mit praktischem Clip-Deckel ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Take-away-Produkte, ganz egal ob Salate oder gekühlte Mahlzeiten. Durch das schlanke, platzsparende Design und die stabile Konstruktion kann die Schale spielend leicht gestapelt und verschachtelt werden – das erleichtert die Anwendung ungemein.

Der innovative und sichere, enganliegende und beschlagfreie rPET-Clip-Deckel schützt die Lebensmittel und lässt sich im Handumdrehen schließen. Er wird sicher an den inneren Laschen befestigt und rastet mit einem einfachen Druck per Klick ein.

Der Snap2Go liegt gut in der Hand und ist dank seines Stegeckendesigns auslaufsicher sowie feuchtigkeits- und fettbeständig.

Snap2Go ist in vier gängigen Größen – 375ml, 500ml, 750ml und 1000ml – und mit zwei rPET-Clip-Deckelgrößen erhältlich. Zudem bietet Sabert maßgeschneiderte Designs und Größen mit vollständig anpassbarem Druck an, so dass Lebensmittelhersteller ihre Logos und Botschaften leicht hinzufügen können.

Nachhaltige Kombination

Der in Europa hergestellte Snap2Go ist vollständig recycelbar und trägt sogar eine aufgedruckte Botschaft der Nachhaltigkeit: „Wir sehen uns wieder. Recycle mich“. Der Boden besteht aus recycelbarem Karton, der aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt wird, während der zu 100 Prozent recycelbare rPET-Clip-Deckel aus hochwertigen PET-Flaschenflocken hergestellt wird, die nicht mehr verwendet werden.

„Snap2Go ist multifunktional und sowohl für die Lebensmittelhersteller als auch für die Verbraucher einfach zu verwenden“, fasst Alex Noake, Geschäftsführer von Sabert UK & Irland, zusammen. „Der innovative, sichere rPET-Clip-Deckel ist vollständig recycelbar und schützt nicht nur die Lebensmittel, sondern lässt sie in unseren Verpackungen auch einfach gut aussehen.“

Über Sabert

Sabert ist auf die Herstellung und Vermarktung von Lebensmittelverpackungen, hochwertigem Einweggeschirr und kompostierbaren Lebensmittelverpackungen und Geschirr spezialisiert. Im Rahmen von verschiedenen Partnerschaften mit Kunden hat sich Sabert Corporation Europe frühzeitig verpflichtet, seine Produkte und seine Produktionsprozesse nachhaltig zu entwickeln. Seit über 30 Jahren bietet Sabert innovative Produkte mit Mehrwert, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und durch einen hervorragenden Kundenservice unterstützt werden. Sabert hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die besten Garantien in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Service zu bieten. Heute erfüllen Saberts Produktlösungen diese Vision und haben das Vertrauen und die Loyalität von Kunden auf der ganzen Welt gewonnen. Mitarbeiter*innen und Kund*innen auf der ganzen Welt sind sich einig: Sabert lässt Lebensmittel großartig aussehen!

Mehr über Sabert: www.sabert.eu

